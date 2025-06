Un incombustible Cristiano Ronaldo renueva con Al Nassr hasta 2027

Cristiano Ronaldo continuará vistiendo la camiseta del Al Nassr FC al menos hasta 2027, según ha anunciado oficialmente el club saudí. El delantero portugués, que llegó a Riad en diciembre de 2022 tras su segunda etapa en el Manchester United, seguirá siendo la gran figura del equipo y mantendrá el dorsal 7.

“El presidente de la junta directiva de Al Nassr, Musalli Al Muammar, firmó un contrato histórico con la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo, que se extiende hasta 2027”, informó el club en un comunicado. El dirigente calificó al jugador como “un modelo a seguir para todos los deportistas y jóvenes del mundo” y aseguró que esta renovación “va más allá de escribir un nuevo capítulo en la historia”.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025