Mbappé, el gol y el gesto: el nuevo ritual que desata la polémica en el Real Madrid

El fútbol español ha encontrado un nuevo tema de conversación gracias a Kylian Mbappé, quien, tras marcar goles con la camiseta del Real Madrid, ha estrenado una celebración tan sencilla como cargada de misterio: acariciarse las mejillas como si se limpiara unas lágrimas invisibles.

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, este gesto ha pasado de ser una anécdota a convertirse en uno de los símbolos mediáticos más comentados del arranque liguero.

Durante el reciente partido ante el Real Oviedo, Mbappé volvió a repetir la acción tras sus dos goles, mirando a la cámara con una serenidad casi desafiante y deslizando ambas manos por sus mejillas.

El ritual, lejos de ser espontáneo, parece perfectamente calculado. La imagen ya circula por todos los medios y redes sociales, generando interpretaciones tan variadas como creativas.

¿Qué significa realmente la celebración?

Las hipótesis se han multiplicado. Una parte del madridismo entiende el gesto como un mensaje directo a los críticos del francés: “límpiense las lágrimas”, una forma irónica de responder a quienes dudaban de su adaptación al club blanco o lamentaban su fichaje. Se trataría, entonces, de una demostración de indiferencia ante las presiones externas y los comentarios maliciosos que rodearon su llegada a Madrid.

Otra corriente sostiene que es una reivindicación de fortaleza y carácter. El dorsal 10 del Real Madrid pesa tanto como cualquier otro número legendario en el fútbol europeo, y Mbappé estaría subrayando su capacidad para asumir ese rol sin dejarse afectar por las dudas ajenas.

En ambos casos, lo cierto es que Mbappé ha conseguido que cada gol suyo sea mucho más que una estadística: es un acontecimiento mediático y social que trasciende el propio resultado deportivo.

La repercusión tras Oviedo: entre memes y análisis táctico

La celebración no pasó inadvertida durante el encuentro en el Carlos Tartiere. Los aficionados locales asistieron atónitos al doblete del francés, mientras los seguidores madridistas celebraban tanto los goles como la actitud desafiante del nuevo ídolo blanco. Las redes sociales se llenaron de vídeos, memes y debates sobre el significado exacto del gesto, convirtiendo la imagen en tendencia internacional.

El análisis táctico no queda atrás: Mbappé ya suma tres goles en dos partidos oficiales con el Real Madrid, consolidando un arranque demoledor en LaLiga 2025-26. Su conexión con Vinicius y la rápida adaptación al esquema de Xabi Alonso refuerzan la impresión de estar ante un futbolista capaz de marcar época. Cada vez que marca y repite su celebración, reafirma su liderazgo tanto dentro como fuera del campo.

Narrativa personal y estrategia mediática

No es casualidad que Mbappé haya optado por este ritual justo en sus primeros partidos oficiales con el Real Madrid. El fútbol moderno exige mucho más que rendimiento deportivo; pide personalidad, narrativa propia y capacidad para influir sobre la conversación mediática global. El gesto de las mejillas se convierte así en un elemento distintivo, casi una marca registrada que acompaña cada gol importante.

Algunos comentaristas deportivos apuntan que esta estrategia responde también a la necesidad de diferenciarse en un equipo plagado de figuras mediáticas. Si otros futbolistas celebran besando el escudo o haciendo gestos clásicos, Mbappé opta por la originalidad y por abrir nuevas vías para la interpretación pública.

Pronósticos e impacto futuro

Las casas de apuestas ya sitúan a Mbappé como favorito para liderar la tabla goleadora esta temporada. Su promedio goleador tras dos jornadas —47 goles en 61 partidos oficiales desde su llegada— lo convierten en uno de los delanteros más productivos del momento. El debate sobre su celebración añade un componente extra al seguimiento semanal de sus actuaciones.

El escepticismo sigue presente entre algunos sectores: ¿será capaz Mbappé de mantener este nivel bajo presión? ¿Seguirá usando el gesto como mensaje recurrente o cambiará cuando las circunstancias lo exijan? Lo único seguro es que cada partido suyo genera expectación renovada.

Curiosidades sobre Mbappé y su nueva celebración

El gesto fue estrenado durante su debut oficial con el Real Madrid ante Osasuna y repetido frente al Real Oviedo pocos días después.

En redes sociales ya se conocen memes titulados “lágrimas blancas” e imitaciones por parte de jóvenes aficionados.

Algunos exjugadores han comparado el simbolismo del gesto con celebraciones históricas como la “cuchara” de Raúl o el “siuu” de Cristiano Ronaldo.

En Francia, medios deportivos han debatido si esta acción tiene relación con episodios personales vividos por Mbappé durante su última temporada en PSG.

No es habitual ver celebraciones tan cargadas de mensaje en los estrenos ligueros; normalmente los futbolistas optan por gestos más clásicos o institucionales.

Xabi Alonso ha declarado públicamente que “el equipo necesita líderes dentro y fuera del campo”, sin referirse explícitamente al gesto pero sí apoyando la personalidad mostrada por Mbappé.

Las casas de apuestas han actualizado sus cuotas tras cada partido del francés: ahora paga menos apostar por un gol suyo en cualquier encuentro oficial.

El debate sobre si este tipo de celebraciones deberían recibir sanciones si incluyen mensajes provocativos sigue abierto entre los expertos arbitrales.

El ritual continúa creciendo en relevancia cada semana; lo único seguro es que nadie se queda indiferente ante las lágrimas invisibles del nuevo referente madridista.