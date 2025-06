Ilia Topuria fulmina con un K.O. a Oliveira en el primer asalto y agranda su leyenda en la UFC

Brutal.

Fulminante.

Las noches legendarias en Las Vegas tienen algo especial, y la velada del 28 de junio de 2025 no fue la excepción.

De Ilia Topuria se pueden decir muchas, muchas cosas, pero desde luego no miente.

Dijo que iba a hacer KO en el primer ‘round’, y eso ha hecho.

Certero, finísimo, conecta un directo de izquierdas, 1-2 y cierra con otro cruzado de izquierdas.

Sorprendido no puede estar nadie.

Topuria se convierte en el primer doble campeón mundial que consigue la proeza conservando el invicto en su carrera. De locos.

THE KNOCKOUT HEARD AROUND THE WORLD 😱

ILIA TOPURIA IS DIFFERENT‼️👏 #UFC317 pic.twitter.com/xUpn1xLBvT

— ESPN (@espn) June 29, 2025