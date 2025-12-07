España en alerta roja: nadie apuesta por nuestro futuro

Hoy presentamos uno de los datos más graves que hemos visto en años: la inversión extranjera en España se está desplomando.

Ya no es una percepción, ni una sensación: es un dato oficial del Ministerio de Economía. Y la conclusión es demoledora:

👉 España se está quedando sola. Nadie quiere invertir aquí.

Veamos las cifras:

T1 2025: 4.484 millones → –39,7 % interanual

T2 2025: 3.993 millones → –71,2 % interanual

Esto no es un ajuste, ni una pausa, ni un ciclo. Es una huida en toda regla.

Mientras países de nuestro entorno captan inversión, España expulsa capital con:

Inseguridad jurídica.

Subidas constantes de impuestos.

Amenazas regulatorias.

Inestabilidad política.

Ataques sistemáticos al empresario y al inversor.

Un mercado laboral disfuncional

Y un Gobierno que presume de “milagro económico” mientras los datos dicen lo contrario

La inversión extranjera es el motor que trae empleo, innovación, tecnología, fábricas y actividad real. Si desaparece, el futuro económico de España se apaga.

Este vídeo demuestra con datos oficiales que:

✔️ Las inversiones caen trimestre tras trimestre

✔️ España se convierte en un destino de alto riesgo

✔️ Y este Gobierno ni lo reconoce ni lo corrige Estamos entrando en la década perdida de la inversión.