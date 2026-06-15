1,82 millones de «invisibles» para el SEPE: el paro registrado cae un 24% pero los demandantes reales solo se reducen un 6%

Paro real frente al relato oficial, y utilizando solo sus propios datos del SEPE.

Eso es lo que ha hecho la consultora ‘De Madrid a Europa’. Basado exclusivamente en los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), este informe revela una brecha creciente entre la comunicación pública del Gobierno y la situación real de quienes buscan trabajo en España.

El informe concluye que, mientras el relato oficial destaca una caída del paro registrado del 24,6% entre 2018 y 2025, el total de demandantes de empleo solo se ha reducido un 6% en el mismo período.

La clave de esta disparidad reside en lo que el estudio denomina «desempleo no contabilizado». Según el análisis de los anuarios de estadísticas laborales, existen 1,82 millones de personas que buscan trabajo pero quedan fuera de la estadística oficial de paro registrado. Este colectivo de demandantes excluidos ha crecido un 41% en siete años, pasando de representar el 28,3% de las solicitudes en 2018 al 42,4% en 2025. Esto significa que, actualmente, casi una de cada dos personas que acuden al SEPE en busca de una oportunidad laboral no figura en los titulares mensuales de desempleo.

El efecto de la reforma laboral y el subempleo El informe atribuye gran parte de este desplazamiento estadístico a la reforma laboral de 2022. La generalización del contrato fijo discontinuo ha permitido que trabajadores que antes computaban como parados en sus periodos de inactividad, ahora figuren como «ocupados» a pesar de no estar trabajando ni percibiendo salario en ese momento. Solo el colectivo de «otros ocupados» (donde se integran estos trabajadores) ha aumentado un 71,7% desde 2018.

A esto se suma el preocupante incremento del subempleo. El número de personas con un contrato activo que siguen inscritas en el SEPE buscando otro trabajo porque el suyo es insuficiente ha crecido un 39,5%, alcanzando los 1,3 millones de personas en 2025.

Mayores y mujeres: los rostros de la exclusión estadística

El análisis por demografía muestra realidades que el dato oficial suele omitir. El desempleo entre los mayores de 60 años ha crecido un 54,5%, siendo la única franja de edad donde el total de demandantes aumenta. Asimismo, el número de jubilados y pensionistas que regresan al mercado laboral en busca de empleo ha subido un 86,9%, evidenciando la insuficiencia de las prestaciones para sostener una vejez digna.

Por otro lado, el desempleo no contabilizado tiene un marcado sesgo de género. Las mujeres representan el 58,8% de las personas excluidas del paro registrado y son quienes más han visto crecer esta bolsa de «invisibilidad» (+43,3%), debido a su mayor presencia en sectores con contratos discontinuos y jornadas a tiempo parcial.

En conclusión, el informe de De Madrid a Europa sostiene que España presenta un problema estructural de precariedad y discontinuidad que el dato de paro registrado no refleja con fidelidad. Por ello, proponen que se difunda de forma sistemática el total de demandas de empleo pendientes para ofrecer una visión más completa y transparente del mercado laboral español.