Defensa ofrece 4.500 plazas en las Fuerzas Armadas y establece un cupo de 50 para deportistas de élite

La reciente oferta de empleo en las Fuerzas Armadas se produce en un contexto donde los jóvenes continúan buscando oportunidades laborales estables y salarios acordes a sus expectativas.

Con el anuncio del Ministerio de Defensa, que incluye más de 4.500 plazas para tropa y marinería, se combinan aspectos como el empleo, la política de personal y el deporte de élite.

Esta convocatoria no solo incrementa el número de vacantes respecto al año anterior, sino que también refleja la estrategia de España para mantener un ejército joven, profesionalizado y físicamente preparado.

No se trata ni mucho menos de una reforma radical ni cambios drásticos; es más bien un avance hacia unas Fuerzas Armadas rejuvenecidas, mejor remuneradas y preparadas físicamente ante un entorno internacional cada vez más exigente donde vocación y necesidad económica deben coexistir armónicamente.

Más de 4.500 oportunidades laborales estables

El anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado da inicio al primer ciclo de selección del 2026, con 4.527 plazas disponibles para ingresar a los centros docentes militares en las escalas de tropa y marinería.

Algunos datos relevantes:

Total de plazas: 4.527 .

. Son 85 más que en el primer ciclo del 2025.

que en el primer ciclo del 2025. Destinadas a tropa y marinería en los tres ejércitos.

Incorporación a los centros de formación prevista para el 4 de mayo de 2026 .

. Un segundo ciclo con nuevas plazas se lanzará a partir de junio.

Distribución por ejército:

Ejército Plazas Ejército de Tierra 3.204 Armada 693 Ejército del Aire y del Espacio 630

Este desglose subraya la relevancia del Ejército de Tierra dentro del modelo defensivo español, al tiempo que se pone énfasis en reforzar la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, áreas cada vez más cruciales debido a la seguridad marítima, despliegues internacionales y control aéreo.

Plazos, trámites y calendario: cómo acceder

El proceso se ha diseñado para ser accesible, pero hay fechas clave que es importante tener presentes si se busca trabajar en las Fuerzas Armadas.

La solicitud para la cita previa debe hacerse exclusivamente a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa .

a través de la del . El plazo para solicitar cita va desde el 9 de enero hasta el 22 de febrero .

. Es necesario identificarse con un DNI electrónico o mediante el sistema Cl@ve.

Una vez superadas las pruebas y asignadas las plazas, la incorporación a los centros docentes militares está establecida para el 4 de mayo de 2026, fecha en la que comienza la formación básica del primer ciclo.

Además:

En junio comenzará el segundo ciclo de selección , con una nueva oferta de plazas.

, con una nueva oferta de plazas. Las vacantes serán publicadas en las Subdelegaciones de Defensa y en la web oficial del ministerio.

Esto implica que el acceso no se limita a una única oportunidad anual: quienes no logren entrar en este primer ciclo tendrán una segunda ocasión poco después.

La atención a los deportistas de alto nivel

Dentro del total de 4.527 plazas, hay un cupo reservado para 50 deportistas reconocidos como altos competidores, quienes contarán con un baremo específico durante el proceso selectivo.

La intención es clara:

Aprovechar su preparación física , su capacidad para mantener la disciplina y su notable espíritu de sacrificio propio de quienes compiten al máximo nivel.

, su capacidad para mantener la y su notable espíritu de sacrificio propio de quienes compiten al máximo nivel. Conectar los valores del deporte con los principios militares: esfuerzo, trabajo conjunto y resiliencia.

No se trata simplemente de un acceso automático; hay un proceso diferenciado donde estos méritos deportivos tienen mayor peso en la puntuación final. Según lo indicado por Defensa, este cupo actúa como una vía específica dentro de la convocatoria general, utilizando su propio baremo para evaluar la trayectoria deportiva.

Para muchos deportistas que concluyen su carrera competitiva relativamente pronto, ingresar a las Fuerzas Armadas, donde pueden recibir formación técnica, obtener un salario estable y contar con proyección profesional a largo plazo, representa una alternativa muy alineada con sus capacidades.

Detrás de esta oferta: rejuvenecer y retener talento

Este anuncio no surge alejado del panorama actual; es parte integral de una estrategia más amplia:

Mantener una plantilla joven, cualificada y comprometida mediante la renovación constante.

Mejorar progresivamente las condiciones laborales y salariales para los militares.

Paralelamente a estas nuevas plazas, el Ministerio de Defensa ha aprobado un aumento retributivo que beneficiará a todas las escalas, teniendo especial impacto entre tropa y marinería.

Aspectos destacados sobre esta mejora salarial:

Incremento lineal consolidable de 200 euros mensuales en el complemento específico para todos los miembros.

en el complemento específico para todos los miembros. Para tropa y marinería, este incremento efectivo asciende a unos 300 euros mensuales , gracias a un incentivo adicional ya existente.

, gracias a un incentivo adicional ya existente. Este aumento es consolidable: afecta tanto a nóminas como a pagas extraordinarias y futuras pensiones.

Este refuerzo salarial forma parte de un plan más amplio que destina unos impresionantes 679 millones de euros hacia mejorar las condiciones laborales del personal militar. Aunque algunas asociaciones consideran esto insuficiente, reconocen que es «un primer paso».

Desde una perspectiva laboral, queda claro: la carrera militar busca competir mejor frente a otras opciones laborales públicas o privadas, especialmente ante un entorno marcado por una inflación elevada y alquileres crecientes en diversas ciudades.

Un empleo con formación adecuada, salario competitivo y posibilidades futuras

Para aquellos interesados en formar parte del cuerpo militar como tropa o marinería, esta oferta va mucho más allá que simplemente vestir un uniforme. Durante su estancia en los centros docentes militares, los aspirantes tendrán acceso a:

Formación remunerada.

Alojamiento.

Cobertura sanitaria.

Además, emprender una carrera militar permite adquirir habilidades valiosas fuera del ámbito militar:

Logística

Telecomunicaciones

Sanidad

Administración

Mecánica

Más adelante muchos militares podrán optar por:

Plazas reservadas en cuerpos como seguridad pública o protección civil.

Para un joven que anhela estabilidad laboral junto con cierta movilidad geográfica dentro de una profesión bien definida, las Fuerzas Armadas continúan siendo una opción atractiva dentro del empleo público; cuentan con convocatorias recurrentes y reglas claras.