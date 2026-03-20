Rayo Vallecano 0 (3) – 1 (2) Samsunspor: y Vallecas se mantuvo firme

Vallecas retumbó hasta el último instante. El Rayo Vallecano selló su clasificación a cuartos de final de la Conference League con un global de 3-2 contra el Samsunspor, en un intenso partido de vuelta celebrado el 19 de marzo de 2026, que concluyó 0-1 y dejó a los aficionados con el corazón en vilo.

Desde el inicio, la Franja salió decidida, pero un gol de Ndiaye en el minuto 64 desató la inquietud y llevó a Iñigo Pérez a reforzar la defensa para soportar la presión turca.

El estadio, que parecía un volcán en erupción, empujó al equipo desde el primer pitido.

Alemão, héroe en el partido de ida con su doblete, y Álvaro García hicieron sus intentos temprano, pero se toparon con un imponente Kocuk. El pichichi liguero, De Frutos, intentó con dos disparos que fueron frustrados por las intervenciones del portero rival. El Samsunspor, bajo la dirección de Fink, no se quedó atrás: su delantero estrella, Marius, que ya había anotado 8 goles en la competición, buscó aprovechar cualquier oportunidad, aunque dejó escapar varias.

Un primer tiempo lleno de emociones

La Franja controló la posesión del balón con un 43,6%, mientras que los visitantes dominaron con un 56,4%, lanzándose al contragolpe como una serpiente lista para atacar. Aquí están las cifras más relevantes del encuentro:

Estadística Rayo Vallecano Samsunspor Disparos 15 8 Posesión 43,6% 56,4% Recuperaciones 52 52 Faltas 16 8 Tarjetas amarillas 2 4

Ratiu y Unai López probaron desde larga distancia sin éxito, mientras que Pathé Ciss cabeceó alto tras una triple oportunidad y tanto él como Isi y Chavarría lucharon incansablemente por las bandas. Los visitantes, con los nombres de Mendes y Yüksel (amonestado), empezaron a crecer en confianza y casi dan la campanada en el descuento. Para más detalles sobre el partido puedes consultar este directo de AS.

La tensión turca y la fortaleza franjirroja

El objetivo del Rayo era cerrar el partido a su favor, pero la falta de puntería fue evidente. A falta de once minutos para el final, entraron al terreno de juego Óscar Valentín, Pedro Díaz y Camello, sustituyendo a De Frutos, Unai López e Isi, gracias a las decisiones tácticas de Iñigo. Un resbalón desafortunado de Luiz Felipe permitió que Ndiaye filtrara una asistencia que casi culmina en gol por parte de Marius, quien falló un cabezazo que podría haber igualado el marcador. Poco después, fue nuevamente Marius quien estuvo cerca del milagro, pero esta vez fue salvado in extremis por una intervención espectacular de Lejeune.

A pesar del poco peligro generado por los turcos después del gol inicial, todo se mantuvo tenso hasta el final. El portero local, Batalla, detuvo lo poco que llegó a ser una amenaza real; mientras tanto, Iñigo fue recibido entre aplausos al sustituir a Nobel Mendy en el minuto 89′. En la última jugada del encuentro, Camello tuvo una oportunidad clara pero no logró convertirla en gol. Emre Kilinc vio tarjeta amarilla por derribar al jugador utrerano. Cuatro minutos añadidos fueron suficientes para desatar los silbidos hacia los visitantes y… ¡final! Con un global de 3-2 después del contundente triunfo por 3-1 en Turquía donde brillaron Alemão y Álvaro.

En la previa del partido, Iñigo Pérez había indicado: «Hay que afrontarlo como si fuera un 0-0». Y así lo hicieron. Aunque el Samsunspor ocupaba el séptimo lugar en Turquía y soñaba con darle la vuelta a la eliminatoria pese a su reciente expulsión roja en liga. Pero Vallecas se mantuvo firme como bastión inexpugnable. La próxima cita será contra el AEK Atenas el próximo 9 de abril; ante ellos llega tras haber vencido por 0-4 al Celje. Los griegos tienen un historial complicado contra equipos españoles (solo han conseguido dos victorias en dieciocho enfrentamientos), son favoritos sobre el papel; sin embargo, la esperanza franjirroja sueña con alcanzar las semifinales ante Mainz o Estrasburgo. Las apuestas parecen dar ventaja al AEK (1.80 victoria ida), pero ¿quién se atreve a dudar del poderío local en Vallecas? Con cierto escepticismo: aunque los helenos llegan volando alto, la Conference es conocida por ser terreno fértil para los milagros rayistas.

El EuroRayo sigue haciendo historia mientras que Trejo se despide antes de tiempo. ¿Continuarán estos guiones sorprendentes?