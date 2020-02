Copa del Rey: La graciosa reacción de un fan del Real Madrid al enterarse que no hay partido de vuelta

Los seguidores del Real Madrid aún no se creen que estén eliminados de la Copa del Rey. Sin embargo, una de las mejores reacciones fue la que tuvo un seguidor del ‘club blanco’ durante una entrevista con Mediaset, donde le pedían su valoración sobre la derrota del club ante la Real Sociedad. Las imágenes no tardaron en volverse virales. ¿El motivo?, que el despistado hincha pensaba que aún faltaba el partido de vuelta y el 3-4 con el que concluyó el encuentro era remediable.

Sin embargo, el reportero le reveló la dura realidad: «¿Qué vuelta, si es a partido único?», le dijo, ante la incredulidad del joven, que confiaba en la vuelta «aunque está complicado». «Cuartos de final es ida y vuelta», insistía ante el reportero, que le repetía una y otra vez que se había acabado la Copa para el Madrid.

«¿Pero me lo dices en serio? Tenían que haber jugado allí entonces?», añadió. A la enésima negativa del periodista de Mediaset, el aficionado terminó por resignarse: «Ah, pues ya nada. Confiamos en la Liga y en la Champions, entonces», concluyó, ya convencido.