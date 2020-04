Batacazo de Gilead después de que su ensayo contra el coronavirus fracase

La farmacéutica Gilead Sciences ha sufrido una caída de más de un 4% en bolsa después de que Financial Times publicara una noticia sobre el fracaso de que su antiviral Remdesivir. Según el medio, el primer ensayo como tratamiento contra la COVID-19 no ha dado resultado.

Según informó en el diario británico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó accidentalmente en su página web información sobre el primer ensayo clínico de Remdesivir como posible tratamiento ante el coronavirus. Desde la farmacéutica aseguran que los investigadores de este estudio no dieron permiso para la publicación de resultados.

