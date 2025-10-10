Okeke brilla en el Palacio: el Real Madrid arrolla al Asvel y celebra una nueva estrella en la Euroliga

El Real Madrid volvió a exhibir ese espíritu competitivo que tanto temen sus adversarios en la Euroliga.

Esta vez, la víctima fue un Asvel que se mostró impotente ante el empuje del equipo blanco.

Sin embargo, el verdadero protagonista de la velada fue Chuma Okeke, el pívot estadounidense recién incorporado al equipo, quien con sus 17 puntos sin error demostró que puede ser el foco de atención del Palacio.

La atmósfera en el Movistar Arena, cargada de expectación y ganas de disfrutar del baloncesto de alta calidad, se encendió rápidamente.

A pesar de las importantes bajas (Maledon, Garuba, Procida, Abalde), el Real Madrid impuso un ritmo vertiginoso desde el inicio del encuentro.

En solo cinco minutos, ya reflejaba un 20-9 en el marcador gracias a la agresividad defensiva y al acierto tanto de Okeke como de Tavares en el pick&roll, además de los triples mortales del propio Okeke y Lyles.

Cualquier duda sobre la capacidad de adaptación de Okeke a la Euroliga quedó despejada en apenas 18 minutos sobre la pista. Con cuatro triples convertidos de cuatro intentos, tres canastas de dos sin fallo, cinco rebotes y una valoración asombrosa de 25, su actuación no solo impulsó al Madrid hacia su segunda victoria europea, sino que también lo coloca entre las revelaciones del curso continental.

El Asvel intentó reaccionar con aciertos desde fuera del arco, liderados por Edwin Jackson (16 puntos), pero cada vez que lograban acercarse al marcador, Okeke y sus compañeros respondían con firmeza. La superioridad reboteadora en la primera parte (12 a 5) y la diferencia en asistencias (10 a 2) evidenciaban la distancia real entre ambos equipos.

Control absoluto y un Asvel resignado

El partido, lejos de tener altibajos dramáticos, avanzó por los derroteros marcados por el Real Madrid. Sergio Scariolo, siempre exigente, distribuyó los minutos con inteligencia para mantener la intensidad defensiva y administrar esfuerzos. El Asvel, afectado por las ausencias de Nando De Colo, Heurtel y Shaquille Harrison, se mantuvo en juego gracias a los triples pero nunca logró inquietar realmente a los locales.

El tercer cuarto representó el último intento francés: tras acercarse a cinco puntos gracias a un 2+1 anotado por Jackson, volvió a brillar Okeke desde más allá del arco, mientras Andrés Feliz mantuvo el ritmo con su anotación y dirección. El Madrid cerró este periodo con una ventaja cómoda de 13 puntos (66-53) y desde ahí su defensa y las contribuciones de Kramer y Hezonja sellaron definitivamente el destino del encuentro.

¿Un nuevo fenómeno en la Euroliga?

La actuación de Okeke no solo brilló por sus números. Su influencia se notó en ambos lados del campo: intimidó defensivamente, ayudó en los rebotes y seleccionó cada lanzamiento con precisión. Scariolo terminó satisfecho no solo por el desempeño individual de su nuevo pívot sino también por la colaboración colectiva del equipo que sigue manteniendo un buen pulso en la Euroliga con esta segunda victoria (2-1).

El calendario se presenta complicado para los blancos que mantienen su estatus como favoritos. Si Okeke continúa mostrando este nivel, el Real Madrid podría presumir haber encontrado un nuevo pilar interior para aspirar a lo más alto. Las casas de apuestas ya lo consideran uno de los principales candidatos al título; después de lo visto ayer, no es para nada descabellado pensarlo. Con las incorporaciones recientes como Almansa y el debut del joven Gunars Grinvalds, el futuro se presenta esperanzador y con una plantilla profunda.

Estadísticas clave del partido