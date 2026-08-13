Los caraduras condenados por okupación no podrán acceder a viviendas sociales

La Generalitat Valenciana ha restringido el acceso a la vivienda pública para quienes cuenten con una condena por okupación.

Esta medida ya está incluida en la ley publicada en el DOGV y subraya el cambio de rumbo político de PP y VOX en temas de acceso social y ayudas. El Debate

La normativa, ligada a la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026, estipula que no podrán participar en los procesos de adjudicación de vivienda pública aquellos condenados por allanamiento de morada o usurpación en los últimos cinco años.

Además, quedan excluidos quienes tengan una resolución administrativa firme de desahucio por haber ocupado sin título una vivienda pública.

Qué cambia ahora en el acceso a vivienda

Este cambio no pasa desapercibido. Hasta este momento, el acceso al parque público se concebía como una herramienta de amplia protección social; sin embargo, con esta reforma, la Generalitat impone condiciones más severas basadas en el historial jurídico del solicitante. El mensaje es claro: aquellos que hayan sido condenados por la ocupación de una vivienda quedan prácticamente fuera de una ayuda destinada a familias con menos recursos.

La implementación de esta medida se produce tras semanas de intensas negociaciones políticas y una vez que PP y Vox aprobaron tanto los presupuestos de 2026 como la ley de acompañamiento. Según diversas informaciones, la denominada “prioridad nacional” se integró en este paquete normativo, añadiendo un mayor énfasis en el arraigo, la empadronación y la conexión con el territorio en el reparto de ayudas sociales y de vivienda.

El papel de Vox en el giro normativo

La huella de Vox es evidente en dos aspectos. Primero, en el endurecimiento de los requisitos para acceder a la vivienda pública; segundo, en la incorporación de criterios de prioridad nacional en las políticas sociales globales. Este pacto presupuestario había anticipado anteriormente esta dirección, estableciendo la vivienda como uno de los ejes principales del acuerdo.

No es la primera vez que la formación de Vox impulsa esta línea. En meses pasados, ya había demandado desalojo inmediato para los okupas del parque público y había planteado la retirada de ayudas a quienes ocupasen viviendas de forma ilegal. La legislación valenciana se alinea, por tanto, con esta lógica: proteger el parque público y, al mismo tiempo, establecer filtros más rigurosos sobre quién puede acceder a él.

Cómo queda la letra pequeña

La redacción de la norma es particularmente restrictiva. Según el contenido difundido por El Debate, la exclusión incluye a aquellos condenados en los últimos cinco años por delitos de allanamiento o usurpación, así como a quienes tengan una orden firme de desahucio administrativo por haber ocupado previamente otra vivienda pública.

Otros medios han destacado que la ley se basa en criterios como el arraigo, la permanencia y la contribución al sistema, además de las conexiones familiares, sociales o económicas con la comunidad. Al mismo tiempo, la Generalitat ha puesto en marcha nuevas ayudas para propietarios afectados por ocupaciones ilegales, lo que configura una estrategia dual: mayor presión sobre el ocupante y más respaldo para el legítimo propietario del inmueble.

La exclusión afecta a condenados por allanamiento o usurpación.

El veto se extiende durante cinco años .

. También quedan fuera quienes tengan una orden firme de desahucio por ocupación de vivienda pública.

La reforma va unida a la prioridad nacional en ayudas y vivienda.

El acceso al parque público se vuelve más exigente y selectivo.

Qué impacto puede tener en la política de vivienda

El efecto real dependerá de la aplicación de la norma y del número de casos que caigan en esta categoría. Sin embargo, su repercusión política ya es palpable: la vivienda social deja de ser solo una respuesta a la necesidad económica y se convierte también en un instrumento de disciplina legal y administrativa.

En la Comunitat Valenciana, donde el debate sobre la ocupación ha estado presente durante meses, esta decisión encaja en una línea más severa comparada con otras comunidades autónomas gobernadas por el bloque conservador. Madrid y Andalucía ya habían tomado medidas en una dirección similar, aunque con diferencias en el diseño de sus restricciones.

La lectura de fondo es clara: el Consell busca proteger el parque público frente a quienes han violado la ley, mientras redefine lo que entiende como acceso justo a la vivienda social. A su vez, deja a Vox una victoria política notable en uno de sus temas centrales.

Un segmento del debate continuará abierto en los próximos meses, pero la advertencia ya ha sido lanzada: en la vivienda pública valenciana, ocupar una propiedad tiene un alto coste y reincidir puede significar cerrar la puerta durante un largo periodo.