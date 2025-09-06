El precio de la vivienda ha subido en España más de un 50% desde que Sánchez es presidente del Gobierno

Habrá quien diga que no todo es culpa de Pedro Sánchez, pero nadie puede negar que el tipo es gafe.
Y que desde que el marido de Begoña okupó La Moncloa ayudado por proetarras y separatistas, nos han caído encima todo tipo de desgracias… incluida la inmobiliaria.
El mercado inmobiliario español, en máximos históricos, se enfrenta ahora a la incertidumbre de su propia sostenibilidad.
Para muchos, la vivienda vuelve a ser un sueño lejano.
Para otros, el activo más rentable y seguro en tiempos de volatilidad.
A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, el precio de la vivienda en España ha alcanzado niveles inéditos, superando incluso los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007.
Desde la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno en junio de 2018, el valor medio de la vivienda ha subido más de un 50%, un fenómeno que ha reconfigurado el acceso a la propiedad y el alquiler en todo el país.
Esta escalada, lejos de ser puntual, responde a una serie de factores estructurales y coyunturales que han tensionado el mercado como nunca antes.
Escalada histórica: cifras y comparación europea
El Índice de Precios de Vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma el salto: en junio de 2025, el índice para la vivienda de segunda mano llegó a los 173,9 puntos, rebasando ampliamente el anterior récord de 169,2 puntos en 2007. La vivienda nueva también ha seguido una tendencia alcista, aunque con algo menos de intensidad.
- Desde julio de 2024 hasta julio de 2025, el precio medio de un piso estándar (80 m²) ha pasado de 187.486 € a 217.214 €, un incremento de casi 30.000 € en un solo año.
- El precio medio por metro cuadrado de vivienda usada ha subido un 15,9% interanual, situándose en 2.715 €/m².
- En el segundo trimestre de 2025, la vivienda de segunda mano se ha encarecido un 12,8% respecto al año anterior, alcanzando niveles que no se veían desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria.
La comparación con la Unión Europea es especialmente significativa: en el último año, el precio de la vivienda en España ha crecido el doble que la media de la UE, donde los grandes mercados como Alemania o Francia apenas han registrado subidas.
Madrid y Barcelona, los motores de la subida
El fenómeno es especialmente intenso en las grandes capitales. Madrid ha vuelto a marcar récords en agosto de 2025, con una subida anual del 21,3% y precios que superan los 5.700 €/m², muy por encima de la media nacional. Barcelona también sigue su propia senda alcista: en 2019, el precio medio era de 3.300 €/m² y en 2025 ya alcanza los 4.207 €/m², lo que supone una subida acumulada de más del 27% en seis años.
- En Madrid y zonas premium de la costa mediterránea, las subidas anuales se sitúan entre el 10% y el 21%.
- El valor medio de cierre de una vivienda en Barcelona ha pasado de 284.000 € en 2019 a casi 377.000 € en 2025.
Factores que explican la «tormenta perfecta»
¿Por qué suben los precios en España mucho más rápido que en el resto de Europa? Varios elementos confluyen en este escenario:
- Escasez de oferta: La construcción de vivienda nueva no cubre la demanda creciente, mientras que la vivienda protegida (VPO) prácticamente ha desaparecido, agravando el problema.
- Alta demanda: El atractivo de la vivienda como valor refugio, la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo y el crecimiento de la población, especialmente por inmigración, alimentan la presión compradora.
- Bajada de tipos de interés: El abaratamiento del crédito hipotecario desde 2024 ha facilitado la financiación, lo que aumenta la demanda y tensiona aún más los precios.
- Rentabilidad del alquiler: La vivienda turística y la escasez de alquiler de larga duración disparan las rentas, lo que convierte la compra en una opción más atractiva para inversores nacionales y extranjeros.
- Inflación y contexto internacional: La incertidumbre global y la inflación sostenida han llevado a muchos ahorradores a refugiarse en el ladrillo, considerado un activo seguro.
Desglose regional: el mapa de la desigualdad
El encarecimiento no afecta por igual a todo el territorio. Si bien las 17 comunidades autónomas registran subidas interanuales, los incrementos más acusados se concentran en el arco mediterráneo, las islas y Madrid:
- Comunitat Valenciana: +25,3%
- Región de Murcia: +24,9%
- Canarias: +22,5%
- Andalucía: +21,6%
- Madrid: +14,2%
- Baleares: +18,6%
- Asturias: +21,4%
- Cantabria: +17,6%
La brecha territorial se amplía: mientras en algunos municipios rurales los precios apenas suben, en las grandes ciudades y destinos turísticos el acceso a la vivienda se convierte en un reto para la mayoría de los residentes.
¿Hacia dónde va el mercado?
Las previsiones de los principales analistas apuntan a que los precios seguirán al alza, aunque a ritmos más moderados en 2026 si la política monetaria europea se mantiene estable y la oferta de vivienda logra incrementarse. Sin embargo, la combinación de demanda fuerte, oferta limitada y condiciones financieras favorables sugiere que el mercado seguirá tensionado, especialmente en las zonas más dinámicas.
- Para 2025, se espera un crecimiento del precio de la vivienda de entre el 4% y el 8%, según las estimaciones de Bankinter y Fotocasa.
- El alquiler también mantiene su senda ascendente, con incrementos superiores al 7% anual en las principales ciudades.
- El acceso a la vivienda seguirá siendo uno de los grandes desafíos sociales y económicos en España.
- La desigualdad territorial puede acentuarse si no se adoptan políticas de oferta más ambiciosas y efectivas.
- El papel del inversor extranjero y la vivienda turística seguirá marcando el pulso de los precios en los destinos más codiciados.