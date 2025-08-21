Mohamed Salah, mejor futbolista del año en Inglaterra

El delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, y la futbolista española del Arsenal, Mariona Caldentey, fueron distinguidos este martes como jugador y jugadora del año por la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) de Inglaterra.

Salah, que firmó una campaña espectacular con 29 goles y 18 asistencias, fue fundamental para que el Liverpool lograra su vigésimo título de liga, igualando el récord histórico del Manchester United. Con este galardón, Salah se convierte en el primer futbolista en ganar el premio PFA en tres ocasiones, tras sus reconocimientos en las temporadas 2017/2018 y 2021/2022. Además, el atacante de 33 años ha sido distinguido recientemente como mejor jugador de la temporada por la prensa especializada y la Premier League.

Por su parte, Mariona Caldentey destacó con el Arsenal tras una temporada sobresaliente en la que ganó la Liga de Campeones de Europa femenina. La española anotó 19 goles en todas las competiciones, incluidos ocho en la Champions League, durante su primera campaña en Inglaterra, lo que le valió ser reconocida como la mejor jugadora del año por la PFA.