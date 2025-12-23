El Espanyol se merienda en San Mamés al Athletic de Bilbao (1-2)

En una fría noche del 22 de diciembre de 2025, el RCD Espanyol sorprendió en San Mamés al vencer al Athletic Club por 1-2, cerrando el año con una remontada que sabe a triunfo y deja a los pericos en la quinta posición de LaLiga con 33 puntos.

Los tantos de Carlos Romero y Pere Milla, además del extraordinario desempeño de Urko, fueron decisivos para conseguir la quinta victoria consecutiva, tres de ellas logradas a domicilio, en un despliegue de fe que Manolo González prefiere atribuir a la lucha por la salvación, aunque los números claman por Europa.

El Athletic, debilitado por las ausencias de Yuri, Laporte, Vivian y otros defensores fundamentales, salió al terreno de juego de La Catedral con gran determinación, donde no se perdía si se adelantaba en el marcador desde hacía 28 partidos.

En el minuto 38, fue Alex Berenguer quien rompió el hielo al aprovechar un rebote tras un disparo inicial, superando a Marko Dmitrovic, el portero serbio que ya suma siete porterías a cero y es el segundo menos goleado de la Liga. Sin embargo, los leones, bajo la dirección de Ernesto Valverde, dejaron escapar oportunidades claras: un mano a mano fallido por parte de Gorosabel, un remate débil de Nico Williams y otro tiro que encontró las manos del guardameta visitante. Por su parte, el Espanyol, firme en defensa, olfateó sangre en las contras y, justo antes del descanso, fue Carlos Romero –cedido por el Villarreal– quien conectó un espectacular zurdazo desde fuera del área en el minuto 43, logrando igualar con un disparo digno de recordar que dejó helado a San Mamés.

La segunda mitad fue un auténtico festival perico. Con apenas unos minutos transcurridos tras la reanudación, en el minuto 52, un error monumental de Adama Boiro fue aprovechado por Tyrhys Dolan –o Nolan, según algunas crónicas– quien centró para que Pere Milla cabeceara y pusiera el marcador 1-2. No obstante, Milla se lesionó tras chocar con Unai Simón, recibiendo aplausos por su esfuerzo al salir del campo. El héroe del día pagó el precio de la victoria con una dolencia en el tobillo, pero su gol desató la locura entre los aficionados vascos.

El conjunto local bombardeó con hasta 23 centros –su récord liguero– y presionó intensamente con las intervenciones de Guruzeta, Iñaki Williams y un inspirado Berenguer.

Sin embargo, fue nuevamente Dmitrovic quien se erigió como un muro: realizó paradas cruciales ante Berenguer en los minutos finales, así como a tiros de Jauregizar y otros rechaces providenciales. Además, Urko, pilar fundamental del equipo perico, demostró su valía cortando circuitos rivales y lanzando transiciones letales; su papel ha sido clave en esta racha que incluye triunfos ante equipos como el Sevilla, el Celta, el Rayo, el Getafe y ahora estos leones heridos.

Antecedentes de una racha histórica

El equipo blanquiazul cierra este año 2025 con cifras impresionantes: cinco victorias consecutivas en Liga, la mejor serie desde tiempos memorables, además de contar con un colchón de cinco puntos sobre el sexto clasificado, el Real Betis, y diez sobre el séptimo. Aunque Manolo González, siempre pragmático, repite en cada rueda de prensa que su objetivo son los 42 puntos necesarios para mantener la categoría; sus jugadores parecen desafiantes frente al guion establecido. Este grupo ascendió hace poco entre altibajos en distintas categorías y ahora promedia puntos suficientes para soñar con Europa: logran anotar el 60% de sus goles durante los primeros 15 minutos de cada mitad, justo cuando el Athletic ha recibido el 59% de sus tantos.

Echando un vistazo atrás, los pericos han conquistado campos considerados imposibles. En Sevilla ganaron sufriendo; en Vigo lograron remontar como lo hicieron hoy; además dominaron tanto en Vallecas como en Getafe. De esos cinco triunfos a domicilio, tres han sido conseguidos fuera del estadio propio; una estadística que aumenta aún más su mérito ante un Athletic que, pese a haber competido recientemente en Champions League, encadena ya su segunda derrota consecutiva y se sitúa a cinco puntos del Betis. Los vascos suman solo 23 puntos y sufrieron las consecuencias de las ausencias defensivas –con Lekue improvisado y Rego junto a Galarreta amonestados– así como un final arrollador pero infructuoso. Valverde intentó revertir la situación realizando cambios como los ingresos de Robert Navarro o Unai Gómez como lateral; sin embargo, su empuje llegó tarde, como si los leones rugieran aún adormecidos tras las fiestas navideñas.

Dmitrovic brilló bajo palos con siete paradas cruciales; Romero anotó su tercer gol del año –marcando así récord personal–; mientras tanto, desde el banquillo perico también se contribuyó al juego con Riedel, Salinas y Rubén Sánchez mediante un triple cambio que selló completamente la defensa. Se mostraron tarjetas para Galarreta (28′), Nico (33′), Gorosabel (46+), Rego (80′) y tras finalizar el encuentro también para Lekue entre los locales; mientras que Urko (77′), Riedel (86′) e integrantes del banquillo visitante fueron amonestados. El árbitro balear Mateo Busquets fue objeto de polémica por no sancionar un penalti reclamado por mano involuntaria cometida por Romero.

El impacto: ¿Europa o espejismo?

Con esos 33 puntos sumados hasta ahora, los blanquiazules acechan al Villarreal —a solo dos puntos y con un partido menos— mientras observan con cautela la posibilidad de alcanzar puestos de Champions League. González intenta frenar la euforia: «Hasta llegar a los 42 puntos no hay sueños», asegura; sin embargo, la afición espanyolista vibra ante un equipo que defiende ferozmente como gatos panza arriba, presiona alto y castiga los errores rivales.

Por otro lado, el Athletic rompe una racha imbatible tras haber conseguido adelantarse en 28 partidos consecutivos; esta es la primera vez desde mayo de 2024, ante el Celta, que no logran mantener esa ventaja inicial. Además, acumulan ya dos derrotas ligueras seguidas jugando en casa; recordemos que hace poco empataron sin goles contra el PSG dirigido por Luis Enrique.

Con este parón navideño llega también la expectativa: los pericos volverán dispuestos al derbi contra el Barcelona, creyendo firmemente en sus posibilidades. ¿Podrán mantener esta buena racha o será solo una ilusión pasajera? El fútbol es caprichoso y nos presenta a Urko como pulmón vital del equipo, a Milla como goleador nato y a Romero como revulsivo inesperado.

En cuanto al Athletic, toca reflexionar sobre cómo curar esas heridas: Valverde exigirá mayor contundencia, menos errores por parte de Adama, así como reducir la dependencia del fortín local conocido como San Mamés.

Los datos correspondientes al cierre del año 2025 muestran que los pericos están ya muy cerca del sueño europeo.

El Espanyol no solo está ganando: está convenciendo e ilusionando, mientras uno se pregunta —con cierto escepticismo— si este tren no descarrilará cuando llegue enero. Pero, por ahora, conquistar San Mamés es sin duda uno de los mejores regalos bajo este árbol navideño.

Curiosidades finales

Dmitrović se erige como héroe silencioso: segundo portero menos goleado hasta ahora, con siete porterías a cero.

Romero establece su marca personal: tercer gol anotado hasta la fecha, todos ellos mediante volea o zurdazo, gracias a su cesión procedente del Villarreal.

El Athletic ve rota su racha: después de permanecer imbatible durante 28 partidos en los que se adelantó en el marcador.

Milla paga caro su esfuerzo: se lesiona tras marcar el gol clave, pero resulta fundamental para lograr esta quinta victoria.

Espanyol efectivo en ambas mitades: anota un impresionante 60 % de sus goles en los primeros quince minutos de cada tiempo disputado.

San Mamés presenta una maldición para los favoritos: el PSG empató sin goles anteriormente; ahora son los pericos quienes se llevan tres puntos importantes.

Urko brilla como un titán: gran partido en el centro del campo, aunque recibió tarjeta amarilla por exceso de energía (min. 77).

¡Que estas Navidades sean eternamente memorables para los pericos!