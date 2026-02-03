El Ibex 35 bate otro récord histórico: ¡18.100 puntos!

El Ibex 35 ha hecho historia al cerrar por primera vez por encima de los 18.100 puntos.

La cifra final se sitúa en 18.115,2 enteros, lo que representa un incremento del 1,31%. Entre los protagonistas de este ascenso se encuentran ArcelorMittal, Sabadell y Santander, que han sido clave en el impulso del índice. Tanto el sector bancario como el del acero han sido fundamentales para alcanzar este récord.

Los mercados europeos celebran esta buena noticia.

Londres avanza un 1,15%, mientras que tanto Fráncfort como Milán crecen un 1,05%. En París, la subida es del 0,67%. Al otro lado del Atlántico, el Dow Jones suma un 0,87%, el Nasdaq se incrementa un 0,56% y el S&P 500 lo hace en un 0,54%. Este optimismo responde al anuncio de que Donald Trump ha designado a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, una elección que ha tranquilizado a los inversores al garantizar la independencia de la institución.

Valores que tiran del carro

Echemos un vistazo a los grandes ganadores del día:

ArcelorMittal : +3,92%. El sector del acero brilla intensamente.

: +3,92%. El sector del acero brilla intensamente. IAG : +3,63%. Las aerolíneas muestran signos de recuperación.

: +3,63%. Las aerolíneas muestran signos de recuperación. Unicaja : +3,05%. La banca media destaca entre los valores.

: +3,05%. La banca media destaca entre los valores. Sabadell : +2,75%. El banco catalán muestra una notable subida.

: +2,75%. El banco catalán muestra una notable subida. Santander: +2,49%. El gigante español empuja con fuerza.

Por otro lado, algunos valores no han tenido tanta suerte:

Solaria : -2,47%. Las energías renovables sufren caídas.

: -2,47%. Las energías renovables sufren caídas. Endesa : -1,38%.

: -1,38%. Repsol : -1,18%. El sector petrolero también se resiente.

: -1,18%. El sector petrolero también se resiente. Acciona Energía: -1,03%.

El tirón proviene principalmente de la combinación entre ArcelorMittal y las entidades bancarias. La demanda global de acero está en auge y bancos como Sabadell y Santander están respondiendo al clima optimista en materia monetaria. Los inversores deben estar atentos a sus resultados esta semana. Los informes de Santander, BBVA, Sabadell y ArcelorMittal serán claves; podrían confirmar esta tendencia o frenarla.

Factores globales que mueven el tablero

Los precios del petróleo han experimentado una caída significativa. El barril de crudo tipo Brent se sitúa en 66,23 dólares (-4,46%), mientras que el tipo estadounidense (WTI) llega a los 62,07 dólares (-4,85%). Este descenso se debe a una distensión en las relaciones entre EE.UU. e Irán, donde las negociaciones llevadas a cabo por Trump han disminuido las tensiones generadas por las amenazas de Ali Khamenei. Además, la inacción de la OPEP+ ha contribuido al descenso de los precios.

En cuanto al oro y la plata, estos metales preciosos están asimilando máximos históricos con soportes sólidos gracias a las tensiones geopolíticas y la deuda pública que les otorgan estabilidad. Por su parte, el euro pierde valor y baja un 0,35%, alcanzando los 1,1811 dólares. Los bonos españoles a diez años ofrecen una rentabilidad del 3,230%, mientras que la prima de riesgo se sitúa en 36,5 puntos básicos.

Esta semana será crucial seguir lo que suceda en el ámbito del BCE y el Banco de Inglaterra; sus decisiones sobre tipos de interés serán determinantes. También hay que estar atentos a algunos resultados empresariales relevantes en España como los de Unicaja y Logista, que atraerán toda la atención.