Cinco razones para enamorarte de Ciudad de México durante el Mundial 2026 (más allá del fútbol)

Ciudad de México volverá a ser escenario del entusiasmo global con el arranque del Mundial 2026. El Estadio Azteca, templo histórico del fútbol, acogerá el partido inaugural y cinco encuentros más. Sin embargo, la capital ofrece mucho más que deporte: historia, creatividad, tradición y vanguardia se entrelazan en una urbe que nunca deja de reinventarse. Estas son cinco experiencias que explican por qué el amor por la Ciudad de México trasciende los goles.

1. La nueva ruta de Frida Kahlo: del azul al rojo

El legado de Frida Kahlo suma un nuevo capítulo con la apertura de la Casa Roja, espacio contemporáneo que complementa a la icónica Casa Azul de Coyoacán. En esta nueva sede se exhiben cartas, fotografías y grabaciones inéditas que muestran la faceta más íntima de la artista. La ruta cultural se amplía con la reapertura del Museo de La Noria, donde se conservan objetos personales de Frida y Diego Rivera, y culmina en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, hogar de obras emblemáticas como Las dos Fridas y Autorretrato con chango y loro.

2. El Cablebús: arte, cine y vistas desde el aire

El sistema de transporte por teleférico, conocido como Cablebús, ofrece una perspectiva distinta de la capital. La Línea 2, en Iztapalapa, funciona como galería urbana con murales monumentales que reflejan la identidad popular de la ciudad. En tanto, la recién inaugurada Línea 3 conecta el poniente con destinos culturales como la Cineteca Nacional de las Artes y el Lienzo Charro de Constituyentes, además de miradores naturales con impresionantes vistas del Valle de México. Una experiencia que combina movilidad, arte y paisaje.

3. Sabores del gigante: tour gastronómico en la Central de Abasto

Considerado el mercado más grande de América Latina, la Central de Abasto es el punto de encuentro entre el comercio mayorista y el arte culinario. Un recorrido guiado permite descubrir el origen de los sabores que dan vida a la cocina mexicana: chiles, frutas exóticas, panes, moles y especias de todo el país. Los visitantes pueden disfrutar desde tacos de guisado recién preparados hasta reinterpretaciones gourmet de platillos tradicionales, en medio de un ambiente vibrante que celebra la diversidad gastronómica del país.

4. Amanecer entre canales: Xochimilco en silencio

Más allá del colorido de las trajineras, Xochimilco revela su lado más sereno en las primeras horas del día. Los paseos en canoa al amanecer permiten contemplar cómo despierta la vida entre canales y chinampas, en un entorno natural que conserva la memoria del antiguo valle lacustre. Es un momento ideal para quienes buscan una experiencia de conexión con la naturaleza en pleno corazón urbano.

5. Arquitectura y arte al aire libre: del modernismo al olimpismo

El paisaje urbano de la capital es también un museo al aire libre. Siguiendo la huella de arquitectos como Luis Barragán, Teodoro González de León, Tatiana Bilbao y Michel Rojkind, los visitantes pueden recorrer obras que dialogan entre modernismo y contemporaneidad. Uno de los atractivos menos conocidos es la Ruta de la Amistad, creada para los Juegos Olímpicos de 1968, donde esculturas monumentales de artistas internacionales simbolizan la unión entre naciones.

Durante el Mundial, la Ciudad de México no solo será protagonista del deporte; también se consolidará como un destino que celebra su historia, su creatividad y su espíritu cosmopolita. Cada rincón, desde los canales de Xochimilco hasta los murales de Iztapalapa, recordará que esta ciudad se vive con todos los sentidos.