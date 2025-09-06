El precio de la vivienda ha subido en España más de un 50% desde que Sánchez es presidente del Gobierno

Habrá quien diga que no todo es culpa de Pedro Sánchez, pero nadie puede negar que el tipo es gafe.

Y que desde que el marido de Begoña okupó La Moncloa ayudado por proetarras y separatistas, nos han caído encima todo tipo de desgracias… incluida la inmobiliaria.

El mercado inmobiliario español, en máximos históricos, se enfrenta ahora a la incertidumbre de su propia sostenibilidad.

Para muchos, la vivienda vuelve a ser un sueño lejano.

Para otros, el activo más rentable y seguro en tiempos de volatilidad.

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, el precio de la vivienda en España ha alcanzado niveles inéditos, superando incluso los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007.

Desde la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno en junio de 2018, el valor medio de la vivienda ha subido más de un 50%, un fenómeno que ha reconfigurado el acceso a la propiedad y el alquiler en todo el país.

Esta escalada, lejos de ser puntual, responde a una serie de factores estructurales y coyunturales que han tensionado el mercado como nunca antes.

Escalada histórica: cifras y comparación europea

El Índice de Precios de Vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma el salto: en junio de 2025, el índice para la vivienda de segunda mano llegó a los 173,9 puntos, rebasando ampliamente el anterior récord de 169,2 puntos en 2007. La vivienda nueva también ha seguido una tendencia alcista, aunque con algo menos de intensidad.

Desde julio de 2024 hasta julio de 2025, el precio medio de un piso estándar (80 m²) ha pasado de 187.486 € a 217.214 €, un incremento de casi 30.000 € en un solo año.

El precio medio por metro cuadrado de vivienda usada ha subido un 15,9% interanual, situándose en 2.715 €/m².

En el segundo trimestre de 2025, la vivienda de segunda mano se ha encarecido un 12,8% respecto al año anterior, alcanzando niveles que no se veían desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria.

La comparación con la Unión Europea es especialmente significativa: en el último año, el precio de la vivienda en España ha crecido el doble que la media de la UE, donde los grandes mercados como Alemania o Francia apenas han registrado subidas.

Madrid y Barcelona, los motores de la subida

El fenómeno es especialmente intenso en las grandes capitales. Madrid ha vuelto a marcar récords en agosto de 2025, con una subida anual del 21,3% y precios que superan los 5.700 €/m², muy por encima de la media nacional. Barcelona también sigue su propia senda alcista: en 2019, el precio medio era de 3.300 €/m² y en 2025 ya alcanza los 4.207 €/m², lo que supone una subida acumulada de más del 27% en seis años.

En Madrid y zonas premium de la costa mediterránea, las subidas anuales se sitúan entre el 10% y el 21%.

El valor medio de cierre de una vivienda en Barcelona ha pasado de 284.000 € en 2019 a casi 377.000 € en 2025.

Factores que explican la «tormenta perfecta»

¿Por qué suben los precios en España mucho más rápido que en el resto de Europa? Varios elementos confluyen en este escenario:

Escasez de oferta: La construcción de vivienda nueva no cubre la demanda creciente, mientras que la vivienda protegida (VPO) prácticamente ha desaparecido, agravando el problema.

La construcción de vivienda nueva no cubre la demanda creciente, mientras que la vivienda protegida (VPO) prácticamente ha desaparecido, agravando el problema. Alta demanda: El atractivo de la vivienda como valor refugio, la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo y el crecimiento de la población, especialmente por inmigración, alimentan la presión compradora.

El atractivo de la vivienda como valor refugio, la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo y el crecimiento de la población, especialmente por inmigración, alimentan la presión compradora. Bajada de tipos de interés: El abaratamiento del crédito hipotecario desde 2024 ha facilitado la financiación, lo que aumenta la demanda y tensiona aún más los precios.

El abaratamiento del crédito hipotecario desde 2024 ha facilitado la financiación, lo que aumenta la demanda y tensiona aún más los precios. Rentabilidad del alquiler: La vivienda turística y la escasez de alquiler de larga duración disparan las rentas, lo que convierte la compra en una opción más atractiva para inversores nacionales y extranjeros.

La vivienda turística y la escasez de alquiler de larga duración disparan las rentas, lo que convierte la compra en una opción más atractiva para inversores nacionales y extranjeros. Inflación y contexto internacional: La incertidumbre global y la inflación sostenida han llevado a muchos ahorradores a refugiarse en el ladrillo, considerado un activo seguro.

Desglose regional: el mapa de la desigualdad

El encarecimiento no afecta por igual a todo el territorio. Si bien las 17 comunidades autónomas registran subidas interanuales, los incrementos más acusados se concentran en el arco mediterráneo, las islas y Madrid:

Comunitat Valenciana: +25,3%

+25,3% Región de Murcia: +24,9%

+24,9% Canarias: +22,5%

+22,5% Andalucía: +21,6%

+21,6% Madrid: +14,2%

+14,2% Baleares: +18,6%

+18,6% Asturias: +21,4%

+21,4% Cantabria: +17,6%

La brecha territorial se amplía: mientras en algunos municipios rurales los precios apenas suben, en las grandes ciudades y destinos turísticos el acceso a la vivienda se convierte en un reto para la mayoría de los residentes.

¿Hacia dónde va el mercado?

Las previsiones de los principales analistas apuntan a que los precios seguirán al alza, aunque a ritmos más moderados en 2026 si la política monetaria europea se mantiene estable y la oferta de vivienda logra incrementarse. Sin embargo, la combinación de demanda fuerte, oferta limitada y condiciones financieras favorables sugiere que el mercado seguirá tensionado, especialmente en las zonas más dinámicas.