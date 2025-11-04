  • ESP
Champions League | Jornada 4

Liverpool y Real Madrid chocan en una batalla crucial por la Champions

Con Mbappé en estado de gracia y la moral por las nubes, el equipo de Xabi Alonso encara un examen de fuego ante un Liverpool herido pero orgulloso

Real Madrid PD.
El Real Madrid sigue navegando con paso firme en su travesía europea, con la obsesión de siempre en el horizonte: la corona de la UEFA Champions League. Este miércoles, en el mítico Anfield Road, los blancos medirán su pulso frente a un Liverpool que busca reencontrarse con su esencia competitiva y devolver a su afición la esperanza perdida.

El equipo de Xabi Alonso llega al duelo en plena efervescencia. La goleada al Valencia y el triunfo en el clásico ante el Barcelona han elevado la confianza del vestuario y fortalecido la idea de un Madrid cada vez más reconocible, poderoso y temible. Kylian Mbappé, en su versión más voraz, comanda una ofensiva de lujo junto a Vinícius Junior y Rodrygo, un tridente que combina velocidad, desborde y pegada como pocos en el continente.

En la otra orilla, Arne Slot intenta recomponer un Liverpool que no termina de arrancar. Los ‘reds’ rompieron una racha de cuatro derrotas con un alivio ante el Aston Villa, pero su fútbol sigue sin convencer. Las inversiones del verano aún no han dado frutos, y la cita ante el Madrid se presenta como una oportunidad de redención, un golpe de orgullo ante su gente y su historia.

El contraste de estados es evidente también en la tabla. El Real Madrid suma nueve puntos de nueve posibles, compartiendo la élite del torneo con PSG, Bayern, Inter y Arsenal. El Liverpool, rezagado con seis unidades y situado en la décima posición, necesita sumar para no comprometer su pase a octavos.

Ambos técnicos afinan sus piezas con mimo. Slot apuesta por la presión alta y la intensidad que define el ADN red; Alonso, por el control, la pausa y la pegada letal. El choque promete ritmo vertiginoso, duelos individuales de alto voltaje y una atmósfera eléctrica.

La convocatoria madridista no deja sorpresas:

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.
Defensas: Militão, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Mendy y Huijsen.
Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos.
Delanteros: Vinícius Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

El balón echará a rodar este martes a las 21:00 horas (Orange TV y Movistar Liga de Campeones), bajo los focos de Anfield, donde los himnos se confunden con los sueños. El Madrid busca seguir volando; el Liverpool, volver a creer.

La noche, en cualquier caso, promete historia.

