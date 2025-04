China pone competir a robots contra humanos en la media maratón de Pekín

No han facilitado los jerarcas chinos un resultado, así que a nosotros nos da que ganaron los humanos.

Un sábado primaveral en Pekín se ha convertido en escenario de una escena impensable hace solo unos años: robots humanoides y corredores de carne y hueso compartiendo las calles, sudando—en el caso de los humanos—y chisporroteando—en el caso de los circuitos—en la primera media maratón oficial del mundo donde ambos compiten en igualdad de condiciones.

No es una película futurista ni una campaña publicitaria, sino el reflejo de una China decidida a demostrar músculo tecnológico y ambición en el terreno de la inteligencia artificial aplicada al deporte.

No hay información disponible sobre el ganador específico de la media maratón de Pekín 2025 entre humanos y robots, celebrada el 19 de abril de 2025.

El evento, en el distrito de Yizhuang, involucró a cerca de 9,000 corredores humanos y 20 robots humanoides compitiendo en carriles separados, pero no se menciona un ganador absoluto ni resultados finales.

Se trataba, al parecer, de probar la capacidad técnica de los robots para completar los 21 kilómetros, con premios para categorías como finalización, resistencia y popularidad entre los robots, en lugar de destacar un vencedor general.

La carrera, celebrada en el distrito tecnológico de Yizhuang, ha reunido a más de 9.000 corredores humanos y 21 robots humanoides procedentes de casi 20 empresas y universidades punteras.

El circuito: 21,0975 kilómetros con curvas, cuestas y algún que otro tramo traicionero, pensado para poner a prueba tanto la resistencia humana como la robótica.

Por primera vez, ambos colectivos han salido juntos bajo el mismo pistoletazo, en lo que los organizadores describen como “un test técnico en condiciones reales” más que una simple exhibición.

La media maratón entre humanos y robots celebrada hoy en Pekín no solo ha puesto a prueba circuitos integrados y fibras musculares; también ha abierto nuevas preguntas sobre nuestro futuro compartido con máquinas cada vez más hábiles… aunque todavía un poco torpes cuando toca esquivar barandillas.

No todos los robots eran iguales: desde modelos que apenas alcanzaban el metro veinte hasta otros que superaban el metro setenta, muchos vestidos con atuendos llamativos—zapatillas deportivas, guantes de boxeo o diademas rojas con lemas motivadores—en un guiño simpático al folclore deportivo chino.

Pero no todo fue “glamour” robótico. Alguno se fue al suelo nada más empezar y necesitó varios minutos para incorporarse (con cierta dignidad recuperada), mientras otro terminó chocando contra una barandilla, arrastrando a su operador humano en la caída.

La estrella indiscutible del evento fue Tiangong Ultra, un robot desarrollado por el Beijing Innovation Center of Human Robotics. Gracias a sus largas piernas y un sofisticado algoritmo que imita la zancada humana, logró completar el recorrido en dos horas y cuarenta minutos. Eso sí, tuvo que pasar por boxes tres veces para cambiar la batería—aunque su CTO no dudó en sacar pecho: “No quiero presumir, pero creo que ninguna firma occidental ha logrado estos resultados deportivos”, declaró entre risas.

En comparación, el ganador masculino humano cruzó la meta en apenas una hora y dos minutos. Por ahora, los músculos naturales ganan por goleada a los motores eléctricos, aunque la brecha se va cerrando poco a poco.

The world's first humanoid robot half-marathon is underway in Beijing — the first time ever for robotic and human participants to run along the same route on separate tracks. #Robot #Marathon #China #humanoid #Beijing pic.twitter.com/BpLUZRcVIB

— China Xinhua News (@XHNews) April 19, 2025