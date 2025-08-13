El Real Madrid ilusiona ante un flojo Tirol: Güler dirige, Mbappé sentencia y la Liga espera

A una semana del debut liguero, los focos apuntaban al Tivoli Stadion de Innsbruck, donde el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso se enfrentaba al WSG Tirol en el último test de pretemporada.

El resultado no dejó lugar a dudas: un sólido 0-4 con doblete de Mbappé, goles de Militão y Rodrygo, y un recital de Arda Güler que alimenta la ilusión merengue.

Porque a día de hoy, 13 de agosto de 2025, lo importante no es solo ganar, sino también convencer. Y el equipo blanco parece decidido a hacer ambas cosas.

El ambiente en Austria era el de las grandes citas veraniegas: estadio lleno, expectación por ver a los nuevos fichajes y la incógnita sobre cómo encajaría Xabi Alonso sus piezas.

El rival, un Tirol líder en su liga local, ofrecía la resistencia justa para calibrar las sensaciones sin poner en riesgo la moral blanca.

Control, giro y para dentro. Por primera vez se está viendo al Mbappe de 2022 eh pic.twitter.com/LuMFnHJqYQ — gam (@mbaafraude) August 12, 2025

Primeros compases: dominio y pegada

El partido arrancó con un Madrid protagonista. El equipo salió volcado al ataque, con Mbappé y Vinicius buscando espacios y un centro del campo donde Güler brillaba como eje creativo. La primera ocasión clara fue para el propio Güler, con un zurdazo al larguero que fue preludio del asedio inicial.

No tardó en llegar el primer gol: minuto 10, centro templado de Brahim y cabezazo perfecto de Militão para abrir el marcador. Apenas tres minutos después, Mbappé doblaba la ventaja tras una jugada colectiva donde Güler sirvió en bandeja el tanto al francés.

Güler manda en la sala de máquinas

El turco fue el verdadero protagonista invisible. Participativo, vertical y siempre bien ubicado, generó dos asistencias claras y rozó el gol en dos ocasiones más. Su entendimiento con Mbappé y Tchouaméni dinamizó al equipo y evidenció que está listo para asumir galones pese a su juventud.

Mientras tanto, la defensa apenas sufría ante las tímidas acometidas del Tirol. Carreras debutó con solvencia como lateral izquierdo; Alexander-Arnold mostró su polivalencia; Militao comandó atrás como si llevara años siendo el jefe.

Mbappé marca diferencias (y Rodrygo remata)

La segunda parte fue territorio Mbappé. En el minuto 59 firmó su doblete tras un pase profundo de Tchouaméni y una definición marca de la casa. El francés pudo llevarse el balón a casa pero Stejskal le negó el hat-trick con una gran parada tras otra asistencia de Güler.

Con los cambios llegó más pólvora: Rodrygo entró fresco y sentenció con un derechazo tras combinar con Mbappé en el 82’, cerrando una goleada tan contundente como prometedora. Incluso hubo tiempo para ver debutar a canteranos como Thiago o Roberto Martín en los minutos finales.

Sensaciones, antecedentes y lo que viene

El Madrid venía de una pretemporada atípica y corta tras su reciente eliminación en semifinales del Mundial de Clubes frente al PSG. La necesidad de rodaje era evidente. Sin embargo, la puesta a punto contra Leganés (victoria sufrida) y este ensayo ante el Tirol dejan claro que las ideas de Xabi Alonso empiezan a calar.

El técnico vasco apostó por un once muy reconocible, anticipando lo que podría ser su alineación tipo para el estreno liguero ante Osasuna (martes 19 en el Bernabéu). Las apuestas sitúan al Real Madrid como favorito claro para ese debut, aunque la prudencia es ley tras ver cómo apura la plantilla su puesta a punto física. ¿Llegarán todos en forma óptima? Los preparadores físicos advierten del estrés inhumano del calendario actual.

Pronóstico: ¿vuelven los galácticos?

Si algo ha quedado claro es que el Real Madrid llega al arranque liguero con la pólvora seca: Mbappé ya suma goles antes incluso del primer partido oficial; Güler apunta a revelación; Militao vuelve a ser decisivo en las áreas. Todo ello ante un rival menor, sí, pero dejando detalles que invitan al optimismo.

Las casas de apuestas ya sitúan al Real Madrid como candidato número uno al título doméstico. Pero ojo: la exigencia será máxima desde la jornada uno. La afición blanca sabe que los ensayos sirven para poco si no se refrendan con títulos. Y Xabi Alonso lo sabe mejor que nadie.

Curiosidades del amistoso y sus protagonistas

Kylian Mbappé ha marcado más goles (2) que disparos a puerta recibió Lunin (1).

Arda Güler estrelló dos balones en la madera e igualó así su récord personal en partidos oficiales.

Militão ha marcado ya dos goles este verano… ambos en partidos amistosos.

Carreras debutó como titular tras fichar este verano procedente del Benfica.

Rodrygo lleva tres pretemporadas consecutivas marcando en su primer partido.

El partido se jugó ante más de 16.000 espectadores, llenando por completo el Tivoli Stadion.

Xabi Alonso usó hasta siete suplentes distintos entre ambos tiempos.

El último enfrentamiento entre Real Madrid y Tirol data… ¡de nunca! Estreno absoluto frente a los austríacos.

El próximo partido oficial del Real Madrid será ante Osasuna; si repiten once inicial… habrá muchas quinielas acertadas.

El verano blanco acaba con sonrisa amplia, fútbol fluido y promesas por cumplir. Que empiece la Liga… porque este Madrid ya ha enseñado los dientes.