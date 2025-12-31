La subida del IBEX 35 no equivale a que España vaya bien económicamente

Este martes, el Ibex 35 ha alcanzado los 17.354,9 puntos, marcando un nuevo récord histórico y acumulando un impresionante 49,7% de crecimiento en 2025.

Así, deja atrás la sombra de 2007 y se posiciona como el segundo mejor índice bursátil del mundo, solo superado por el Kospi surcoreano (75,3%).

El IBEX 35 ha tenido un 2025 espectacular, cerrando el año con una revalorización cercana al 50%. Ha sido el segundo mejor año de su historia (solo por detrás de 1993) y uno de los índices más rentables del mundo, superando con creces al Euro Stoxx 50 (+18-20%) o al S&P 500 (+17%).

Pero esto no implica que España esté bien como vende el Gobierno. Nuestro país tiene un crecimiento algo más moderado que en 2024 y apoyado fundamentalmente en un gasto público disparado y no en una demanda real de productos y servicios que haga crecer la Economía. Además, sufrimos un paro real insoportable de 4,7 millones de persona sin trabajo según datos de la Unión Sindical Obrera y para colmo, la inversión extranjera directa se ha desplomado un 50% en los primeros nueve meses del año.

En este contexto, explicar por qué el IBEX va como un tiro es muy fácil: nuestro selectivo no es un reflejo fiel de la economía española, sino de la evolución de las grandes empresas multinacionales que tienen el grueso de sus ingresos, ventas y negocios fuera de España. Además, el sector bancario supone el 45% del índice.

Este 2025, las entidades bancarias españolas han sido las auténticas «locomotoras» del IBEX. La subida media del sector: 100-110% en 2025. Los bancos que más se han revalorizado son el Santander (+110-124%), BBVA (+100-109%), CaixaBank (+98%), Unicaja (+115-118%), etc.

Razones del boom bancario:

Márgenes de interés aún elevados durante buena parte del año con tipos altos del BCE hasta las bajadas finales.

Beneficios récord en varios trimestres.

Mejora de la calidad crediticia y aumento de la demanda de crédito.

Valoraciones muy atractivas al inicio del año. Cotizaban con mucho descuento sobre valor contable.

Los bancos españoles tienen una enorme diversificación geográfica con mucha actividad en Hispanoamérica, Reino Unido o Estados Unidos, por lo que dependen poco de la economía interna española.

Como los bancos pesan tanto en el índice, cuando suben ellos sube prácticamente todo el IBEX. Por tanto, uno de los argumentos del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la presunta buena situación de la Economía española, que el IBEX va disparado, se cae por su propio peso, ya que el índice bursátil español se mueve por parámetros diferentes.

Otros sectores con muy buen comportamiento

Defensa: Indra +180-188% (impulso brutal por el aumento del gasto militar europeo tras Ucrania y otras tensiones geopolíticas).

Infraestructuras y construcción: ACS +70-76% (récords de resultados + centros de datos).

Aseguradoras: Mapfre +~75%.

Energéticas y utilities: Buen tono general (Iberdrola +35-40%), beneficiadas por demanda eléctrica (IA, centros de datos, electrificación).

Consumo: Algunas cadenas como Mercadona/Dia con fuertes subidas.

Factores globales y de valoración que han ayudado:

El IBEX partía de valoraciones muy atractivas a principios de 2025 (PER bajo comparado con Europa y EE.UU.).

Entorno de tipos aún relativamente altos benefició a bancos y aseguradoras.

Buen tono general de las bolsas europeas (aunque mucho más moderado) y rebajas de tipos finales que animaron los mercados.

Diversificación internacional de las grandes cotizadas: gran parte de sus ingresos vienen de fuera de España.

¿Y la desconexión con la economía real española?

El IBEX 35 está muy descompensado:

Pesa mucho banca + utilities + algunas industriales/exportadoras.

Empresas con gran peso (Santander, BBVA, Iberdrola, Inditex…) obtienen buena parte de sus beneficios y ventas en el extranjero.

El índice no refleja bien sectores muy dependientes del consumo interno débil, construcción residencial estancada o servicios intensivos en mano de obra con paro alto.

En cuanto a la inversión extranjera directa, sí ha caído mucho en 2025 (datos oficiales muestran desplomes del 28-60% según fuentes y periodos), por temas como incertidumbre política, burocracia, carga fiscal, casos de corrupción percibida y clima regulatorio.

Esta caída afecta principalmente a nuevos proyectos productivos en España, no tanto al rendimiento de las grandes multinacionales ya instaladas que cotizan en el IBEX y que siguen generando caja fuera.

El IBEX 35 ha subido mucho en 2025, pero lo que el Gobierno oculta es que es un índice bancario europeo global disfrazado de índice español en cuya subida este año ha aprovechado márgenes altos en banca, gasto militar europeo y valoraciones bajas de salida. La economía interna real (consumo interno, inversión productiva nueva, empleo de calidad) ha ido peor de lo que sugieren las cifras oficiales maquilladas, pero eso ha tenido poco impacto en un índice tan sesgado sectorial y geográficamente.

El año ha sido excepcional para los accionistas del IBEX, pero no necesariamente para la economía real de la mayoría de los españoles donde el paro real roza los 5 millones de personas, pero el Gobierno con su maquillaje sólo reconoce oficialmente 2,2 millones.