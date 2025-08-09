Khachanov revela la pasión secreta de Nadal: «Se levantaba de la cama a las 3 de la madrugada para ver partidos del Real Madrid

Una pasión.

O para exactos, varias… porque Rafa siempre ha sido un deportista apasionado y apasionante.

En el universo del tenis profesional, donde la rutina está marcada por entrenamientos exigentes y viajes interminables, sorprende descubrir que algunos de sus protagonistas encuentran energías para vivir otras pasiones con igual intensidad.

Así lo ha desvelado Karen Khachanov, quien tras perder la final del Masters 1.000 de Toronto contra Ben Shelton, ha revelado una anécdota curiosa sobre Rafa Nadal: “Se despertaba a las 3 de la madrugada para ver los partidos del Real Madrid”.

A fecha de hoy, sábado 9 de agosto de 2025, esta declaración circula con fuerza en los medios españoles, alimentando el eterno vínculo entre deporte y afición.

La imagen de Nadal, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, sacrificando horas de sueño para seguir a su equipo desde cualquier rincón del planeta, resulta tan entrañable como reveladora.

La pasión futbolera del balear no es un secreto —su presencia en el palco junto a Florentino Pérez ha sido habitual—, pero escuchar a un colega del circuito relatar cómo Nadal ajustaba sus horarios para no perderse ningún partido añade una dimensión humana al mito.

No hay protocolo ni jet lag que frene a un verdadero madridista.

Crónica de Toronto: Khachanov cede ante el nuevo prodigio estadounidense

La noticia sobre Nadal ha coincidido con la actualidad más candente del tenis masculino. Karen Khachanov, tenista ruso de potente físico y carácter templado, venía de disputar una exigente final en Toronto frente al joven norteamericano Ben Shelton. El partido fue una montaña rusa emocional: Khachanov se llevó el primer set en el tie-break (7-6), pero vio cómo Shelton remontaba para adjudicarse los dos siguientes (6-4, 7-6). El estadounidense no solo mostró madurez táctica, sino una capacidad para gestionar la presión digna de veteranos.

Shelton, con apenas 22 años, se convirtió en el estadounidense más joven en ganar un Masters 1.000 desde Andy Roddick en 2004. Su progresión meteórica —ya suma tres títulos ATP— lo sitúa en el puesto número seis mundial y le abre la puerta al codiciado Nitto ATP Finals. Su torneo fue una sucesión de victorias contra rivales top: superó a Alex de Minaur (número 8) y Taylor Fritz (número 4), además de sobrevivir a varios tie-breaks agónicos.

Mientras tanto, Khachanov demostró solidez mental y resistencia física, aunque le faltó esa chispa definitiva en los momentos clave. Si algo caracteriza al ruso es su regularidad: rara vez se hunde tras una derrota y suele volver aún más fuerte. Sin embargo, Toronto será recordado como el torneo donde un futuro campeón le cerró las puertas del título en un duelo que rozó las tres horas.

Un vestuario unido por las pasiones… y los sacrificios

La revelación sobre Nadal hecha por Khachanov no es solo una anécdota simpática; refleja cómo los grandes deportistas gestionan sus pasiones fuera de la pista. El vestuario ATP está lleno de historias similares: jugadores que siguen a sus equipos favoritos por streaming durante los desplazamientos o que ajustan entrenamientos para ver partidos clave.

En este contexto, resulta inevitable preguntarse si tales sacrificios afectan al rendimiento deportivo. ¿Puede un partido visto a las tres de la mañana influir en la concentración o el descanso? En el caso de Nadal, parece claro que su capacidad para compaginar ambas pasiones es extraordinaria —y probablemente única—. No hay estadísticas oficiales sobre cuántos sets ha ganado tras noches insomnes futboleras, pero sus resultados hablan por sí solos.

Khachanov, por su parte, muestra una faceta menos mediática pero igualmente relevante: la admiración mutua entre tenistas más allá del tenis. Compartir confidencias sobre aficiones comunes ayuda a reforzar vínculos y desdramatizar derrotas o victorias. Quizá ese sentido del humor —y cierta dosis de escepticismo sobre las supersticiones deportivas— sea lo que mantiene frescos a los grandes competidores.

Pronósticos y lo que viene: ¿Quién será el próximo protagonista?

Shelton afronta ahora la gira americana con un impulso renovado y altas expectativas. Las casas de apuestas le colocan como favorito para avanzar rondas en Cincinnati y consolidar su posición entre los ocho mejores del año. La incógnita está en si mantendrá esa regularidad que tanto ansía —y que él mismo reconoce como su próximo objetivo— o si caerá en uno de esos “valleys” típicos de las promesas emergentes.

Khachanov buscará redimirse pronto; su calendario apunta a torneos donde puede recuperar confianza antes del US Open. Nadie duda que volverá a estar entre los candidatos —aunque quizá esta vez se acueste antes si juega Nadal o el Madrid—.

Y mientras tanto, Rafa Nadal sigue siendo noticia aunque no dispute finales estos días: su pasión por el Real Madrid sigue generando titulares y memes.

Curiosidades sobre Nadal, Khachanov y Shelton