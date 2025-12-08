La OCDE alerta de un déficit «considerable» en las pensiones y pide recortes

Hoy traigo un vídeo que debería poner los pelos de punta a cualquiera que esté cotizando o que vaya a jubilarse en los próximos 20 años. La OCDE acaba de publicar un informe demoledor sobre el sistema de pensiones español… y pide recortes explícitos.

No es una opinión: es un diagnóstico técnico de una de las instituciones más prestigiosas del mundo.

🔥 ¿Qué dice la OCDE? Casi lo mismo que decimos en este canal.

📌 Que España ya paga el 30 % de todas las pensiones con dinero del Estado, es decir, vía impuestos. En 2019 eran 15.600 millones. En 2024 ya son 41.600 millones. Más del triple en apenas cinco años.

📌 Que el sistema no es sostenible y que las reformas de Escrivá han agravado el problema.

📌 Que los trabajadores mayores en España abandonan antes el mercado laboral: • altas tasas de inactividad, mucho paro de larga duración. poca reinserción laboral

📌 Que para sostener el sistema hay que recortar: Menores subidas para todas las pensiones Una bajada única para los futuros pensionistas. Alargar el cálculo de la pensión de 29 a 35 años Trabajar más tiempo y jubilarse más tarde

🔥 ¿Qué significa esto en la práctica? Que las pensiones futuras serán más bajas. Que la jubilación será más tardía. Y que el agujero financiero ya es insostenible con el modelo actual.

Mientras el Gobierno presume de “reformar las pensiones”, la OCDE nos recuerda que todo esto era humo: No hay ingresos suficientes y las transferencias estatales se han disparado a niveles nunca vistos. España está entrando en una situación límite: Un sistema de pensiones que depende cada vez más de impuestos, de deuda y de parches.