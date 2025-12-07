Si el Gobierno lo permite

España en alerta roja: nadie apuesta por nuestro futuro

Archivado en: Economía

Hoy presentamos uno de los datos más graves que hemos visto en años: la inversión extranjera en España se está desplomando.

Ya no es una percepción, ni una sensación: es un dato oficial del Ministerio de Economía. Y la conclusión es demoledora:

👉 España se está quedando sola. Nadie quiere invertir aquí.

Veamos las cifras:

T1 2025: 4.484 millones → –39,7 % interanual

T2 2025: 3.993 millones → –71,2 % interanual

Esto no es un ajuste, ni una pausa, ni un ciclo. Es una huida en toda regla.

Mientras países de nuestro entorno captan inversión, España expulsa capital con:

Inseguridad jurídica.

Subidas constantes de impuestos.

Amenazas regulatorias.

Inestabilidad política.

Ataques sistemáticos al empresario y al inversor.

Un mercado laboral disfuncional

Y un Gobierno que presume de “milagro económico” mientras los datos dicen lo contrario

La inversión extranjera es el motor que trae empleo, innovación, tecnología, fábricas y actividad real. Si desaparece, el futuro económico de España se apaga.

Este vídeo demuestra con datos oficiales que:

✔️ Las inversiones caen trimestre tras trimestre

✔️ España se convierte en un destino de alto riesgo

✔️ Y este Gobierno ni lo reconoce ni lo corrige Estamos entrando en la década perdida de la inversión.

TIENDAS

TODO DE TU TIENDA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas de tu tienda online favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]