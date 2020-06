Donald Trump y su visión optimista de la economía en EEUU: «El año que viene será uno de los mejores de la historia»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confía en que la economía del país comience su recuperación a partir de septiembre y vaticina que el año que viene será «uno de los mejores de la historia» debido a la gran crisis económica y sanitaria originada por la pandemia del coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario comunicó dicho mensaje este 4 de mayo de 2020: «Me siento cada vez más seguro de que nuestra economía está en las primeras etapas de una fuerte recuperación. No todos están de acuerdo conmigo, pero tengo pocas dudas. Estén atentos a septiembre, octubre y noviembre. El año que viene será uno de los mejores de la historia, ¡y miren el mercado de valores AHORA!».

I feel more and more confident that our economy is in the early stages of coming back very strong. Not everyone agrees with me, but I have little doubt. Watch for September, October, November. Next year will be one of the best ever, and look at the Stock Market NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020