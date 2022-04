Tomás Roncero se ‘mofa’ de la peor derrota del Barça y habla sobre Haaland, Mbappé y el Real Madrid

Tomás Roncero concedió una entrevista para ‘El VAR de Periodista Digital’ tras Pipi Estrada. El periodista deportivo habló sobre la actualidad deportiva del Real Madrid, del Barcelona, los fichajes de Haaland y Mbappé, ‘El Chiringuito’ y ‘As’…

«Si no ocurre nada raro, el Madrid ganará LaLiga y veremos la Champions»

El periodista madridista repasó la actualidad deportiva del club blanco. «El Real Madrid desde el primer día ha sido regular en LaLiga y si no ocurre nada raro la ganará. Y luego la Champions veremos porque al Madrid nunca lo descarto. Si no mira contra el PSG», dijo.

El partido del Real Madrid contra el PSG

«Ha sido de los partidos que más he disfrutado. Se dieron unas connotaciones que por eso todo el madridismo celebró tanto. El PSG venía un poquito sobradito. Son un club-estado y juegan con muchas ventajas. Primero con la UEFA y el fair play financiero que hacen lo que quieran. Y también si quieren gastarse 400 millones de euros en fichajes lo hacen. Cuando vienes así el orgullo del madridista fue doble porque les eliminamos de la manera en la que les eliminamos y vimos que el mejor de ellos fue Mbappé. Messi y Neymar están acabados».

Mbappé, Haaland y el Real Madrid

«Mbappé viene seguro según lo que me cuentan. Lo que pasa que quiere irse por lo grande en el PSG y siendo agradecido con ellos. Pero sabe que los títulos de verdad no los va a ganar allí nunca. De Haaland sé que quiere venir al Madrid 100%. Le gusta España y le atrae la idea pero las comisiones que piden su padre y Mino Raiola -su agente- piden una locura de comisiones. 100 millones como dijo Pedrerol. Entonces, yo claro que quiero que venga al Madrid, pero si ese dineral en comisiones rompe la escala salarial no sé. Yo si fuera Haaland le diría al padre y a Raiola que se relajen un poco y bajen. Si bajan vendrá al Madrid pero Florentino no pagará 100 millones en comisiones conociéndole”.

Los árbitros y el Barça: «les favorecen desde el 91/92»

“Los árbitros favorecen al Barcelona. Desde el año 91/92 que fue cuando nos quitaron la primera liga de Tenerife. El Madrid lleva 30 años sufriendo el acoso arbitral a favor del Barça. El villarato existió. Por ejemplo hubo un clásico en el que Mascherano hizo un penalti claro a Cristiano y se ve a Undiano -árbitro- que no se atrevió a pitarlo y la vuelta volvió a arbitrar él. Pues en la vuelta pitó dos penaltis. Al Madrid jamás le han pitado dos penaltis en el Camp Nou y al Barça sí en el Bernabéu”.

“El 8 a 2 del Bayern al Barça lo he disfrutado más que la decimotercera Champions del Madrid”

“El 8 a 2 del Bayern al Barça lo disfruté más que la decimotercera. Porque era una más y el Madrid va a seguir ganando Champions. Pero que al Barça le metan ocho eso quedará cómo uno de los momentos más grandes de mi existencia. El 4 a 0 del Liverpool al Barça en Anfield también estuvo muy bien. Y por supuesto el 3 a 0 de la Roma con gol de mi admirado Manolas. El Barça nos ha dado muchas alegrías estos años por eso no quería que se fuera Messi. Porque allí donde va fracasa en Champions. Ya lo decía cuando nos tocó el PSG en Champions. Messi está acabado, no da para más. Cristiano sí da para más”.

La marcha de Cristiano del Madrid

“Por dentro sí que lloré cuando se marchó. Porque nos dio un gen ganador… Fue determinante en todas las Champions del Madrid. Era tan ambicioso que no te dejaba bajar la guardia en los partidos. Lo importante es recordar los buenos momentos cuando estuvo, pero me duele cuando lo recuerdo. Aunque no es el mejor de la historia. El mejor es Di Stéfano porque fue el primer futbolista total de la historia y el más completo. Pero en el podio también está Cristiano, claro»

Sus amistades en el mundo del fútbol

“Con los jugadores cuando mejor relación se tiene es cuando se retiran. Es que son muy egoístas y ellos mismos lo dicen. Yo tengo buena relación con jugadores que están en activo pero es complicado. Con Guti por ejemplo, yo ahora me llevo muy bien pero tenía mis diferencias cuando jugaba porque le regañaba por el talento que tenía. Mijatovic es muy amigo mío y le puedo llamar para lo que quiera también. Morientes, Fernando Hierro, Casillas, Cristiano a través de Jorge Mendes, Sergio Ramos, Del Bosque… Me saldría una lista muy larga y me llevo muy bien con la ‘vieja guardia’ cómo digo yo”.

¿El AS o ‘El Chiringuito’?

“No hombre eso es cómo papá o mamá. En los dos sitios soy muy feliz. Y hay un tercer padre o madre que es El Carrusel de la SER. Yo me siento un privilegiado porque estoy en ‘El Chiringuito’ que es la tele, en El Carrusel que es la radio y en AS que es prensa escrita. Trabajo por tierra, mar y aire cómo digo yo. Yo siempre he dicho que lo que más me gusta entre todo es escribir. Es lo que más disfruto y disfruto escribiendo mucho”.

Su relación con sus compañeros de ‘El Chiringuito’

“Evidentemente los de la bancada madridista con los que más. Pedrerol también siempre me ha tratado muy bien. Quim Domènech aunque sea muy del Barça. A Soria por ejemplo no hay que tomarle en serio. Convocar a las masas en Vigo y que vayan sólo 50 personas es un patinazo. Además, me lo dijo un infiltrado mío que estaba allí. Le puede mucho su antimadridismo, aunque es sevillista”.

¿Que España gane el Mundial o que el Madrid gane la Champions?