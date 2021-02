Así encesta, desde el centro de la cancha y de espaldas, el conserje del instituto

Un fenómeno Joe Orians. Y ni siquiera juega en el equipo.

Fuera de las horas escolares, el personal de mantenimiento y limpieza se queda a solas para que los alumnos, al día siguiente, se encuentren todo en perfecto estado.

Pero en esas horas solitarias, hay conserjes excepcionales que hacen gala, sin que nadie les vea o les aplauda, sus talentos ocultos.

Es lo que ocurrió en un instituto, el Liberty Benton Middle School, en Findlay, Ohio.

El conserje, que responde al nombre de Joe Orians, se encontraba en la cancha de baloncesto del equipo.

Tras dejar sus útiles de limpieza en el suelo, Orians decidió agarrar una pelota, ponerse en el centro de la cancha, y probar fortuna con un lanzamiento de espaldas.

De manera casi perfecta, la pelota entró en el aro.

Our custodian is better than yours. Just casually walking through the gym with no one watching but the security camera. Trick shot, nothing but net. @espn @DudePerfect #WeAreLB pic.twitter.com/uxkDKJhG8S

— Kyle Leatherman (@leathermank) February 4, 2021