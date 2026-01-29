El Barça remonta con carácter y ya está entre los ocho grandes de Europa

Parecía una noche tranquila en el Spotify Camp Nou, pero terminó siendo un examen de carácter. El Barça, que venía cumpliendo con sus objetivos europeos paso a paso, tuvo que tirar de épica para garantizar su presencia entre los ocho mejores de la Champions tras vencer 4-1 al Copenhague.

El gol inicial del joven Dadason, a los cuatro minutos, cayó como un jarro de agua fría sobre el equipo de Flick, que además había tenido que reinventar su centro del campo ante las bajas de Pedri y De Jong. Con Eric García y Dani Olmo como ejes improvisados, el arranque fue un torbellino danés. Koundé erró en salida, el islandés no perdonó, y el silencio invadió las grados.

A partir de ahí, el Barça se lanzó a una ofensiva constante. Eric García estrelló un balón al larguero, Dani Olmo lo intentó sin suerte y Lewandowski consiguió el empate, pero el guardameta Kotarski se erigía en el muro. Con las protestas de Lamine Yamal y los nervios a flor de piel, el descanso llegó con un inquietante 0-1 y un murmullo de preocupación.

Flick movió el banquillo antes del segundo acto. Entró Marc Bernal y el Barça rompieron el cerrojo con una salida en tromba. En apenas tres minutos, un pase exquisito de Olmo a Lamine terminó en los pies de Lewandowski, que empató con instinto asesino. El alivio fue inmediato, pero la ansiedad no cedía.

El 2-1 llegó con la firma de Lamine Yamal, que, tras un disparo desviado, desató la locura en la grada. El penalti transformado por Raphinha consolidó la remontada y la falta directa de Rashford puso la guinda final. El Barça, pese a los sustos, los goles encajados y los altibajos, cerró la fase de liga europea con la sensación de equipo competitivo y resiliente.

Flick, consciente de que las rondas venideras exigirán todavía más, se permitió celebrar con mesura. El objetivo está cumplido: el Barça ya mira de frente a los grandes de Europa.