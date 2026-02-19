Ana Alonso abre el medallero español con un bronce de película en su debut olímpico en esquí de montaña

Ana Alonso ha dejado una huella imborrable en el deporte español al hacerse con la medalla de bronce en esquí de montaña durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. La esquiadora granadina, que cuenta con 31 años, ha conseguido lo que muchos consideraban casi un sueño: alcanzar el podio olímpico apenas cuatro meses después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, además de otras lesiones severas como una fisura del maleolo y una luxación acromioclavicular.

Lo más impresionante de su actuación fue la increíble remontada que llevó a cabo en la carrera. Alonso llegó a estar en quinta posición durante los dos primeros tramos, pero logró colocarse tercera en la última transición. Su capacidad para reaccionar y su mentalidad competitiva son dignas de admiración y van más allá del mero aspecto deportivo. Ya había hecho historia al clasificarse para la final, situándose tercera en la semifinal con un tiempo de 3:09.20, lo que le permitió entrar en la lucha por las medallas.

El debut de una disciplina explosiva

El esquí de montaña, conocido también como skimo, ha tenido su estreno oficial en el programa olímpico durante estos Juegos, lo que convierte el logro de Alonso en un hito todavía más significativo. Esta modalidad es realmente explosiva, ya que combina tres tramos completamente distintos: primero, un ascenso por una pista con giros complicados donde los esquiadores utilizan pieles adheridas a sus esquís; luego, una subida a pie con los esquís a cuestas; y finalmente, un descenso en slalom. Las carreras de sprint tienen una duración que oscila entre dos y tres minutos, donde cada centésima cuenta y las transiciones pueden ser decisivas para conseguir medallas.

España llegaba a esta competición como uno de los grandes favoritos tanto en pruebas individuales como en el relevo mixto que se celebrará el próximo sábado. La presencia de cuatro españoles en las semifinales, tanto hombres como mujeres, refleja la solidez del equipo español en esta nueva disciplina olímpica.

Un palmarés que avala su candidatura

El bronce logrado por Alonso no es fruto del azar; es el resultado de años dedicados al esfuerzo y la entrega en una disciplina donde ya había demostrado su valía a nivel internacional. La granadina posee un oro en el campeonato europeo en relevo mixto y fue subcampeona mundial en la misma categoría. Su capacidad para competir al más alto nivel quedó clara al enfrentarse a rivales tan destacados como Emily Harrop y Marianne Fatton, actual campeona del mundo.

Con esta medalla, España inicia su cuenta medallas en estos Juegos de Invierno, poniendo fin a una sequía que se prolongó durante ocho años sin oír el himno nacional resonar en un podio olímpico invernal. El éxito de Alonso abre nuevas esperanzas para la delegación española, especialmente con Oriol Cardona, quien fue campeón del mundo de sprint en 2025 y aún tiene oportunidades para conquistar más medallas en las pruebas masculinas.

Curiosidades sobre Ana Alonso y el esquí de montaña