Sinner reina otra vez en Turín: Alcaraz cae con honor

La noche de Turín volvió a teñirse de azul italiano. Jannik Sinner se impuso por segunda temporada consecutiva en las Finales ATP tras derrotar a Carlos Alcaraz en dos mangas (6-4, 7-5) durante un duelo que, más allá del marcador, expuso dos verdades: la supremacía del transalpino en pista dura cubierta es casi sobrenatural, y el murciano sigue siendo un gladiador incluso cuando el cuerpo le pide tregua.

Dos horas y quince minutos bastaron para que el Inalpi Arena certificara lo que ya parecía un designio: Sinner es prácticamente imbatible bajo techo. Con esta victoria, el italiano suma 31 triunfos consecutivos en pista cubierta, la quinta mejor racha de la era Open, y firma su sexto título de la temporada. Pero la historia no se escribió sin resistencia.

Alcaraz llegó tocado. Una molestia en el derecho isquiotibial le acompañó durante todo el encuentro, aunque el español se negó a usar la lesión como excusa. «Pude jugar un buen tenis teniendo el problema del isquio. La derrota es porque Jannik se merecía ganar», admitió con la honestidad de quien sabe que el rival fue superior. El primer set transcurrió sin silencios de servicio hasta el tie-break, donde Sinner mostró su mejor versión para llevarse el manga. En el segundo, Alcaraz rompió de inmediato el saque del italiano, pero la alegría fue dura poco: cedió dos veces su servicio, la última cuando el tie-break parecía inevitable.

Sinner sufrió con su servicio (55% de primeros, cinco dobles faltas), pero enfrente no tuvo al Alcaraz demoledor de otras jornadas. Aun así, el español se marchó de Italia con la frente alta y una ovación que resonó en territorio enemigo. «Me voy con la cabeza en alto. Hay que dar valor a estar en una final de Copa de Maestros y perder de la manera que he perdido con alguien que lleva dos años sin perder en indoor», reflexionó en rueda de prensa.

El sexto capítulo de la rivalidad de la temporada entre ambos colosos se cierra con saldo favorable para el italiano (2-4), que también conquistó Wimbledon ante el murciano. Alcaraz, por su parte, sigue siendo el número 1 del mundo al cierre del año y cuenta con los títulos de Roma, Roland Garros, Cincinnati y el US Open como respuesta. Turín fue de Sinner, pero la guerra apenas comienza. La próxima batalla será en la Final 8 de la Copa Davis, si el isquio de Alcaraz lo permite.

España, mientras tanto, sigue esperando su tercer título en la Copa de Maestros desde 1998. El trono de la pista cubierta tiene dueño, y habla italiano.