El Manchester City frena en seco al Barça y sube el precio de Rodri

13 de agosto de 2026. La lucha por Rodri ha dado su primer golpe de efecto: el Manchester City ha rechazado la oferta inicial del Barcelona, que se situaba en torno a los 45 millones de euros, y mantiene una valoración considerablemente más alta antes de considerar una discusión seria. Según diversos medios de comunicación internacionales, el club inglés no actúa por nostalgia ni por cortesía; si decide venderlo, será solo por una cifra que considere adecuada al mercado, no por un precio reducidísimo de verano.

En La Razón, el centro de atención se pone precisamente en ese choque entre la ambición culé y la firmeza del equipo británico. Ya hay una segunda oferta en el aire y la sensación de que esta historia apenas comienza. El Barcelona, según las noticias disponibles, está trabajando para alcanzar un acuerdo con el futbolista, buscando que la operación se ajuste a sus requerimientos financieros. Sin embargo, el City sigue presionando y no acepta una salida por debajo de su umbral, que varios medios sitúan en torno a los 60 millones de libras, lo que equivale a unos 70 millones de euros.

El aspecto deportivo también explica por qué esta situación no es un simple trámite. Rodri se mantiene como un jugador clave, con un contrato vigente y un papel de líder dentro del vestuario. Por su parte, el Barcelona lo ve como un mediocentro capaz de controlar el juego, distribuir el balón y aportar jerarquía en el equipo, comenzando desde la base. A esto se suma un factor crucial que complica la negociación: la voluntad del jugador. Según diversas fuentes, el internacional español tiene la intención de regresar a LaLiga y su entorno ya habría dado luz verde para entablar conversaciones con el club azulgrana.

Qué pide cada parte

El dilema, como suele ocurrir en estas historias de mercado, no es solo el precio, sino el ritmo de la negociación. ESPN y BBC afirman que las conversaciones continúan abiertas, aunque la primera oferta fue claramente insuficiente. Sky Sports fue más contundente al calificar la propuesta del Barça como “muy baja”, y el City, lejos de entrar en pánico, ha optado por elevar sus exigencias. Esto sitúa al club catalán en una posición complicada: son conscientes de que el jugador desea unirse a ellos, pero también que el vendedor no tiene intención de regalar una pieza de tal calibre.

Un verano con precio de oro

Además, la situación del mercado no resulta favorable para el Barça. La operación se sitúa entre los límites del fair play financiero, la necesidad de ajustar cuentas y una negociación que, si se prolonga demasiado, podría terminar elevando los costos o enfriando el interés. Hay reportes que sugieren un acuerdo verbal entre Rodri y el Barcelona, incluso contemplando un contrato de cuatro temporadas. Sin embargo, ese paso no soluciona el núcleo del problema: convencer al City con una cifra que no haga que el club azulgrana tenga que realizar malabarismos complejos.

El precedente más cercano indica que el club catalán no se rendirá tan fácilmente. Distintas informaciones sugieren que están preparando una segunda oferta y que la diferencia entre lo que ofrecen y lo que exige el City aún podría salvarse, siempre que ninguna de las partes se vuelva demasiado dramática, algo tentador en el mundo del fichaje. Sin embargo, la sensación general es que el desenlace dependerá más de la paciencia que de algún giro épico: si el City nota una urgencia por parte del Barça, aumentará la tarifa; si el Barça logra encontrar un margen, la partida estará servida.

Pronóstico de la operación

A estas alturas, el panorama más plausible apunta a una negociación larga, caracterizada por propuestas sucesivas y muchas filtraciones interesadas. El City cuenta con un contrato sólido, un músculo financiero destacado y una posición cómoda; el Barça, por su parte, posee el interés del jugador, un contexto deportivo atractivo y la necesidad de no escatimar en el puesto más crítico de su equipo. Si se llega a un acuerdo, es probable que se logre por una cifra intermedia, cercana a los 60-65 millones de euros; de lo contrario, esta historia puede convertirse en otra novela de verano, con un desenlace que se pospondría hasta el último día del mercado.