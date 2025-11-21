  • ESP
Escándalo en Mestalla

El Valencia veta a un abonado por insultos racistas y homófobos

El club blinda su estadio mientras avanza el expediente de expulsión tras revelarse audios que documentan un año y medio de insultos intolerantes desde la grada

El Valencia veta a un abonado por insultos racistas y homófobos
Estadio Mestalla PD.
Durante un año y medio, los ecos de Mestalla guardaron un secreto incómodo. En el sector 5 del estadio valencianista, un abonado convertido en habitual de la polémica lanzaba insultos racistas y homófobos contra jugadores y asistentes. Nadie lo detuvo hasta que unos audios publicados por el diario Levante EMV pusieron voz al escándalo.

El Valencia CF, tras conocer la denuncia y revisar las grabaciones, ha decidido prohibirle el acceso al estadio de manera cautelar mientras concluye el expediente de expulsión. La medida llega después de que el periodista responsable del reportaje elevara el caso a la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación el pasado 29 de octubre, al constatar la persistencia de los hechos.

Fuentes del club explican que, tras recibir la primera queja, se desplegó un seguimiento exhaustivo: revisión de cámaras, control del comportamiento del abonado en varios partidos y presencia de personal de seguridad y observadores de La Liga. Sin embargo, durante esas jornadas, no se registraron incidentes punibles.

Todo cambió cuando los audios salieron a la luz. Las pruebas eran tan claras que el club no tuvo más remedio que abrir formalmente el expediente disciplinario. Desde entonces, la entidad quiere dejar claro que no hay lugar para la discriminación en su casa, ni siquiera entre sus propios aficionados.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

