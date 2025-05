Tragedia en el Pantanal Contest: Wanderson da Silva Moreira muere en plena actuación

El mundo del fisicoculturismo se ha visto sacudido por una tragedia este jueves 15 de mayo de 2025. El atleta brasileño Wanderson da Silva Moreira, de tan solo 30 años, falleció repentinamente mientras participaba en el Pantanal Contest, una de las competiciones más importantes del circuito brasileño que se celebra en Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul.

Da Silva Moreira, originario de Rondonópolis, se desplomó tras bambalinas después de haber completado tres demostraciones sobre el escenario.

Según testigos presenciales, el atleta comenzó a sentirse mal justo cuando se disponía a abandonar el escenario, colapsando en la zona cercana al backstage. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos presentes en el evento, quienes realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente una hora y veinte minutos, no pudieron salvar la vida del deportista.

Hoe ken dat nou? This is still going on… Father-of-two, Wanderson da Silva Moreira, 30, suffered a suspected heart attack on Saturday while competing in the annual Pantanal bodybuilding championship in the city of Campo Grande, located in western Brazil. Eyewitnesses said he… pic.twitter.com/tmwO8gzP1w

