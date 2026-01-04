Y no le pedirán cuentas.

Sergio Zaitegui, el empresario que invitó al actual ministro de Transportes Óscar Puente a disfrutar de unas lujosas vacaciones en un yate en Ibiza, ha tomado la decisión de cerrar su empresa Watio Wholesale SL.

Esta compañía, que estaba bajo su presidencia, ha entrado en liquidación voluntaria tras haber recibido un total de 8,8 millones de euros en subvenciones públicas.

La revelación, hecha por el periodista Alejandro Entrambasaguas, pone de manifiesto cómo la firma obtuvo esta cantidad principalmente entre 2020 y 2022, durante el periodo más crítico de la pandemia.

Ahora, la empresa argumenta enfrentar serios problemas financieros.

Este cierre se produce tras una prolongada etapa de respaldo estatal.

Las cuentas reflejan tensiones financieras, caída de ingresos y una estructura que no puede sostenerse más. A pesar del flujo constante de ayudas, la empresa no logró mantenerse a flote.

Este hecho contrasta con las numerosas subvenciones que comenzaron a llegar después del viaje en yate realizado los días 21 y 22 de septiembre de 2020, cuando Puente ocupaba el cargo de alcalde en Valladolid.

El viaje en yate y el inicio del goteo de subvenciones

Todo se desencadenó durante ese fin de semana en Ibiza. Solo siete días después, el 29 de septiembre de 2020, llegó la primera gran inyección económica pública a Watio Wholesale SL. Antes de este viaje, la empresa, constituida en junio de 2013, había recibido únicamente cuatro subvenciones por un total de 285.000 euros durante más de diez años. El cambio fue radical: se contabilizaron hasta 32 ayudas distintas que sumaron un total impresionante de 8.829.000 euros.

Instituto de Crédito Oficial (ICO) , dependiente del Ministerio de Economía bajo la dirección de Nadia Calviño : préstamos garantizados por el Estado y líneas extraordinarias creadas para hacer frente a la pandemia.

, dependiente del Ministerio de Economía bajo la dirección de : préstamos garantizados por el Estado y líneas extraordinarias creadas para hacer frente a la pandemia. Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), relacionada con el Ministerio de Industria dirigido por Reyes Maroto: fondos adicionales para apoyar a las empresas.

Entre las cantidades más significativas destacan:

1,2 millones de euros.

600.000 euros.

560.000 euros.

400.000 euros.

Y una larga lista con importes menores que completaron el total. El capital fluyó sin pausa desde otoño de 2020.

La relación entre Zaitegui y Puente bajo lupa judicial

El viaje no pasó desapercibido para nadie. Tras las fotografías públicas surgió una denuncia por cohecho que llegó al Juzgado de Instrucción número 6 en Valladolid. Finalmente, el caso fue archivado ya que la juez consideró que existía una amistad previa entre ambos protagonistas. Además, confirmó un contrato urgente del Ayuntamiento de Valladolid, valorado en 195.178 euros, adjudicado el 28 abril del año pasado a una empresa vinculada a Zaitegui para proveer material sanitario.

Puente contactó directamente con Zaitegui para solicitar ayuda ante la escasez de suministros. Meses más tarde, el empresario cubrió los gastos del yate personalmente. La magistrada concluyó que no hubo contraprestación relacionada con dicho contrato; así pues, no se constató delito penal alguno. Sin embargo, queda un dato relevante: un empresario con contratos y ayudas públicas agasajó a un político sin consecuencias legales.

Este episodio marcó el comienzo del auge en las subvenciones. La empresa subsistió gracias al dinero público durante varios años y ahora se encuentra en liquidación reconociendo que no hay marcha atrás.

Detalles de las ayudas y el colapso financiero

Watio Wholesale SL sobrevivió artificialmente gracias a esos fondos públicos recibidos. Las cuentas anuales evidencian un deterioro progresivo: pérdidas constantes, ingresos decrecientes y tesorería al borde del colapso. La decisión sobre la disolución voluntaria se tomó ante una situación insostenible.

Ayuda principal Organismo Año aproximado Importe Préstamo ICO ICO 2020-2022 1,2 M€ Línea CERSA CERSA 2020-2022 600.000€ Otra ICO ICO 2020 560.000€ Subvención Varios 2021-2022 400.000€

El total asciende a 8.829.000 euros; gran parte fue otorgada durante la pandemia cuando el Estado distribuyó recursos para evitar quiebras empresariales como esta. Sin embargo, pese a todo ese respaldo financiero, llegó el cierre inevitable.

La documentación corrobora la liquidación; sin embargo, la empresa no aclara qué ocurrió con los fondos recibidos ni ofrece detalles sobre su gestión financiera adecuada durante este tiempo crítico.

Contexto de ayudas públicas en España

Este caso no es único ni aislado; miles de empresas han recibido apoyo estatal mediante ICO y otros avales en los últimos años. Algunas han logrado salir adelante mientras que otras han cerrado sus puertas como es este caso particular. El ICO ha canalizado miles millones bajo distintos gobiernos desde su creación; entre los años 2020 y 2022 todo estuvo centrado en atender las necesidades derivadas por la pandemia.

Otros casos recientes revelan tensiones similares:

Empresas vinculadas a políticos beneficiándose con préstamos ICO sin información transparente.

Contratos urgentes relacionados con sanidad o infraestructuras que suscitan sospechas sobre fraccionamientos.

Auditorías detectando irregularidades tanto en compras masivas como relacionadas con fondos europeos.

En lo relativo a Watio, la sincronización es clave: las ayudas llegaron justo después del viaje en yate mencionado anteriormente; aunque judicialmente se haya determinado su limpieza legal, este cierre reaviva cuestionamientos sobre cómo se gestionan las subvenciones otorgadas.

Implicaciones políticas y económicas

Óscar Puente, quien ahora ocupa un cargo ministerial como titular del Ministerio de Transportes ve cómo su vínculo con Zaitegui vuelve al centro del debate público tras esta liquidación empresarial. Desde el Gobierno defienden estas ayudas como esenciales frente a la crisis económica actual; sin embargo, situaciones como esta alimentan críticas sobre posibles favoritismos o relaciones poco transparentes entre empresarios y políticos.

La disolución definitiva de Watio Wholesale SL deja un sabor amargo entre quienes observan cómo casi nueve millones provenientes del erario público fueron inyectados solo para terminar viendo caer a esta compañía al abismo económico finalizado por su mala gestión financiera aparente o real . ¿Se emplearon adecuadamente esos recursos? Las cuentas hablan por sí solas: muestran un claro fracaso empresarial.

El debate sobre transparencia respecto a cómo se distribuyen las subvenciones crece cada vez más fuerte; periodistas como Alejandro Entrambasaguas están destapando estas conexiones inquietantes mientras persiste el flujo constante hacia empresas que atraviesan dificultades económicas severas actualmente . El desafío radica en garantizar que estos fondos realmente generen valor tangible para la sociedad.

Zaitegui guarda silencio ante este escándalo mientras su empresa liquida sus operaciones lejos del foco mediático . Este caso resalta nuevamente cómo las amistades políticas pueden influir significativamente sobre los recursos estatales disponibles aquí . Un cierre que deja muchas interrogantes aún sin respuesta.

Este escándalo lanza luz sobre cómo se distribuyen estas ayudas públicas esenciales . ¿Veremos más cierres similares? Solo el tiempo lo dirá , pero es indudable que una vigilancia periodística rigurosa será clave para prevenir futuros derroches.