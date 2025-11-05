La Lista Forbes 2025: los 100 españoles más ricos

El reciente informe de Forbes sobre los 100 españoles más acaudalados en 2025 no solo ratifica el crecimiento de los patrimonios en el país, sino que también revela una realidad cada vez más preocupante: la riqueza se encuentra concentrada en unas pocas manos, especialmente en las de personas mayores.

Este año, la suma total de los 100 mayores millonarios españoles ha alcanzado la cifra impresionante de 258.870 millones de euros, lo que representa un incremento del 7% con respecto al año anterior, a pesar de las pérdidas sufridas por algunos nombres destacados.

La edad media de estos grandes patrimonios supera ya los 84 años, y más de la mitad del total está controlada por solo 28 octogenarios.

Este dato, lejos de ser un mero detalle, refleja el carácter generacional que predomina en la riqueza española, donde la renovación y la inclusión de nuevos nombres en la cúpula económica brilla por su ausencia.

¿Quiénes lideran la lista?

Amancio Ortega , fundador y principal accionista de Inditex , continúa siendo el hombre más rico de España y uno de los más acaudalados del mundo. En 2025, su fortuna se estima en 109.900 millones de euros , aunque ha sufrido una caída de 10.300 millones con respecto al año anterior debido a la disminución en la valoración bursátil del gigante textil.

, fundador y principal accionista de , continúa siendo el hombre más rico de España y uno de los más acaudalados del mundo. En 2025, su fortuna se estima en , aunque ha sufrido una caída de 10.300 millones con respecto al año anterior debido a la disminución en la valoración bursátil del gigante textil. En segundo lugar, y con una distancia considerable, aparece su hija Sandra Ortega , con un patrimonio de 10.000 millones de euros . Ella también ha visto reducir su fortuna en 400 millones durante este ejercicio.

, con un patrimonio de . Ella también ha visto reducir su fortuna en 400 millones durante este ejercicio. En el tercer y cuarto puesto encontramos a dos figuras emblemáticas del capitalismo español: Rafael del Pino Calvo-Sotelo ( Ferrovial , 8.000 millones) y Juan Roig ( Mercadona , 7.900 millones), ambos con incrementos en sus patrimonios respecto al año anterior.

( , 8.000 millones) y ( , 7.900 millones), ambos con incrementos en sus patrimonios respecto al año anterior. El quinto lugar lo ocupa Juan Carlos Escotet (Abanca, 6.200 millones), seguido por empresarios destacados del sector inmobiliario y distribución como son Tomás Olivo y Hortensia Herrero.

El mapa de la riqueza: Galicia, Madrid y Cataluña

El análisis regional muestra que la riqueza sigue concentrándose principalmente en Madrid y Cataluña, que albergan el mayor número de millonarios. Madrid se sitúa a la cabeza con 29 grandes fortunas y más de 46.000 millones de euros, seguida por Cataluña con 28 fortunas acumulando un total de 29.000 millones. Por otro lado, Galicia se posiciona como la región con mayor patrimonio total, alcanzando casi los 130.000 millones gracias a la influencia familiar de los Ortega.

Región Número de millonarios Patrimonio conjunto (€) Galicia 7 130.000 millones Madrid 29 46.000 millones Cataluña 28 29.000 millones

La longevidad, clave en la concentración

Uno de los aspectos más destacados del informe es el fenómeno asociado a la longevidad entre los grandes ricos españoles. Los 28 octogenarios presentes en la lista poseen más de la mitad del patrimonio total, con un promedio individual que asciende a 5.300 millones por persona. Un caso emblemático es el de Isabel Casteló, quien con sus 96 años y una fortuna valorada en 1.300 millones.

Otros nombres significativos dentro este selecto grupo son Miguel Fluxà Roselló (87 años, con un patrimonio de 3.300 millones gracias a Iberostar), Juan Abelló (83 años, poseedor de 3.000 millones a través de Torreal) y los hermanos March Delgado (80 y 85 años, acumulando más de 4.100 millones mediante Corporación Financiera Alba).

La demografía actual entre estos grandes patrimonios anticipa lo que podría ser una monumental transferencia económica en España durante la próxima década. La avanzada edad entre los principales millonarios sugiere cambios significativos sobre quién ostenta esos capitales: ya sea por herencia directa o mediante movimientos empresariales como fusiones o ventas.

Ausencia de nuevas fortunas tecnológicas

El informe elaborado por Forbes también pone sobre la mesa una alarmante falta casi total de jóvenes empresarios o creadores recientes que generen riqueza en sectores emergentes. Solo siete individuos menores de 50 años aparecen en esta lista, sumando menos del 3% del total patrimonial mencionado. No hay rastro alguno ni fundadores que hayan dado vida a unicornios tecnológicos ni emprendedores digitales reconocidos; mayormente, esta riqueza proviene todavía de empresas familiares establecidas hace décadas, especialmente en áreas como moda, distribución e infraestructuras.

En Estados Unidos, el panorama es muy diferente: el 60% entre sus magnates han generado su fortuna durante los últimos tres decenios. En China ocurre algo similar; casi todos sus multimillonarios han surgido desde el año dos mil. Sin embargo, en España menos del 10% pertenece a nuevos creadores.

Los grandes ausentes y los nuevos retos

El listado correspondiente al año 2025 también deja fuera a varios nombres tradicionalmente asociados con esta élite económica debido a caídas bursátiles o divisiones familiares significativas. Entre ellos destacan apellidos como Botín, Daurella o Villar Mir.

El informe concluye advirtiendo: mientras no surjan nuevos creadores capaces generar riqueza en sectores prometedores, España quedará atrapada en un modelo caracterizado por una concentración patrimonial alarmante y escasa innovación; esto podría comprometer su competitividad global así como su cohesión social futura.