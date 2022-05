Kylian Mbappé, cada vez más cerca del Real Madrid

Todo apunta a que Kylian Mbappé comunicará en los próximos días su decisión acerca de su renovación con el PSG o, por el contrario, el fichaje por el Real Madrid. Este sábado 21 de mayo se disputa la última jornada de la Ligue 1, el equipo parisino se enfrenta al Metz en casa y se espera que al finalizar el encuentro el astro galo se pronuncie sobre su futuro. Tal y cómo avanzó el propio jugador en la entrega de premios de la liga francesa:

“No puedo decir nada sobre mi futuro pero lo sabréis muy pronto, está prácticamente decidido. No es este el mejor momento para contarlo esta noche. Hace tres años me equivoqué hablando sobre este tema en esta gala. Quiero participar en la ceremonia, no buscar la gloria (…) Lo sabremos muy pronto, ya casi ha terminado. Mi elección está hecha, sí, casi”.