España en alerta roja: nadie apuesta por nuestro futuro

Hoy presentamos uno de los datos más graves que hemos visto en años: la inversión extranjera en España se está desplomando.
Ya no es una percepción, ni una sensación: es un dato oficial del Ministerio de Economía. Y la conclusión es demoledora:
👉 España se está quedando sola. Nadie quiere invertir aquí.
Veamos las cifras:
T1 2025: 4.484 millones → –39,7 % interanual
T2 2025: 3.993 millones → –71,2 % interanual
Esto no es un ajuste, ni una pausa, ni un ciclo. Es una huida en toda regla.
Mientras países de nuestro entorno captan inversión, España expulsa capital con:
Inseguridad jurídica.
Subidas constantes de impuestos.
Amenazas regulatorias.
Inestabilidad política.
Ataques sistemáticos al empresario y al inversor.
Un mercado laboral disfuncional
Y un Gobierno que presume de “milagro económico” mientras los datos dicen lo contrario
La inversión extranjera es el motor que trae empleo, innovación, tecnología, fábricas y actividad real. Si desaparece, el futuro económico de España se apaga.
Este vídeo demuestra con datos oficiales que:
✔️ Las inversiones caen trimestre tras trimestre
✔️ España se convierte en un destino de alto riesgo
✔️ Y este Gobierno ni lo reconoce ni lo corrige Estamos entrando en la década perdida de la inversión.