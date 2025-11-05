El jamón y las vacaciones de Sánchez y Begoña nos han costado 26.500 euros a los contribuyentes españoles

El verano que Pedro Sánchez y su familia pasaron en Lanzarote vuelve a ser objeto de controversia en el ámbito político y social. Los gastos oficiales derivados de su reciente estancia en el Palacio Real de La Mareta superaron los 26.500 euros, según datos divulgados por Presidencia del Gobierno y corroborados por diversas resoluciones del Portal de Transparencia. A esta cifra, se suman las habituales inversiones destinadas al mantenimiento y reformas del recinto, que incrementan notablemente el coste total del verano presidencial.

La utilización de La Mareta como refugio vacacional para el presidente y su círculo cercano —que incluye a su esposa, Begoña Gómez, sus hijas, sus padres e incluso a su cuñado— no es algo nuevo. Sin embargo, este año la polémica ha cobrado fuerza debido a varios factores: la presencia de familiares directos y políticos, los casos de corrupción que rodean al marido de Begoña, el contexto de crisis y austeridad que atraviesa gran parte de la sociedad española, así como la falta de transparencia en algunos detalles sobre los gastos.

Desde el 2 hasta el 25 de agosto, Sánchez se hospedó en el complejo de Costa Teguise, gestionado por Patrimonio Nacional. Durante ese periodo, los gastos en manutención, alojamiento y transporte para él y su entorno ascendieron a 26.522,17 euros provenientes de fondos públicos. El desglose incluye:

6.938,05 euros en locomoción

Manutención, alimentación y bebidas : se estima que puede alcanzar hasta 15.000 euros anuales por verano, según cifras oficiales

: se estima que puede alcanzar hasta 15.000 euros anuales por verano, según cifras oficiales Otros conceptos: gastos relacionados con alojamiento, servicios y personal

Cabe destacar que esta suma no contempla los gastos destinados a seguridad, que suelen ser ocultados por motivos de confidencialidad pero que pueden aumentar significativamente el coste total del dispositivo presidencial.

Reformas y mantenimiento: el lujo de un enclave exclusivo

El Palacio Real de La Mareta es un lugar singular. Construido por orden del rey Hussein de Jordania y donado a Juan Carlos I en 1989, actualmente es administrado por el Estado para fines institucionales y ha sido utilizado como lugar de descanso por los presidentes del Gobierno español y sus invitados durante los últimos años.

En 2025, se destinaron más de 46.000 euros para adecuar las instalaciones antes de la llegada de Sánchez y su familia. Los contratos publicados en el portal de transparencia incluyen trabajos diversos como pintura, cerrajería o renovación del sistema de climatización. Además, el mantenimiento mensual del palacio ronda los 10.000 euros, una cifra que se abona tanto si se utiliza como si permanece desocupado.

Otras cifras relevantes:

Entre 2022 y 2024, se gastaron 44.175 euros en alimentación y bebidas en La Mareta; esto representa aproximadamente unos 15.000 euros por verano.

en alimentación y bebidas en La Mareta; esto representa aproximadamente unos 15.000 euros por verano. El coste anual relacionado con mantenimiento, limpieza y suministros asciende a cerca de 850.000 euros , lo cual incluye contratos para limpieza y otros servicios.

, lo cual incluye contratos para limpieza y otros servicios. El refuerzo en seguridad puede requerir hasta 95 agentes entre Policía, Guardia Civil y escoltas, sumando un gasto adicional superior a 200.000 euros anuales en vigilancia privada.

Comparativa internacional y debate político

La cuestión sobre quién debe asumir los costes vacacionales de los líderes políticos no es exclusiva del territorio español. En Francia, por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron utiliza una residencia oficial financiada por el Estado pero con una mayor transparencia respecto a los gastos involucrados. En el Reino Unido, los primeros ministros suelen alquilar propiedades privadas; sin embargo, la seguridad corre a cargo del erario público. La diferencia con España reside principalmente en la cantidad de familiares alojados junto al presidente y la falta de información pública sobre los costos totales —especialmente aquellos relacionados con seguridad e invitados ajenos al núcleo familiar inmediato.

En otras naciones europeas, es común que los jefes de Gobierno cubran sus propias vacaciones mientras que solo se financian las del jefe del Estado. En España, la tradición del uso de residencias oficiales para las vacaciones presidenciales ha sido objeto de críticas desde la oposición; esta denuncia resalta la falta de austeridad así como la opacidad respecto al uso de recursos públicos para fines privados.

Austeridad de los españoles frente al privilegio de los socialistas

La controversia sobre lo que cuesta las vacaciones presidenciales cobra especial relevancia cuando millones de familias intentan ajustar sus presupuestos ante la inflación actual e incertidumbre económica. Según datos recientes, cada español gastó un promedio de 1.225 euros en vacaciones durante 2025; esto representa un descenso del 6% respecto al año anterior. Así las cosas, resulta sorprendente comparar esa cifra con los más de 26.000 euros desembolsados por Sánchez y su familia en La Mareta sin contar seguridad ni reformas.

Este asunto ha trascendido lo meramente económico convirtiéndose casi en un símbolo político. Cada año que pasa se reavivan las críticas hacia lo que muchos consideran un privilegio inaceptable; hay quienes ven una desconexión entre estos gastos ostentosos y las realidades cotidianas que enfrenta una ciudadanía que espera un ejemplo claro por parte alguien que se autodenomina progresista defensor de la austeridad fiscal.

La escasez de información detallada sobre ciertos gastos —particularmente aquellos vinculados a seguridad o manutención— alimenta sospechas sobre la posibilidad real de que los costes sean mucho más altos. El Gobierno argumenta que protege tanto la intimidad como la seguridad del presidente al no hacer públicos todos estos datos; sin embargo, tanto la oposición como parte significativa del público demandan mayor claridad e implicación respecto a estos asuntos.