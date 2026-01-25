Carlos Alcaraz abandona la casa prefabricada en que vivía y regresa al hogar familiar

Carlos Alcaraz ha cerrado un capítulo importante en su vida.

El joven tenista murciano se despide de la casa prefabricada de madera que ha sido su hogar durante siete años en Villena.

Ahora, regresa al calor del hogar familiar en El Palmar, Murcia. Esta mudanza se produce justo después de su separación profesional de Juan Carlos Ferrero.

Esta decisión representa un cambio significativo. Alcaraz, actual número 1 del mundo, pone fin a una relación que comenzó cuando tenía apenas 15 años.

Ferrero no solo fue su entrenador, sino también una figura paterna en su carrera. Juntos lograron conquistar Grand Slams como Roland Garros y US Open en 2025.

Sin embargo, las negociaciones para el año siguiente no llegaron a buen puerto.

El número 1 del mundo venció en octavos de final al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 6-4 y 7-5 en 2 horas y 45 minutos.

Fue su partido más exigente hasta ahora en el torneo, pero Carlitos remontó un inicio complicado (perdió el primer juego por break), mejoró notablemente su saque y no ha cedido ni un solo set en todo el campeonato (12 sets ganados de 12 jugados).

Hubo una interrupción breve en el tie-break del primer set por una emergencia médica en el público (~15 minutos), pero no afectó su rendimiento final.

Con esta victoria:

Igualó su mejor resultado histórico en Australia ( cuartos de final por tercer año consecutivo).

en Australia ( por tercer año consecutivo). Busca romper su “maleficio” personal y llegar por primera vez a semifinales en este Grand Slam.

Sigue invicto en 2026 (4-0) y se muestra muy sólido y confiado.

Próximo partido: cuartos de final (próximos días, pendiente de sorteo y horario oficial).

¡Carlitos va por todo!

La casa de Villena, un refugio personal

Alcaraz residió en una vivienda de 90 metros cuadrados dentro de la Academia Equelite.

Construida en madera, con porche y jardín.

Contaba con salón, cocina, baño y una habitación para invitados.

Situada a escasos metros de las pistas y el gimnasio.

Todo estaba diseñado para facilitar su rutina diaria. Reducía los desplazamientos y le permitía concentrarse en sus entrenamientos y competiciones. Este estilo de vida fue clave para su meteórico ascenso.

Razones detrás de la ruptura con Ferrero

La separación no se debió a los resultados deportivos. Alcaraz brilló en 2025, acumulando 19 millones de dólares en premios. Los problemas surgieron por otros motivos:

Económicos : Ferrero exigía un salario fijo elevado más un porcentaje considerable de los premios, lo que el equipo del tenista consideró excesivo.

: Ferrero exigía un salario fijo elevado más un porcentaje considerable de los premios, lo que el equipo del tenista consideró excesivo. Academia : Buscaban desvincularse de Equelite en Villena para impulsar la Carlos Alcaraz Academy en El Palmar, propiedad de su padre.

: Buscaban desvincularse de Equelite en Villena para impulsar la en El Palmar, propiedad de su padre. Viajes: Ferrero había reducido su tiempo fuera debido a compromisos familiares, pasando menos de 35 semanas viajando.

La relación entre Ferrero y el padre de Carlos Alcaraz se volvió tensa. Ambos anunciaron la separación a través de las redes sociales, donde Ferrero expresó: «Me hubiera gustado continuar».

Nuevo equipo y el regreso a casa

Samu López asume el cargo como entrenador principal. Ya había cubierto las ausencias de Ferrero anteriormente, logrando cinco títulos juntos entre ocho disputados en 2025.

Amigo cercano de Ferrero y vinculado a Equelite.

Álvaro Alcaraz, hermano del tenista, toma más protagonismo como sparring.

Por el momento no buscan un sustituto externo; desean mantener la calma en este proceso. López acompañará a Alcaraz al Open de Australia.

Este regreso al hogar familiar simboliza este nuevo comienzo. Alcaraz vuelve a una casa construida en 2001 que alberga 29 viviendas, rodeada por un jardín comunitario y garajes. La zona es tranquila y ha sido renovada con calles nuevas y espacios verdes.

El interior es sencillo: trofeos decoran estanterías Ikea y hay una mesa cubierta con hule.

Su habitación cuenta con una cama individual y zapatillas listas para usar.

El documental producido por Netflix mostró ese entorno cotidiano. Refuerza su imagen humilde pese a la fama que ha alcanzado entre las celebridades del tenis.

Conexión murciana y mirada hacia el futuro

El Palmar es donde todo comenzó para él. Un lugar bien comunicado y con precios accesibles. Su academia está cerca, situada en Avenida Buenavista, equipada con 17 pistas, piscina y restaurante; carece de zonas residenciales.

Alcaraz sigue fiel a sus raíces murcianas al dejar atrás el «modo monástico» que le ofrecía Villena por la calidez del hogar familiar. Con Samu López al mando, se enfrenta al año 2026 con optimismo renovado. La pretemporada avanza favorablemente en Murcia y su próximo reto será una exhibición en Corea contra Jannik Sinner.

Este cambio tanto personal como profesional plantea interrogantes sobre su futuro. ¿Podrá mantener la regularidad? La atención del mundo del tenis está fija en esta estrella que busca equilibrar éxito y conexión con sus orígenes.