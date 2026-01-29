Así queda la Champions: clasificados a octavos, cruces y partidos del playoff y eliminados

El Barcelona celebra su pase a octavos en la Champions League 2025/26. Con 16 puntos y ocupando el quinto puesto, logra el acceso directo tras una fase de grupos intensa que concluyó este miércoles 28 de enero.

El Atlético de Madrid, con solo 13 puntos, se encuentra en el puesto 14 y deberá afrontar los playoffs. En cuanto al Athletic Club, que ocupa el penúltimo lugar entre los equipos españoles con apenas 8 puntos, y el Villarreal, que solo ha sumado un punto, quedan eliminados de la competición europea.

Mbappé brilló al marcar dos goles (29′ y 58′), pero no fue suficiente ante los tantos de Schjelderup (36′, 53′), un penalti convertido por Pavlidis y hasta el portero Trubin, quien también se sumó a la fiesta goleadora.

Antes de ese tropiezo, el Madrid había tenido actuaciones destacadas: venció 5-0 al Kairat, 1-0 a la Juventus, 4-3 al Olympiacos y aplastó al Mónaco con un contundente 6-1. Sin embargo, sufrió derrotas en Anfield (1-0) y contra el City (1-2).

En contraste, el Barça, con un sólido rendimiento liderado por Fermín López, sumó 22 goles y dejó una diferencia de +8. Destacaron sus victorias como el contundente 6-1 frente al Olympiacos y un emocionante empate 3-3 en Brujas.

El Atlético, por su parte, empató recientemente 1-1 en su visita al Galatasaray, acumulando hasta ahora 17 goles a favor pero con una defensa que ha mostrado debilidades (+2).

Entre sus triunfos destaca un notable 5-1 ante el Frankfurt. El equipo bilbaíno del Athletic, aunque mostró esfuerzo a través de jugadores como Guruzeta, no logró evitar caer ante el Sporting, despidiéndose con un total de 9 goles marcados y una diferencia de -5.

Clasificados directos a octavos

Los siguientes ocho equipos evitan los playoffs y esperan conocer a sus rivales:

Posición Equipo Puntos Diferencia de goles 1 Arsenal 24 +19 2 Bayern Múnich 21 +14 3 Liverpool 18 +12 4 Tottenham 17 +10 5 Barcelona 16 +8 6 Chelsea 16 +7 7 Sporting CP 16 +6 8 Manchester City 16 +6

El camino del Barça podría cruzarse con equipos como el PSG, el Newcastle, el Mónaco o incluso el sorprendente Qarabağ en octavos. Si tanto el Madrid como el Atlético logran superar sus respectivos playoffs, podrían enfrentarse a rivales como City/Sporting o Liverpool/Tottenham.

Playoffs: el drama español

Desde la novena hasta la vigésima cuarta posición, dieciséis equipos luchan por ocupar ocho plazas en octavos. Los cabezas de serie (del noveno al décimo sexto puesto) disputan la vuelta en casa. El Real Madrid, actualmente noveno con sus 15 puntos (+9), se enfrentará a equipos como los noruegos del Bodo/Glimt (23º) o los portugueses del Benfica (24º). La ida será fuera, mientras que la vuelta se jugará en el emblemático estadio del Bernabéu. El Atlético, situado en cuarto lugar con sus trece puntos (+2), se verá las caras con los belgas del Brujas (19º) o los turcos del Galatasaray (20º), teniendo también la vuelta en su estadio del Metropolitano.

Otros cabezas de serie incluyen al Inter (10º), PSG (11º), Newcastle (12º), Juventus (13º), Atalanta (15º) y Leverkusen (16º). La espera termina este viernes, día 30 de enero, cuando se llevará a cabo el sorteo que definirá los cruces y las posiciones en el cuadro final. Las vueltas están programadas para tres semanas después. Las apuestas otorgan cierta ventaja al Madrid (con una cuota media de 1.50 para avanzar), aunque no hay que subestimar el frío noruego que presentará Bodo. Por otro lado, el Atlético cuenta con Simeone al mando y cotiza a una cuota de alrededor de 1.80 frente a sus posibles rivales turcos o belgas. ¿Hay espacio para un poco de escepticismo? El Madrid pone su confianza en las habilidades de Vinícius, quien fue reconocido como jugador destacado durante la semana siete; sin embargo, repetir playoffs dos años seguidos puede dar esa sensación extraña de déjà vu.

El sueño del Athletic comenzó alto tras empatar y ganar algunos partidos iniciales, pero varias derrotas cruciales les han llevado a despedirse antes de tiempo. Mientras tanto, el Villarreal ha tenido una actuación decepcionante, ocupando la última posición virtualmente con solo un punto logrado hasta ahora. España mantiene algo de esperanza gracias al Barça; sin embargo, la Champions es implacable: equipos como Arsenal han demostrado ser imbatibles mientras Bayern muestra su letalidad en cada encuentro.

Aunque Mbappé brilló con un doblete en Lisboa, no fue suficiente; suma ya varios hat-tricks.

Fermín López destacó con un triplete ante Olympiacos, convirtiéndose en héroe culé.

Arsenal mantiene un récord histórico: ¡100% victorias!

Benfica sorprendió al marcar incluso desde la portería gracias a Trubin: ¿milagro o burla?

Guruzeta fue premiado durante la jornada tres del Athletic pero su despedida llegó demasiado pronto.

Este viernes será crucial: ¿enfrentará Bodo las gélidas temperaturas del Bernabéu? El frío siempre juega su papel.

La Champions avanza dejando tras de sí una estela repleta de intriga española.