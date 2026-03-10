El barril de petróleo cae más del 6% pero en la España de Sánchez el diésel cuesta ya 2 euros y la factura de la luz se encarece un 50%

Este lunes, el barril de Brent alcanzó casi los 120 dólares debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Sin embargo, experimentó una caída superior al 6%, situándose en torno a los 80 dólares, después de que Trump afirmara que la guerra está «casi finalizada».

A pesar de esto, en España, el precio del diésel ya supera los 1,78 euros por litro en promedio, mientras que la factura eléctrica ha subido un 46,5% en la última semana.

Los conductores están sintiendo este impacto. El precio medio del gasóleo en la Península alcanzó los 1,78 euros el lunes, lo que representa un aumento del 22,5% respecto a hace siete días (de 1,46 a 1,78). En algunas estaciones de servicio, ya se puede encontrar diésel por encima de los 2 euros, siendo la más cara a 2,11 euros, un asombroso incremento del 115% comparado con la más económica (0,98 euros). La gasolina también ha subido, aunque menos: un 11%, alcanzando una media de 1,67 euros. Teniendo en cuenta que el combustible que se está sirviendo ahora en las gasolineras fue suministrado antes de los ataques en Irán, en absoluto se justifica ese precio.

Además, del total de petróleo para refinar que llega a España, apenas un 2% pasa por el estrecho de Ormuz. Por tanto una vez más ocurre que las empresas petroleras disparan el precio de los combustibles a la mínima, pero luego tardan meses en volver a bajar los precios.

Por otra parte, los combustibles están enormemente encarecidos por los impuestos. La gasolina es un 47% más cara por la carga fiscal que soporta mientras que el gasóleo sube un 43% por el atraco fiscal.

Precios por ciudades y marcas

Las variaciones son notables según la ubicación. A continuación se presentan las medias del 9 de marzo en varias ciudades importantes:

Ciudad Gasolina 95 Diésel A Diésel A+ Madrid 1,712 € 1,821 € 1,902 € Barcelona 1,699 € 1,812 € 1,887 € Valencia 1,671 € 1,800 € 1,891 € Zaragoza 1,656 € – –

En cuanto a las marcas, el precio del gasóleo A es el siguiente:

Marca Precio Gasóleo A Repsol 1,589 € Shell 1,529 € BP 1,539 € Alcampo 1,408 €

En varias provincias se observan precios diferentes: en Madrid, el gasóleo A cuesta 1,444 €, en Barcelona, llega a ser de 1,342 €, y en la provincia de Toledo, es aún más barato con un precio de 1,386 €. La asociación Facua advierte que el diésel podría alcanzar una media de hasta 2 euros pronto debido a incrementos semanales que podrían llegar hasta los 50 céntimos en ciertos lugares.

La luz también se dispara

No solo afectan estos cambios a los combustibles. La tarifa eléctrica conocida como PVPC ha subido una media del 46,5% esta semana. Los detalles por tramos son los siguientes:

En el tramo de valle: pasó de 11,84 cént. a 18,66 cént. , lo que supone un aumento del +57,6%.

a , lo que supone un aumento del +57,6%. En el llano: incremento del +52,4%.

En el tramo punta: aumento del +29,5%.

Esto sin duda incrementará las facturas correspondientes al mes de marzo. En cuanto al diésel, es Cantabria quien lidera las subidas (+36 cént.), seguida por el País Vasco y Madrid (+34 cént.).

¿Por qué no bajan ya con la caída del petróleo?

A pesar de la reciente caída del crudo Brent que ahora cotiza sobre los 83 dólares por barril debido al conflicto con Irán —que ha bloqueado alrededor del 20% del crudo mundial— hay otros factores que influyen. Países como Iraq o Emiratos Árabes Unidos han recortado su producción por problemas relacionados con almacenamiento. Según analistas de Goldman Sachs existe el riesgo de que se llegue a precios de 150 dólares si el bloqueo persiste.

La asociación Ceees está pidiendo al Gobierno que reduzca impuestos:

IVA: pasar del 21% al 10% significaría una bajada aproximada de 0,15 €/litro

al significaría una bajada aproximada de IEH al 50% para diésel: supondría una reducción cercana a 0,22 €/litro.

Según cálculos del ICAE los precios actuales están elevando la inflación: diésel +0.4 puntos; gasolina +0.2; luz +1.7 en marzo. Por su parte, Facua critica lo que denomina «efecto cohete»: aumentos rápidos y descensos lentos.

A pesar de la inestabilidad en el mercado petrolero globalmente hablado y sus consecuencias para nuestro bolsillo aquí en España son evidentes. Esperemos que las palabras de Trump logren traer algo de calma a nuestros surtidores.