Comienza la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA World Cup 26™ en Miami 

El destino ya se encuentra en el epicentro del deporte internacional. Desde la Copa Mundial de Clubes de la FIFA que comienza esta semana hasta los eventos anuales más destacados como el Capital One Orange Bowl, el Miami Open y el Miami Marathon, y una exitosa lista de torneos internacionales en el horizonte, Miami continúa demostrando ser un imán global para la competencia de clase mundial

Este verano, el Gran Miami recibirá a clubes legendarios, como el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Boca Juniors y el Inter Miami, para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA (del 14 de junio al 13 de julio). Estos partidos ayudarán a calentar el ambiente antes de la Copa del Mundo 2026, cuando siete partidos, que abarcan desde la fase de grupos hasta los cuartos de final y la final de bronce, llevarán a los fanáticos al Miami Stadium a partir del 15 de junio de 2026.

«Hoy marca más que una cuenta regresiva, es una celebración del papel del Gran Miami en el escenario mundial», señaló David Whitaker, presidente y CEO de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB). «El camino hacia la FIFA World Cup 26™ pasa por nuestra comunidad vibrante y globalmente conectada. Solo durante el próximo año, organizaremos todo, desde la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y el Clásico de Invierno de la NHL hasta el Campeonato Nacional de Fútbol Universitario, el Clásico Mundial de Béisbol y el Campeonato de NASCAR. Muy pocos destinos pueden ofrecer esa amplitud de competencia global en un entorno tan icónico y culturalmente rico. Miami se ha convertido en un imán para los eventos deportivos más prestigiosos del planeta, no solo por nuestras sedes de clase mundial, sino por la energía y las experiencias inolvidables que solo este destino puede ofrecer».

Miami se destaca como uno de los destinos más vibrantes y enérgicos del circuito de la FIFA World Cup 26™. Sus fuertes influencias latinoamericanas y caribeñas alimentan una atmósfera única, donde las celebraciones callejeras espontáneas, las coloridas reuniones de fanáticos y la vida nocturna que se extiende hasta la madrugada son parte de la experiencia. En Miami, no es raro pasar la tarde en un partido de clase mundial y la noche relajándose junto al mar o navegando por la bahía. Esta mezcla sin esfuerzo de emoción deportiva global y ocio tropical crea una experiencia de viaje que no se parece a ningún otro lugar.

Una potencia durante todo el año para eventos globales:

Más allá de la FIFA World Cup 26™, el calendario deportivo de Miami está repleto de eventos de élite que continúan elevando su estatura mundial. Solo en los próximos 12 meses, el destino acogerá:

Copa Mundial de Clubes de la FIFA (14 de junio – 13 de julio de 2025)

14 de junio: Al Ahly FC vs. Inter Miami CF

16 de junio: CA Boca Juniors vs. SL Benfica

June 18: Real Madrid vs. Al Hilal

20 de junio: FC Bayern Munich vs. CA Boca Juniors

June 23: Inter Miami CF vs. SE Palmeiras

25 de junio: Mamelodi Sundowns FC vs. Fluminense FC

29 de junio: Octavos de final – 1D vs. 2D

1 de julio: Octavos de final – 1H vs. 2G

Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario y Playoffs (enero de 2026)

1 de enero: Cuartos de final de los playoffs de fútbol americano universitario Capital One Orange Bowl

19 de enero: Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario

Clásico de Invierno de la NHL (enero de 2026)

2 de enero: Clásico de Invierno de la NHL – Florida Panthers vs. New York Rangers en el loanDepot park

Clásico Mundial de Béisbol (6 al 17 de marzo de 2026)

6-11 de marzo – Juego del Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel, Nicaragua

13-14 de marzo – Cuartos de final

15-16 de marzo – Semifinales

17 de marzo – Juego de Campeonato

Partidos de la FIFA World Cup 26™ (junio-julio de 2026 en el Miami Stadium)

15 de junio: Partido 13 – Fase de grupos

21 de junio: Partido 37 – Fase de grupos

24 de junio: Partido 49 – Fase de grupos

27 de junio: Partido 71 – Fase de grupos

3 de julio: Partido 86 – Octavos de final

11 de julio: Partido 99 – Cuartos de final

18 de julio: Partido 103 – Final de Bronce

Campeonato de la NASCAR Cup Series (6 al 8 de noviembre de 2026)

8 de noviembre – Carrera del Campeonato de la NASCAR Cup Series

Estos eventos de alto impacto están anclados por una sólida lista anual, que incluye el Abierto de Miami, el Maratón de Miami, la Regata de la Copa Bacardí, el Capital One Orange Bowl, la Fórmula 1 Crypto.com el Gran Premio de Miami y las temporadas completas de los Miami HEAT, Miami Dolphins y Miami Marlins, Inter Miami CF.

A través de campañas de marketing deportivo específicas, la creación de asociaciones globales y una fuerte identidad de marca cultural, el GMCVB y sus socios han solidificado la reputación de Miami como un destino de turismo deportivo de primer nivel. Este año, el GMCVB lanzó una campaña perenne diseñada para alentar a los fanáticos no solo a asistir a los partidos, sino a quedarse y explorar todo lo que el Gran Miami tiene para ofrecer, desde vecindarios vibrantes y restaurantes de clase mundial hasta playas, arte y cultura. Sobre la base de un rico calendario deportivo anual, desde la icónica regata de vela Bacardi Cup hasta el electrizante festival de fitness Wodapalooza, el GMCVB aprovecha cada evento importante para tejer experiencias de viaje inolvidables de varios días. Para saber cómo los eventos deportivos en Miami se convierten en una oportunidad para sumergirse en el estilo de vida tropical y el turismo sostenido: visite AQUÍ .

Un legado de alojamiento de clase mundial:

La capacidad del Gran Miami para atraer la competencia global no es nueva, sino que se basa en décadas de éxito comprobado:

Miami ha sido sede de un récord de 11 Super Bowls, un testimonio de su infraestructura y hospitalidad.

Sigue siendo el único destino que alberga las tres rondas del Clásico Mundial de Béisbol: la Primera Ronda, la Segunda Ronda y el Campeonato.

El Capital One Orange Bowl se ha jugado en Miami desde 1935, lo que lo convierte en el segundo juego de tazón más antiguo del fútbol americano universitario.

Miami hará historia al albergar el primer juego de la NHL al aire libre de Florida como parte del icónico Clásico de Invierno de la liga, y está sucediendo al verdadero estilo de Miami, dentro del loanDepot Park, un lugar que suele albergar a las Grandes Ligas de Béisbol. Esta audaz transformación, la primera de su tipo, refleja la creatividad y la adaptabilidad de las sedes de Miami, que continúan estando a la altura de las circunstancias, sin importar el deporte, la temporada o la escala.

«Desde el fútbol hasta el fútbol americano, desde el hockey hasta los deportes de motor, desde el tenis hasta el maratón y la natación en aguas abiertas, Miami no solo organiza eventos, sino que prepara el escenario para momentos globales inolvidables», agregó Whitaker. «Este es el poder de un destino que sabe cómo dar la bienvenida al mundo y hacer que regrese».

De cara al 15 de junio de 2026, el inicio de la FIFA World Cup 26™ en el Estadio de Miami, el Gran Miami y Miami Beach está listo, no solo para albergar al mundo, sino para ser el centro de atención mundial.

