La historia de la industria del automóvil en España está intrínsecamente ligada a los años más difíciles de la posguerra.

En aquella época, la movilidad era un lujo reservado para unos pocos y la economía se caracterizaba por sus numerosas privaciones.

Fue en este panorama que el régimen de Francisco Franco puso en marcha un ambicioso plan para motorizar el país y establecer un tejido industrial que, con el tiempo, transformaría la vida de millones de personas. Las marcas Seat, Ebro, Santana y Pegaso son testigos de aquel impulso inicial, y todavía hoy, generan miles de empleos y alimentan la economía nacional.

La década de los 40 vio nacer el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941, una entidad clave para la industrialización española. Su propósito era evidente: diversificar la economía, ofrecer empleo fuera del ámbito agrícola y crear grandes núcleos fabriles que cohesionaran el país, al mismo tiempo que fomentaban el éxodo rural hacia las ciudades.

La devastación provocada por la Guerra Civil había dejado al parque móvil español con menos de 90.000 vehículos. Era imperativo reconstruir desde sus cimientos, así que el INI apostó por crear empresas estatales capaces de producir los vehículos y maquinaria que España necesitaba con urgencia.

Pegaso: símbolo industrial y deportivo

En 1946 se fundó la Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), inicialmente ubicada en Barcelona antes de trasladarse a Madrid. De esta iniciativa nació Pegaso, una marca que no solo fabricaba camiones y autobuses, sino que también se aventuró a producir deportivos de lujo que se convirtieron en un escaparate internacional. El Pegaso Z-102 es actualmente una joya codiciada por coleccionistas y simboliza la audacia técnica de una industria ansiosa por encontrar su lugar en Europa.

Pegaso desempeñó un papel crucial en la motorización del transporte y fue fuente de empleo en Madrid y sus alrededores. Sin embargo, las dificultades económicas llevaron a su venta a Iveco en 1990. Más recientemente, su marca ha pasado a ser parte del grupo indio Tata, lo que plantea dudas sobre el futuro de su legado industrial en España. Hoy en día, las plantas de Iveco (herederas de Pegaso) situadas en Madrid y Valladolid dan trabajo a más de 4.200 personas, manteniendo vivo ese espíritu industrial gestado bajo el franquismo.

Seat: la motorización de una nación

El 9 de mayo de 1950 se estableció Seat en la Zona Franca de Barcelona, con un capital inicial que alcanzaba los 600 millones de pesetas. La alianza con Fiat permitió fabricar modelos bajo licencia, democratizando así el acceso al automóvil. El icónico Seat 600, lanzado en 1957, se convirtió en un símbolo de movilidad para las clases medias, alterando costumbres y transformando paisajes urbanos.

Seat representó mucho más que solo coches; fue un motor para revitalizar la industria catalana e hizo posible que miles de trabajadores llegaran desde diversas partes del país. Tras superar crisis profundas durante los años ochenta, Volkswagen adquirió la marca en 1986, garantizando su continuidad y expansión. Actualmente, Seat y su división deportiva Cupra siguen diseñando y fabricando vehículos en España, generando empleo directo e indirecto para decenas de miles de personas.

Ebro: del campo a la ciudad

En 1954, después de nacionalizarse la fábrica de Ford en Cataluña, nació Ebro bajo la gestión de Motor Ibérica. Su misión era clara: producir tractores, cosechadoras, camiones y furgonetas esenciales para modernizar tanto la agricultura como el transporte en una España aún marcada por lo rural.

Durante las décadas de los 60 y 70, Ebro experimentó un auge gracias a la creciente demanda por maquinaria agrícola e industrial. No obstante, la crisis económica de los años ochenta resultó en su absorción por parte de Nissan, lo que llevó a su desaparición del mercado en 1987. Sin embargo, Ebro ha vuelto a resurgir gracias a una colaboración con el grupo chino Chery. La planta situada en la Zona Franca de Barcelona ha reactivado su producción al ensamblar modelos como el Ebro S700 y el S800, generando empleo para cientos de trabajadores —muchos ex-empleados de Nissan— con expectativas que podrían alcanzar hasta los 730 puestos conforme se afiance su producción.

Santana: motor para Andalucía

La creación de Santana en 1956 como Metalúrgica Santa Ana surgió ante la necesidad urgente por industrializar el sur del país. Localizada en Linares (Jaén), comenzó fabricando maquinaria agrícola antes de pasarse a ensamblar modelos Land Rover bajo licencia desde 1960. Su presencia fue crucial para proporcionar trabajo y esperanza a una región muy golpeada económicamente.

A lo largo del tiempo, Santana colaboró con diversas compañías como Suzuki e Iveco, aunque finalmente quebró en 2011. Sin embargo, ha resucitado recientemente gracias a empresarios nacionales junto a socios chinos con planes para ensamblar vehículos todoterreno y SUV. Se espera que esta planta recupere parte del tejido industrial perdido anteriormente y vuelva a funcionar como motor económico para toda la provincia.

Impacto actual y legado

Las cuatro marcas han sido fundamentales para establecer grandes polos industriales en ciudades como Barcelona, Madrid, Valladolid y Linares.

La reactivación tanto de Ebro como Santana promete devolver dinamismo industrial a zonas afectadas por deslocalizaciones previas. Por su parte, Seat continúa siendo el principal fabricante automovilístico español con una producción superior a los 400.000 vehículos al año y más de 14.000 empleados directos.

Las plantas actuales de Iveco, herederas directas del legado Pegaso, mantienen más de 4.000 puestos laborales activos hoy.

En conjunto, el sector automotriz representa alrededor del 10% del PIB español e involucra a más de 300.000 personas empleadas directamente o indirectamente vinculadas a estas iniciativas nacidas durante los años cincuenta.

El impulso proporcionado por Franco al sector automovilístico fue mucho más que un simple esfuerzo por mejorar la movilidad; sentó las bases sobre las cuales se edificó una España moderna e industrializada. Sin estas marcas emblemáticas es difícil imaginar cómo habría sido el desarrollo social o económico del país durante la segunda mitad del siglo XX. En este momento crítico hacia una transición hacia movilidad eléctrica e industria 4.0 ,el legado perdurable de Seat, Ebro, Santana y Pegaso sigue presente tanto en fábricas como talleres así como también en los sueños futuros repartidos por todo nuestro territorio nacional.