El oro sufre su mayor desplome en una década, tras un rally asombroso, y el Ibex 35 desafía la volatilidad internacional

El mercado de materias primas ha vivido un día que quedará grabado en la memoria.

El oro, ese tradicional refugio en momentos de incertidumbre, ha experimentado su mayor caída diaria en más de diez años, después de semanas de un notable ascenso.

Esta corrección ha sorprendido a muchos operadores y se debe tanto a factores técnicos como a un giro brusco en las expectativas sobre los tipos de interés, además del fuerte repunte del dólar.

Este movimiento ha arrastrado consigo a otros activos defensivos y ha incrementado la presión sobre los mercados de renta variable, especialmente en Europa y Estados Unidos.

En la sesión, el precio del oro ha caído más de un 7%, situándose por debajo de los 4.100 dólares por onza, tras haber alcanzado máximos históricos apenas dos semanas atrás.

La principal causa de este desplome ha sido la expectativa de que la Reserva Federal mantenga los tipos altos durante más tiempo del anticipado, junto con un dato de servicios en EE. UU. que resultó peor de lo esperado, lo que ha fortalecido al dólar y provocado ventas masivas del metal precioso.

Este descenso marca un cambio significativo en la narrativa, ya que hasta ahora el oro había sido uno de los activos más alcistas del año gracias a la inflación persistente y las tensiones geopolíticas.

Este giro debería servir como una advertencia para los inversores en bolsa: la volatilidad podría regresar con fuerza a los mercados y el apetito por el riesgo puede verse restringido si los refugios tradicionales no cumplen su función.

El Ibex 35 resiste cerca de máximos pese a la tormenta internacional

En medio de esta elevada volatilidad global, la bolsa española ha demostrado una notable fortaleza. El Ibex 35 transita por encima de los 15.700 puntos, acercándose a sus máximos históricos, mientras otros índices europeos y Wall Street muestran debilidad.

El índice acumula una revalorización superior al 30% en lo que va del año, superando con creces a otros grandes selectivos internacionales.

Sectores como banca, energía y turismo han jugado un papel crucial. Repsol (+2,3% en la última sesión) e IAG (+1,9%) han liderado las subidas, beneficiándose del aumento del crudo y de recomendaciones favorables por parte de importantes firmas internacionales.

La situación macroeconómica en España sigue siendo positiva: crecimiento del PIB superior a la media europea, descenso del paro al 10,3% y un control relativo sobre la inflación, que se sitúa en el 2,7%.

No obstante, el mercado navega entre rumores sobre nuevos aranceles entre China y EE. UU., incertidumbres acerca de la política monetaria y una temporada de resultados empresariales que está generando movimientos erráticos en las cotizaciones.

Análisis de acciones: oportunidades y riesgos

El comportamiento reciente de las principales acciones del Ibex 35 ofrece pistas sobre las preferencias actuales entre los inversores:

Repsol se consolida como uno de los valores más robustos gracias a su eficiencia operativa y su exposición limitada a descensos en el precio del petróleo. Su capacidad para generar caja y mantener dividendos le otorgan un perfil defensivo.

se consolida como uno de los valores más robustos gracias a su eficiencia operativa y su exposición limitada a descensos en el precio del petróleo. Su capacidad para generar caja y mantener dividendos le otorgan un perfil defensivo. IAG ha recibido un impulso debido a expectativas sobre nuevas adquisiciones y mejoras en sus recomendaciones. El sector turístico sigue mostrando fortaleza gracias a la recuperación del tráfico aéreo y al aumento del turismo internacional.

ha recibido un impulso debido a expectativas sobre nuevas adquisiciones y mejoras en sus recomendaciones. El sector turístico sigue mostrando fortaleza gracias a la recuperación del tráfico aéreo y al aumento del turismo internacional. Solaria y Acciona destacan entre las empresas renovables que podrían beneficiarse si se ejecutan con celeridad los fondos europeos previstos para los próximos meses.

y destacan entre las empresas renovables que podrían beneficiarse si se ejecutan con celeridad los fondos europeos previstos para los próximos meses. En el ámbito bancario, Bankinter , Caixabank y Santander presentan un comportamiento positivo; sin embargo, la expectativa de menores aumentos en los tipos dentro de Europa podría limitar su potencial.

, y presentan un comportamiento positivo; sin embargo, la expectativa de menores aumentos en los tipos dentro de Europa podría limitar su potencial. Por otro lado, Grifols y Rovi generan dudas e incluso cierta presión vendedora ante la espera de resultados; aunque han logrado salir de una racha negativa que las afectaba desde hace meses.

Tabla con variación reciente de algunos valores del Ibex 35:

Valor Variación última sesión Repsol +2,3% IAG +1,9% ArcelorMittal +2,0% Bankinter +1,0% Caixabank +0,6% Santander +0,3% Grifols -3,0% Redeia -1,0% Inditex -0,8% Endesa -0,7%

Predicciones económicas y estrategias de inversión

El último trimestre de 2025 estará marcado por cómo evolucionen los tipos de interés tanto en Europa como en EE. UU., así como por el comportamiento del consumo interno y la confianza empresarial. La volatilidad global —acentuada por eventos como el reciente desplome del oro— exige adoptar posturas cautelosas.

Aspectos clave para lo que viene:

Es probable que el Ibex se mueva dentro de un rango lateral con tendencia alcista siempre que no se deterioren las perspectivas económicas ni se intensifiquen las tensiones comerciales internacionales.

El consumo privado será crucial para sectores como comercio minorista, hostelería y construcción. Si se mantiene la confianza entre consumidores e inversores estos valores podrían liderar una nueva fase alcista.

Las energías renovables así como empresas vinculadas a digitalización y obra pública —como Iberdrola o Acciona — son candidatas a brillar si se canalizan efectivamente los fondos europeos.

o — son candidatas a brillar si se canalizan efectivamente los fondos europeos. Por último, aquellas compañías más expuestas al exterior —como Inditex o Grifols— deberán estar atentas al comportamiento del dólar así como al desarrollo de relaciones comerciales entre bloques económicos.

Consejos concretos para quienes invierten:

Mantener una cartera diversificada que incluya sectores defensivos junto a empresas con balances sólidos es fundamental.

Observar soportes clave en el Ibex (alrededor de 15.467 puntos) sin dejarse llevar por precios tras subidas abruptas.

Aprovechar correcciones para adquirir valores con potencial medio plazo evitando entrar apresuradamente en activos refugio tras caídas drásticas como las vistas recientemente con el oro.

Mantenerse alerta ante cambios bruscos en política monetaria o datos macroeconómicos ya que pueden provocar volatilidad inesperada.

El panorama sugiere un optimismo prudente; hay fortaleza evidente en la bolsa española pero también es necesario estar preparados ante posibles sobresaltos globales. La gestión activa junto con flexibilidad serán claves para navegar lo que resta por venir en estos mercados.