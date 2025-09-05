La ‘cagada’ del ministro Albares y la inmundicia de capitular ante los violentos proetarras propalestinos en La Vuelta a España

La ‘cagada’ es antologica. Y llueve sobre mojado porque antes, con igual estulticia, se manifestó la ministra sanchista Sira Rego.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desatado una tormenta al declararse “partidario” de expulsar al equipo Israel Premier Tech de La Vuelta.

Una propuesta que, lejos de apaciguar las aguas, ha revelado una preocupante confusión sobre el papel de un Estado democrático frente a la violencia.

Pero, ¿qué hay detrás de esta declaración que ha puesto al ministro en el ojo del huracán?

Los hechos son tan claros como inquietantes. Durante las últimas etapas de La Vuelta, grupos de manifestantes han protagonizado episodios violentos que han puesto en jaque la seguridad de corredores y aficionados.

En Lumbier, activistas proetarras cruzaron la carretera en pleno paso del pelotón, provocando caídas.

En Bilbao, la situación escaló a tal punto que cuatro agentes de la Ertzaintza resultaron heridos, se produjeron detenciones y, por primera vez en la historia moderna de la carrera, una etapa tuvo que ser cancelada porque “no se podía garantizar la integridad de corredores y público”.

Esto, señores, no es una protesta pacífica, sino un atentado contra la convivencia, como lo calificó el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco.

En este contexto, la propuesta de Albares de expulsar al Israel Premier Tech, equipo que ha sido víctima de estos disturbios, resulta tan desconcertante como injusta.

En lugar de señalar a los responsables de la violencia, el ministro apunta a un equipo que compite legítimamente desde 2014, con solo cuatro ciclistas israelíes en una plantilla de treinta y dirigido por el español Óscar Guerrero. ¿El motivo? Su financiación parcial por el Ministerio de Turismo israelí y la diplomacia deportiva de su propietario, Sylvan Adams.

Pero, ¡cuidado!, según las normas de la Unión Ciclista Internacional (UCI), no hay base legal para tal expulsión.

Solo violaciones antidopaje, comportamientos antideportivos graves o daños a la imagen del ciclismo justifican una medida así, y ninguno de estos aplica aquí.

Albares intentó justificar su postura comparando la situación con la expulsión de Rusia tras la invasión de Ucrania. Sin embargo, este paralelismo se desmorona: aquella decisión fue una sanción internacional coordinada contra un país agresor. Israel, en cambio, actúa en legítima defensa tras los ataques terroristas del 7 de octubre, que dejaron más de 1.200 víctimas civiles. Equiparar ambos casos no solo es una distorsión moral, sino un error de bulto que ignora el contexto.

Un precedente peligroso

Más allá del ámbito deportivo, las palabras de Albares encienden una alarma: ceder ante la violencia de manifestantes abre la puerta a un precedente peligrosísimo. Si hoy se expulsa a un equipo por presiones violentas, ¿qué impedirá que mañana grupos organizados boicoteen actos culturales, políticos o cualquier expresión de la vida pública?

Un Estado democrático se mide por su capacidad de proteger los derechos de todos, incluso de quienes resulten incómodos, frente a quienes buscan imponerse por la fuerza.

En resumen, la propuesta de Albares no solo carece de fundamento legal y deportivo, sino que pone en riesgo los principios mismos de la convivencia. La Vuelta merece pedalear libre de chantajes, y el Estado, garantizar que la justicia prevalezca sobre el caos.

Los acontecimientos del pasado miércoles en Bilbao han dejado al descubierto una realidad incómoda: España sucumbe ante la presión de grupos violentos cuando estos actúan bajo la bandera del activismo propalestino.

La etapa 11 de La Vuelta se convirtió en el escenario de una capitulación que trasciende lo meramente deportivo para adentrarse en terrenos peligrosos de política internacional y orden público.

La suspensión de los últimos tres kilómetros de la etapa, tras los disturbios protagonizados por manifestantes que protestaban contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech, no fue solo un incidente aislado. Fue la demostración palpable de cómo la violencia callejera puede condicionar las decisiones de las instituciones españolas, desde la organización ciclista hasta los más altos niveles del Gobierno.

La posición gubernamental que incendia la polémica

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares siguen generando ondas expansivas en el panorama político y deportivo.

Su posicionamiento a favor de la expulsión del equipo israelí de La Vuelta, comparando la situación con la exclusión de equipos rusos tras la invasión de Ucrania, ha sido interpretado por muchos sectores como una legitimación de la violencia ejercida por los manifestantes.

La comparación resulta especialmente controvertida cuando se analiza el contexto.

Mientras que la exclusión de equipos rusos respondió a sanciones internacionales coordinadas tras una agresión militar, el caso del Israel-Premier Tech surge de presiones callejeras protagonizadas por grupos que, según diversas fuentes, incluyen elementos vinculados al radicalismo abertzale.

Carlos Herrera no dudó en calificar a los manifestantes como «abertzales, radicales de siempre, los proetarras», poniendo el foco en la naturaleza de quienes lideraron las protestas.

El rostro conocido detrás de la violencia

Entre los organizadores de las protestas destaca la figura de Ibon Meñika, un personaje con un pasado turbulento que incluye dos condenas judiciales relacionadas con ETA.

Su papel como recaudador de la organización terrorista y su liderazgo actual en las movilizaciones contra el equipo israelí añaden una dimensión preocupante a los acontecimientos. La presencia de individuos con este perfil al frente de las protestas refuerza la tesis de quienes ven en estos incidentes algo más que una simple manifestación propalestina.

La Ertzaintza tuvo que desplegar un dispositivo especial para proteger al equipo israelí, con al menos veinte agentes rodeando el campamento del conjunto ciclista. La tensión fue tal que la formación decidió no pernoctar en Bilbao y emprender viaje hacia Cantabria, donde esperaban encontrar un ambiente menos hostil bajo la protección de la Guardia Civil.

La reacción del mundo del ciclismo

El Israel-Premier Tech, lejos de claudicar ante las presiones, ha mantenido una postura firme defendiendo su derecho a participar en la competición. Según fuentes del equipo, su retirada «establecería un precedente peligroso» que podría abrir la puerta a futuras exclusiones basadas en presiones políticas o violentas. La formación, que cumple con todos los requisitos de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como equipo del World Tour, ha recalcado que su presencia es legítima y necesaria.

Sin embargo, la presión no solo proviene del exterior. Mensajes intercambiados en grupos de WhatsApp del pelotón revelan que varios corredores han pedido al equipo israelí que abandone voluntariamente La Vuelta, evidenciando cómo la tensión política se ha infiltrado hasta en las comunicaciones internas de los participantes.

Aspecto Situación Actual Posición UCI Mantiene la legitimidad del equipo Seguridad Reforzada en todas las etapas Presión interna Corredores piden la retirada voluntaria Gobierno español Posición ambigua que legitima las protestas

Las consecuencias legales empiezan a manifestarse

La respuesta institucional no se ha hecho esperar. La Asociación de Amistad de Murcia-Israel ha anunciado acciones legales por delito de odio, mientras que una asociación de apoyo a Israel ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la ministra Rego por presunto antisemitismo en relación con su posicionamiento sobre los incidentes.

Estas iniciativas judiciales ponen de manifiesto la gravedad de las implicaciones legales que pueden derivarse de una gestión inadecuada de la crisis. El lehendakari Pradales ha intentado tomar distancia calificando las protestas como «no edificantes» y reconociendo que «se puso en riesgo a ciclistas», pero sus palabras llegan cuando el daño ya está hecho.

Un precedente que trasciende el deporte

La crisis generada en torno al Israel-Premier Tech plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad del Estado español para garantizar el orden público frente a manifestaciones violentas con trasfondo político. La decisión de modificar el recorrido de la etapa y las medidas de seguridad extraordinarias adoptadas revelan una preocupante normalización de la violencia como herramienta de presión política.

El equipo israelí, de propiedad del millonario canadiense Sylvan Adams y con licencia israelí, representa mucho más que una formación ciclista en el contexto actual. Su presencia en competiciones europeas se ha convertido en un termómetro de la tensión geopolítica y de la capacidad de las democracias occidentales para mantener sus principios frente a la presión de grupos radicales.

Datos curiosos que rodean la polémica: