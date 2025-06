El escalofriante cambio de Mbappé tras la gastroenteritis: ¿dónde se han ido los músculos?

En la mañana del 24 de junio de 2025, el universo futbolístico se ha despertado con una pregunta inquietante: ¿quién es ese jugador delgado que luce el 7 del Real Madrid en Florida?

Las imágenes compartidas por el club blanco han disparado las alarmas: Kylian Mbappé, estrella mediática y fichaje galáctico, reaparece tras una dura gastroenteritis con un cambio físico que no pasa desapercibido ni para los más despistados.

Las redes sociales hierven con memes, teorías y hasta bromas sobre la “presencia de un doble” suplantando al astro francés. Pero la realidad es menos fantástica y mucho más preocupante para el madridismo.

Una enfermedad inoportuna y un virus traicionero

El calvario comenzó hace apenas unos días, cuando Mbappé, recién instalado en Florida para disputar el Mundial de Clubes con el Real Madrid, empezó a sentirse indispuesto tras el segundo entrenamiento. Lo que parecía un simple malestar se transformó en una gastroenteritis aguda que lo llevó directamente al hospital y lo obligó a aislarse en su habitación durante varios días. Los médicos del club, visiblemente preocupados por su estado de debilidad, confirmaron que el atacante galo llegó a perder entre cuatro y cinco kilos, una cifra considerable para un deportista de élite cuyo peso habitual ronda los 75 kilos.

El origen del virus sigue siendo un pequeño misterio. Las sospechas apuntan a que Mbappé pudo haberse contagiado en Madrid antes de volar a Estados Unidos el pasado 14 de junio, aunque no se descartan otras teorías. Sea como fuere, lo cierto es que la enfermedad ha dejado huella: la pérdida de masa muscular y tono físico es evidente en cada nueva imagen difundida por el club.

Reaparición en los entrenamientos y dudas para Salzburgo

Aunque ya ha recibido el alta médica y volvió a ejercitarse en las instalaciones del Real Madrid este lunes, su presencia todavía no es la habitual. Mbappé ha trabajado en solitario dentro del gimnasio y no participó en la última sesión colectiva. No ha jugado ninguno de los dos primeros partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes y todo apunta a que su reaparición podría producirse —si llega— en el crucial duelo contra el RB Salzburgo este viernes 27 de junio. La expectación es máxima: el Real Madrid depende de sí mismo para pasar como primero de grupo, pero necesita puntuar ante los austríacos para evitar rivales más peligrosos como el Manchester City en octavos.

Las casas de apuestas han reaccionado con prudencia: si bien la presencia del francés aumentaría las opciones ofensivas blancas, las dudas sobre su estado físico real han rebajado ligeramente las cuotas favorables al Real Madrid para este choque decisivo.

El impacto mediático y las reacciones en redes

La transformación física del francés no ha pasado desapercibida para nadie. Los aficionados han inundado las redes sociales con comentarios tan ingeniosos como crueles:

“Este no es Mbappé, es un doble”

“Nada como una diarrea para volver al peso ideal”

“Mbappé está mucho más delgado; se nota que ha estado enfermo”

Las bromas conviven con la preocupación genuina por la salud y el rendimiento futuro del delantero. El club, consciente del revuelo mediático, intenta transmitir tranquilidad asegurando que la recuperación va según lo previsto… aunque las imágenes hablan por sí solas.

Repercusiones deportivas y psicológicas

Más allá de los memes, la situación plantea interrogantes deportivos nada menores. La pérdida rápida de peso puede afectar tanto a la explosividad como a la resistencia física —dos virtudes fundamentales en el juego eléctrico y vertical de Mbappé—. Además, existe un componente psicológico: después de un episodio tan duro físicamente, ¿recuperará pronto su confianza sobre el césped? ¿Cómo afectará esto a su integración definitiva en un vestuario exigente como el blanco?

El cuerpo técnico, encabezado por Xabi Alonso, maneja todas las variables con cautela. El objetivo prioritario es evitar una recaída o una lesión muscular derivada del debilitamiento físico. Por eso, aunque la urgencia deportiva apremie, nadie quiere precipitarse.

Pronóstico para los próximos días

A falta de dos entrenamientos clave antes del duelo contra Salzburgo, todo dependerá de cómo responda Mbappé a la exigencia progresiva. Si logra completar al menos una sesión con normalidad y sin molestias, podría tener minutos importantes en este partido vital. De lo contrario, podría reservarse para octavos si se consigue la clasificación.

El madridismo cruza los dedos: necesita cuanto antes al mejor Mbappé, tanto por su fútbol como por lo que representa anímicamente para el equipo y la afición.

Algunas curiosidades sobre Mbappé y su “nuevo” físico

En apenas cinco días perdió hasta 5 kilos; casi un 7% de su peso corporal habitual.

Las imágenes publicadas por el club han sido objeto de análisis casi forense por parte de aficionados… ¡y expertos en Photoshop!

Es la primera vez desde su debut profesional que Kylian se pierde dos partidos consecutivos por motivos médicos serios.

Algunos seguidores han bromeado diciendo que ahora podrá “esprintar aún más rápido” por pesar menos.

Su caso recuerda otros episodios célebres como los virus estomacales sufridos por Ronaldo Nazario o Leo Messi antes de partidos clave.

Médicos consultados afirman que recuperar toda su masa muscular podría llevarle varias semanas incluso con los mejores recursos.

El fútbol moderno exige mucho más que talento: también pide salud férrea y capacidad para sobreponerse a imprevistos. Mbappé acaba de demostrarlo… aunque sea dejando atónitos a todos con un físico digno de otro jugador.