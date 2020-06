Vuelta a la realidad: Mazazo de Powell a la recuperación en V de la economía

Más información

Mercados europeos en rojo este 11 de junio de 2020, recogiendo la decepción de Wall Street tras las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense, que si bien dijo que los tipos se mantendrán en nivel 0 hasta al menos 2022, descartó una recuperación económica en V, tal como apostaban los inversores.

“Powell ha intentado ser serio y no fomentar la burbuja. Ha dejado claro que lo de la vuelta en V es una utopía. Ha sido muy claro: Es muy difícil pronosticar nada cuando ni siquiera sabemos cómo va a evolucionar el virus. Ha comentado que el empleo llevará años que vuelva a donde estaba y en general ha ido desmintiendo, como no puede ser de otra manera, que la vuelta en V que han descontado las bolsas no se va a dar”, sentencia José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets.

“Lo más relevante de las declaraciones de Powell, aparte de repetir el mantra de que la Fed haría todo lo que fuera necesario para impulsar la economía, fue el pesimismo que mostró sobre el devenir de la economía -habló de un largo camino en referencia a la recuperación económica-, basado principalmente en la falta de visibilidad actual, y que le llevó a afirmar que: i) la Fed no estaba ni pensando en subir sus tipos de interés; y ii) que éstos se mantendrían a los niveles actuales, entre el 0% y el 0,25%, al menos hasta 2022”, coinciden en Link Securities.

Las bolsas de Europa bajan este jueves más de un 2%. Han registrado fuertes descensos desde la apertura.

Las malas previsiones económicas conocidas en los últimos días alejan la posibilidad de que la recuperación tras la crisis sea rápida (o en forma de ‘V’), así que los inversores optan por recoger beneficios un día más, sobre todo después del reciente rally.

Sin embargo, las caídas de hoy llevan a los índices del Viejo Continente a sus soportes, que en caso de perderse al cierre indicarán que ya se ha tocado techo en la remontada. En España el Ibex 35 retrocede hasta los 7.400 puntos. Los futuros de Wall Street anticipan más ventas para esta tarde, superiores al punto porcentual. Y la renta variable tampoco cuenta con el respaldo del petróleo, cuyos precios siguen cayendo (aunque el Brent se mantiene sobre los 40 dólares).

“El hecho de que se estén produciendo rebrotes de la epidemia del coronavirus en algunos estados de EE.UU. tras la reapertura de sus economías, creemos que lastrarán el comportamiento de los principales índices de las bolsas europeas desde el comienzo de la jornada como lo han hecho esta madrugada en las bolsas asiáticas, con los valores de corte más cíclico sufriendo especialmente las ventas de los inversores”.

Adam Vettese, analista de eToro, destaca que “Powell insinuó con contundencia que las herramientas de la Fed podrían no ser suficientes, y que las herramientas fiscales disponibles para el Gobierno de EE.UU. podrían tener que ser utilizadas en su lugar. Esto descarta implícitamente los tipos negativos, y abre la puerta a una conversación sobre más estímulos”.

“Sin embargo, Powell quiso subrayar que la situación actual no estaba ‘para nada cerca’ de la Gran Depresión gracias a la respuesta fulminante del Gobierno, y a un sistema financiero mucho más robusto”, añade Vettese.

Qué esperar

“En principio no esperamos que las bolsas europeas y estadounidenses vayan a corregir con fuerza en los próximos días, e interpretamos este ‘alto en el camino’ como parte de un proceso de consolidación necesario. Así, y en un principio, creemos que la ingente liquidez inyectada en el sistema por los bancos centrales y por los distintos gobiernos seguirá ‘jugando a favor de las bolsas’ en el corto/medio plazo, al igual que lo va a hacer la falta absoluta de alternativas de inversión. Eso sí, si en cualquier momento se produce un rebrote importante de la pandemia que provoque que algunos gobiernos se replanteen la reapertura de sus economías, las bolsas corregirán con fuerza”, reiteran en Link Securities.

Por su parte, en Renta 4 recuerdan que, “en la misma línea, pero desde el lado fiscal, Mnuchin afirma que será necesario un nuevo paquete de estímulo fiscal. La constatación de que la recuperación económica no va a ser tan rápida como parecen descontar las bolsas podría favorecer cierta toma de beneficios después de los fuertes avances desde mínimos de marzo, y especialmente ante el temor de una segunda oleada de contagios en EE.UU. en plena desescalada y con la pandemia en pleno apogeo en países como Brasil o India”.

“Tampoco ayuda el plano geopolítico, donde Francia y Japón habrían llegado a un acuerdo para que el G-7 emita un comunicado conjunto sobre su postura sobre Hong Kong, lo que podría contribuir a deteriorar aún más las relaciones de China con el resto del mundo”, añaden en Renta 4.