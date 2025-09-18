Del tenis al pádel: por qué miles de jugadores cambian de deporte cada año

Durante los años 90, el tenis era el gran protagonista de las pistas españolas. Ídolos como Arantxa Sánchez Vicario o Carlos Moyà llenaban portadas y entrenamientos en todo el país. Sin embargo, tres décadas después, el panorama ha cambiado: cada temporada, miles de jugadores dejan la raqueta para coger una pala de pádel.

Un fenómeno que no solo se explica por moda, sino por una combinación de factores que han convertido al pádel en el deporte de masas del siglo XXI y que ha impulsado el crecimiento de referentes especializados como Pādel Nuestro.

Un deporte más accesible

Aprender tenis puede llevar meses —e incluso años— de entrenamiento. El pádel, en cambio, permite disfrutar de peloteos divertidos desde el primer día.

Esa curva de aprendizaje más corta es una de las principales razones que empujan a los aficionados a hacer la transición.

Costes más reducidos

Las cifras también influyen. El material de pádel —palas, zapatillas o accesorios— suele ser más asequible que el de tenis.

Además, alquilar una pista de pádel resulta, de media, más barato que reservar una de tenis, lo que multiplica las opciones de juego para quienes buscan un deporte económico y accesible.

Factor social: el deporte que une

El pádel no solo se juega, se comparte. Al ser en formato de dobles, se convierte en una experiencia más social y divertida, ideal para amigos, compañeros de trabajo o incluso familias que quieren practicar deporte juntas.

Un ingrediente que el tenis, en su mayoría individual, no siempre puede ofrecer.

Moda y estilo de vida

Más allá del deporte, el pádel se ha instalado como un símbolo de estilo de vida. Celebrities, influencers y hasta futbolistas profesionales han popularizado este deporte, convirtiendo las pistas en un espacio de ocio, moda y tendencia.

Hoy, hablar de pádel ya no es solo hablar de deporte, sino de cultura urbana y social.

El auge del pádel en cifras

El fenómeno no es solo una percepción: los números lo confirman. Según datos de la Federación Española de Pádel (FEP), en 2024 se superaron las 109.000 licencias federativas activas, lo que supone un crecimiento de casi un 8 % respecto al año anterior. Para entender la magnitud de este boom, basta con recordar que en 2012 apenas había 40.000 jugadores federados.

El crecimiento también se refleja en la construcción de infraestructuras. España cuenta ya con casi 17.000 pistas de pádel registradas en clubes y centros deportivos, con un incremento constante cada temporada. Comunidades como Cataluña y Andalucía lideran la clasificación, superando cada una las 3.200 pistas, seguidas por Madrid (≈ 2.300) y la Comunidad Valenciana (≈ 2.000).

Otro dato significativo es la diversificación del perfil del jugador. La FEP señala que más de 12.000 licencias corresponden a menores de 19 años, mientras que cerca de un 36 % del total pertenece a mujeres, lo que demuestra la creciente popularidad del pádel entre los más jóvenes y el público femenino.

En conjunto, las cifras avalan la tendencia: el pádel no solo ha ganado terreno al tenis en número de practicantes ocasionales, sino que también se consolida como un deporte con estructura federativa, infraestructuras sólidas y un crecimiento sostenido que lo sitúa como el gran deporte social de España.

Consejos para quienes dan el salto al pádel

El cambio del tenis al pádel es más sencillo de lo que parece, pero conviene tener en cuenta algunos aspectos básicos para disfrutar desde el primer día.

Elegir la pala adecuada

La pala es la extensión natural del jugador y elegirla bien marca la diferencia:

Palas de control : recomendadas para quienes priorizan la precisión en los golpes y buscan dominar el ritmo del partido.

: recomendadas para quienes priorizan la precisión en los golpes y buscan dominar el ritmo del partido. Palas de potencia : ideales para jugadores con experiencia en tenis que quieran aprovechar su fuerza y agresividad en el remate.

: ideales para jugadores con experiencia en tenis que quieran aprovechar su fuerza y agresividad en el remate. Modelos híbridos: ofrecen un equilibrio entre potencia y control, una buena opción para quienes aún están descubriendo su estilo de juego.

En tiendas especializadas como Padel Nuestro se puede encontrar un amplio catálogo con las últimas novedades en palas de pádel, con opciones para todos los estilos y niveles de juego.

Equipamiento imprescindible

Más allá de la pala, hay algunos elementos que se convierten en aliados indispensables:

Zapatillas específicas de pádel , con suela adaptada para pistas de césped artificial y mayor estabilidad en los desplazamientos laterales.

, con suela adaptada para pistas de césped artificial y mayor estabilidad en los desplazamientos laterales. Paletero o bolsa de pádel , para transportar de forma cómoda la pala, ropa y accesorios.

, para transportar de forma cómoda la pala, ropa y accesorios. Pelotas de pádel homologadas, que garantizan un bote más consistente y uniforme que las de tenis.

El pádel no viene a sustituir al tenis, sino a convivir con él. Muchos aficionados siguen disfrutando de ambos deportes, pero lo cierto es que se ha convertido en la opción más popular para quienes buscan diversión, socialización y actividad física en un mismo juego.

Un deporte que no entiende de edades ni de niveles, y que cada año suma nuevos jugadores a una comunidad en constante crecimiento.