Dónde, cómo y cuándo ver por TV el España vs Italia de la final de la Copa Davis

¡Qué victoria tan dramática para España ante Alemania en las semifinales de la Copa Davis 2025!

Sin Carlos Alcaraz, el equipo dirigido por David Ferrer remontó un empate a 1-1 gracias a un dobles épico de Marcel Granollers y Pedro Martínez, que derrotaron a Kevin Krawietz y Tim Puetz en un tercer set de infarto (6-2, 3-6, 7-5), sellando el pase a la final con un 2-1 global.

Pablo Carreño abrió el marcador contra Jan-Lennard Struff (6-4, 7-6), pero Alexander Zverev equilibró ante Jaume Munar (7-6, 7-6).

Una gesta histórica en Bolonia que mantiene viva la ilusión de la séptima Ensaladera.

La final contra Italia, vigente campeona, se juega este domingo 23 de noviembre a partir de las 15:00 horas (hora peninsular española) en el SuperTennis Arena de Bolonia.

Podrás verla en directo por Movistar+ (canal principal de tenis) y en streaming a través de la app de Movistar Plus+.

¡No te la pierdas, será otro duelo de alto voltaje!

La gesta ante República Checa: un chute de confianza

El camino hasta aquí no ha sido sencillo. En cuartos frente a República Checa, España estuvo al borde del abismo.

Pablo Carreño perdió contra el potente Mensik, quien firmó nada menos que 20 ‘aces’ mientras mostraba una frialdad sorprendente para su juventud.

Pero Munar -apodado ‘el Mágico’- mantuvo vivo el sueño al derrotar al número 17 del mundo, Jiri Lehecka, con una actuación impecable. Todo quedó pendiente del dobles donde Granollers y Martínez demostraron más nervio que técnica para remontar dos desempates intensos. La épica y el sufrimiento volvieron a ser protagonistas del tenis español.

Italia espera en la final: la vigente campeona al acecho

El vencedor de este emocionante duelo se medirá contra Italia, que eliminó sorpresivamente a Bélgica en la otra semifinal.

Los italianos son los actuales campeones y juegan como locales con todo el respaldo del público así como una generación dorada dispuesta a repetir sus éxitos pasados.

Para España, alcanzar una séptima Copa Davis está más cerca que nunca aunque el camino esté lleno de obstáculos.

Datos, curiosidades y pequeños secretos de la eliminatoria

España busca su séptima Copa Davis , siendo esta última conquista obtenida en 2019.

, siendo esta última conquista obtenida en 2019. Alemania no celebra un triunfo en este torneo desde 1993.

Alexander Zverev es el único top-10 presente en esta fase final.

Tanto España como Alemania necesitaron recurrir al dobles para asegurar su clasificación durante los cuartos.

Marcel Granollers ha cosechado dos títulos Grand Slam en dobles durante 2025; su experiencia será clave.

Italia será rival potencial en la final; además juega como local lo que incrementa presión sobre cualquiera.

El SuperTennis Arena cuenta con capacidad para 8.000 espectadores; cada punto resuena como si fuera un partido decisivo.

La ausencia de Carlos Alcaraz deja un vacío significativo pero también ha fortalecido los vínculos dentro del equipo dando protagonismo a otros jugadores menos conocidos.

En Bolonia se respira tensión mientras cada golpe promete emociones intensas dignas del mejor espectáculo deportivo. ¿Logrará España escribir otra página gloriosa o quedará su sueño truncado? Pase lo que pase, está claro que la Copa Davis nunca decepciona.