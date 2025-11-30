Así queda y funcionará el incremento del 11% para los funcionarios hasta 2028

Nos va as salir por un pico, pero estamos en vísperas electorales.

Y la izquierda necesita desesperadamente mandar señales a su parroquia.

Pedro Sánchez ha sellado esta semana un pacto histórico con los sindicatos más representativos de la Función Pública. El Gobierno se ha comprometido a elevar los salarios de los empleados públicos en un 11% acumulado entre 2025 y 2028, poniendo fin a años de estancamiento salarial y abriendo la puerta a una nueva fase de diálogo con CSIF, UGT y CC.OO..

Este acuerdo marca un cambio significativo en la relación entre el Ejecutivo y las organizaciones laborales, aunque el coste fiscal de esta medida —22.000 millones de euros en total— ha suscitado controversia sobre su viabilidad en un contexto fiscal cada vez más ajustado.

El pacto incluye un calendario detallado de aumentos que impactará directamente en las nóminas de más de 3,5 millones de trabajadores públicos en toda España. Para el año 2025, la mejora será del 2,5%, aplicándose retroactivamente desde el 1 de enero. Esto implica que los funcionarios recibirán un pago único en diciembre para compensar los meses anteriores del año. En 2026, el aumento será del 2%, desglosado en un 1,5% fijo y un 0,5% variable relacionado con el IPC.

Más adelante, en 2027 se incrementará un 4,5% y en 2028 otro 2%. Esta estructura escalonada refleja la intención del Gobierno de repartir el esfuerzo presupuestario durante estos años, al tiempo que responde a las demandas sindicales por recuperar poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

El impacto real en las nóminas

Los datos concretos revelan cómo este aumento se traduce en cifras tangibles según la categoría profesional. Un funcionario del grupo A1 —los que ocupan los puestos más altos, con un salario medio anual de 48.606 euros— verá su nómina incrementada en aproximadamente 154 euros mensuales al final del período.

En los tramos más altos de ingresos, aquellos que superan los 5.500 euros mensuales podrían ver una revalorización que alcance hasta los 220 euros al mes en 2026. Para el grupo A2, cuyo sueldo medio actual es de 38.023 euros, la mejora mensual rondará los 120 euros. En cuanto al grupo C1, partiendo de una media de 27.994 euros anuales, experimentará aumentos cercanos a los 89 euros mensuales.

En términos anuales acumulados, los funcionarios del grupo A1 percibirán unos 5.560 euros más en 2028 respecto a lo que cobraban en 2025, alcanzando así unos ingresos totales anuales de 54.166 euros. Los del grupo A2 verán sus salarios incrementados en unos 4.349 euros anuales, llegando a un total de 42.372 euros al año.

Por su parte, el grupo C1 recibirá unos adicionales 3.202 euros, situándose así en unos ingresos anuales de aproximadamente 31.146 euros. Si consideramos el sueldo medio global entre todos los empleados públicos, el incremento total podría rondar los 4.600 euros para el año 2028, elevando la media salarial hasta cerca de los 44.536 euros brutos al año; esto equivale a alrededor de 3.181 euros mensuales.

La «paguilla» de diciembre

Una característica destacada del acuerdo es el compromiso del Gobierno para aprobar un Real Decreto-Ley antes del final de noviembre que permita abonar en diciembre un pago único correspondiente a los atrasos generados durante el ejercicio fiscal de 2025.

Hacienda implementará un mecanismo que permitirá a los funcionarios recibir este pago único correspondiente al incremento del 2,5%, calculado sobre las retribuciones vigentes hasta el último día del año anterior y aplicado a las catorce pagas anuales.

Para ilustrar mejor cómo afecta esto a cada trabajador, tomemos como ejemplo a un funcionario cuyo sueldo base es de 861,46 euros brutos mensuales; considerando antigüedad y complementos habituales, podría recibir aproximadamente unos atrasos por valor de 636,3 euros este diciembre.

Este abono se hará automáticamente si no se ha producido ningún cambio en su puesto; si ha habido cambios, deberá solicitarlo al órgano correspondiente. Con esta medida se busca que los empleados públicos sientan inmediatamente la mejora económica antes del cierre del año y coincidiendo con la paga extraordinaria navideña.

El debate sobre el poder adquisitivo

Aunque este acuerdo parece ser una victoria para los sindicatos después de años sin avances salariales significativos, persisten interrogantes sobre si estos aumentos realmente compensarán la inflación acumulada durante ese tiempo.

Los sindicatos han señalado preocupaciones; especialmente CC.OO., que advierte que la subida inicial del 2,5% para el año próximo podría no alcanzar incluso la inflación prevista del momento (2,7%), lo cual significaría una pérdida real del poder adquisitivo para muchos trabajadores públicos. Para contrarrestar este riesgo se ha introducido una cláusula garantizada para el año siguiente: si la inflación supera el umbral previsto del 1,5%, se activará automáticamente un incremento adicional del 0,5% que se pagará al inicio de ese año.

Sin embargo, CC.OO. ha adoptado una postura crítica frente al límite máximo del aumento fijado en un solo cuatro por ciento para ambos años próximos (2025 y2016), considerándolo insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas por inflación durante años anteriores.

Desde esta central han advertido que con una inflación interanual por encima del tres por ciento esta limitación impide una recuperación efectiva y tangible sobre sus salarios reales obtenidos anteriormente. Asimismo han dejado abierta la posibilidad para nuevas movilizaciones o incluso convocar huelgas generales dentro del sector público si no hay progresos sustanciales en futuras negociaciones; no obstante también expresaron su disposición al diálogo por sentido común.

Cambios estructurales en la Función Pública

Más allá de lo puramente salarial, este acuerdo también contempla cambios estructurales importantes destinados a modernizar la administración pública española.En particular resalta la eliminación definitiva de la tasa de reposición —que limitaba las nuevas contrataciones según las jubilaciones— lo cual permitirá convocar plazas basándose realmente en necesidades operativas efectivas y no sólo estadísticas vacías sobre bajas laborales.En este sentido resulta especialmente relevante dado el contexto actual donde muchas plantillas están envejeciendo o enfrentando procesos críticos relacionados con relevos generacionales.

El Gobierno también se ha comprometido a agilizar significativamente todos esos procesos selectivos necesarios para cubrir vacantes existentes con mayor rapidez; esta es otra medida necesaria frente al creciente problema relacionado con temporalidades dentro del sector público español.Los cambios propuestos van mucho más allá simplemente mejoras salariales e implican reorganización profunda respecto cómo gestionar empleo público dentro país buscando hacerlo más flexible adaptándose así mejor necesidades reales administraciones locales o regionales.

El coste para las arcas públicas

La implementación acordada requerirá una inversión considerable por parte del Estado español.El gasto acumulado total alcanzará nada menos que esos mencionados ya veintidós mil millones (22 mil)de euros durante todo periodo comprendido entre años dos mil veinticinco (2025) hasta dos mil veintiocho (2028);de dichos fondos ocho mil millones estarán disponibles ya desde dos mil veintiséis (2026).Este desembolso recaerá completamente sobre hombros contribuyentes mediante presupuestos generales correspondientes Estado español.

Para poner esto último en perspectiva cabe recordar otro acuerdo salarial anterior entre Gobierno sindicatos vigente entre periodos dos mil veintidós (2022) – dos mil veinticuatro (2024);dicho pacto contemplaba subidas retributivas tanto fijas como variables elevando sueldos funcionarios cerca diez por ciento implicando así gastos cercanos trece mil millones (13 mil).Aunque nuevo acuerdo representa menor compromiso duración (cuatro años frente tres) mantiene similar magnitud presupuestaria reflejando presión inflacionista actual necesidad sostener competitividad empleo público sector español.

La lectura política del acuerdo

Este reciente pacto posee lecturas políticas económicas profundas.El Gobierno intenta desactivar «amenazas» conflictivas laborales que caracterizaron relaciones previas con sindicatos últimos años.Firma pactada bajo supervisión propia Pedro Sánchez, subraya importancia política otorgada estabilidad sector público especialmente ante creciente presión fiscal familias empresas actuales.

Para organizaciones sindicales este acuerdo representa punto partida recuperación poder adquisitivo aunque limitaciones existentes generaron divisiones internas.Mientras tanto UGT CSIF mostraron actitudes receptivas hacia pacto alcanzado ,CC.OO., mantuvo postura crítica advirtiendo posibilidad retomar movilizaciones si Gobierno no revisa condiciones actuales futuras negociaciones.

El panorama laboral público España enfrenta hoy cierto punto inflexión.Después largos períodos congelación salarial erosionaron capacidad adquisitiva millones trabajadores ,acuerdo abre nueva etapa mejora económica.Sin embargo dudas persisten respecto eficacia estas subidas compensen inflación acumulada junto costes fiscales medida actual contexto presión financiera sugieren debate viabilidad impacto económico seguirá siendo relevante próximos meses.Por tanto siguiente ronda negociaciones prevista finales presente año resultará crucial determinar si finalmente logran cerrar acuerdo definitivo o tensiones resurgen nuevamente durante próximos ejercicios fiscales futuros como resultado decisiones políticas tomadas hoy mismo .