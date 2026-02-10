El Villarreal arrolla con 4-1 a un RCD Español que solo aguantó media hora

La noche del 9 de febrero de 2026 marcó el renacer del Villarreal, que logró una contundente victoria por 4-1 frente a un Español que se desmoronó tras los primeros 30 minutos de juego.

A pesar de la ausencia de Gerard Moreno, quien no pudo participar debido a molestias durante el calentamiento, el Submarino Amarillo mostró una presión intensa, desborde y efectividad, alcanzando su mejor versión y empatando en puntos con el Atlético de Madrid en la lucha por el tercer puesto.

Los pericos comenzaron con ímpetu, incluso tuvieron un gol anulado de Omar El Hilali por una falta leve de Roberto sobre Cardona.

Sin embargo, el vendaval groguet pronto los arrasó.

En el minuto 34, Mikautadze inauguró el marcador con una volea magnífica tras un centro de Cardona, y tan solo dos minutos después, Salinas introdujo el balón en su propia portería tras un centro fuerte de Moleiro. El Español, que apenas había sumado un punto en lo que va del año, no logró reaccionar ante la velocidad del ataque amarillo.

Un segundo tiempo decisivo

La segunda mitad fue un auténtico monólogo del Villarreal. Pape Gueye recuperó el balón en el medio campo y asistió a Nicolas Pépé, quien regateó a Riedel como si fuera un cono y anotó el 3-0 con un potente zurdazo. El marfileño, que había estado marcado por la falta de goles desde agosto, celebró con rabia su primer tanto del año. Solo cuatro minutos después, Moleiro, quien fue elegido mejor jugador del encuentro, disparó cruzado a la portería defendida por Dmitrovic, estableciendo así el 4-0 y sumando su noveno gol y cuarta asistencia de la temporada.

Aunque Cabrera logró acortar distancias para el Español con un cabezazo tras un córner ejecutado por el debutante Ngonge, ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo del partido. El Villarreal dominó tanto en posesión (49-51%) como en disparos (7-7), además de contabilizar 40 recuperaciones frente a las 26 del Espanyol. El entrenador Marcelino García Toral elogió la actitud mostrada por su equipo: sin arriesgar con la presencia de Gerard, quien intentó probarse pero se decidió priorizar su recuperación.

Antecedentes de crisis y renacer

El último triunfo del Villarreal en Liga se había producido hacía un mes, cuando lograron salvar un punto en Pamplona gracias a Gerard. Eliminados de Copa por el Racing de Santander y sin victorias en Champions, Marcelino centraba todas sus esperanzas en LaLiga, donde habían firmado una primera vuelta histórica. Con 42 puntos en sus primeros 21 partidos, empatan ahora con el Atlético (45) y tienen pendiente un duelo que les permitiría soñar aún más con la Champions.

Por su parte, el Español, situado en sexta posición con 34 puntos, sigue atrapado en su calvario: solo han conseguido un punto de los últimos quince disputados este año, sin contar con la presencia de Carlos Romero, quien no pudo jugar debido a una cláusula anti-Villarreal. Su entrenador, Manolo González, lamenta la fragilidad defensiva; mientras tanto, su capitán pide a gritos cerrar las puertas sin autolesionarse. Con apenas un punto sobre el Celta, los pericos ponen en riesgo sus aspiraciones europeas.

En esta jornada brillaron especialmente tanto Moleiro como Pépé, mientras que Gueye robaba balones como si fuera un tiburón en busca de presas. Los debuts de Freeman, Hugo López y Ngonge añadieron emoción al encuentro. En La Cerámica, ante unas gradas llenas con 16.825 aficionados, se ovacionó al canario cuando fue sustituido en el minuto 79.

El triunfo coloca al Submarino presionando al Atleti tras su tropiezo reciente, consolidándose así entre los mejores equipos para acceder a Champions con seis puntos sobre el quinto clasificado. ¿Logrará resistir el Espanyol o se hundirá aún más? Marcelino advierte: son letales cuando encuentran espacios. Resulta casi irónico observar cómo los pericos pudieron aguantar solo media hora… como si fueran castillos de naipes enfrentándose a un vendaval amarillo.