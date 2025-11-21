El Valencia veta a un abonado por insultos racistas y homófobos

Durante un año y medio, los ecos de Mestalla guardaron un secreto incómodo. En el sector 5 del estadio valencianista, un abonado convertido en habitual de la polémica lanzaba insultos racistas y homófobos contra jugadores y asistentes. Nadie lo detuvo hasta que unos audios publicados por el diario Levante EMV pusieron voz al escándalo.

El Valencia CF, tras conocer la denuncia y revisar las grabaciones, ha decidido prohibirle el acceso al estadio de manera cautelar mientras concluye el expediente de expulsión. La medida llega después de que el periodista responsable del reportaje elevara el caso a la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación el pasado 29 de octubre, al constatar la persistencia de los hechos.

Fuentes del club explican que, tras recibir la primera queja, se desplegó un seguimiento exhaustivo: revisión de cámaras, control del comportamiento del abonado en varios partidos y presencia de personal de seguridad y observadores de La Liga. Sin embargo, durante esas jornadas, no se registraron incidentes punibles.

Todo cambió cuando los audios salieron a la luz. Las pruebas eran tan claras que el club no tuvo más remedio que abrir formalmente el expediente disciplinario. Desde entonces, la entidad quiere dejar claro que no hay lugar para la discriminación en su casa, ni siquiera entre sus propios aficionados.