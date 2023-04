BARÇA 0 – REAL MADRID 4: Memes y cachondeo en la prensa mundial, tras la histórica humillación en el Camp Nou

El cachondeo es planetario.

La goleada del Real Madrid al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey ha sido celebrada en las redes sociales con memes muy graciosos y en la prensa mundial con comentarios de los más hiriente para los azulgrana.

El Real Madrid se enfundó este 5 de abril de 2023 el traje de las grandes noches europeas en el Spotify Camp Nou y noqueó al Barça.

El equipo de Ancelotti remontó el 0-1 de la ida con una contundente goleada (0-4) y apeó a los locales de la final de la Copa del Rey, en un clásico en el que la pegada y el talento de los blancos decidió la eliminatoria.

La semifinal duró trece minutos, el tiempo que tardaron, entre el añadido del primer tiempo (46+1) y el minuto 58, Vinícius y Karim Benzema, en dos ocasiones, para dejar en ridículo a los muy pegones pupilos de Xavi Hernández y a una grada feroz, que se hartó de lanzar objetos al campo, para ver si así podía ayudar a los suyos.

Como no podía ser de otra manera, en Twitter lo han celebrado a lo grande.

Con memes de todo tipo, incluidos los de Shakira:

Con todo merecimiento, los blancos se van a la final de la Copa del Rey, contra el Osasuna y en Sevilla, gracias al partidazo de Benzema (logró un hat-trick), a un gran Vinicius (marcó un gol provocó un penalti y dio una asistencia) y a la gran dirección de juego y la fiabilidad de Modric y Camavinga.

Ante esto, la prensa internacional se rinde al conjunto blanco y se cachondea del azulgrana.

“Aplastan. Con hat-trick de Benzema, el Real Madrid derrota al Barça y se clasifica para la final de la Copa de España”, dicta L’Equipe desde Francia.

En Italia La Gazzetta dello Sport apunta: “Benzema exagera, Ancelotti se regocija: El Real arrolla al Barça en el Camp Nou y se va a la final”.

ESPN en Estados Unidos sentencia: “Real Madrid, finalista por goleada blanca”.

En redes hay incluso con referencias a la compra de árbitros que se atribuye al Barça y que está siendo investigada:

When you pay the ref and still lose the game.

