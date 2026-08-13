El Ibex 35 oscila en los 20.200 puntos mientras el petróleo se acerca a los 90 dólares y la inflación de EEUU se modera al 3,4%

El Ibex 35 transita con cierta indecisión en torno a la barrera de los 20.200 puntos, en una jornada marcada por el ascenso del petróleo y por unos datos de inflación en EEUU que, aunque no son espectaculares, alivian un poco la presión sobre los tipos de interés. De acuerdo con **OKDIARIO**, el índice español se sitúa en una zona de altos niveles, soportado por la compra de acciones en banca y energía, aunque sin ignorar el revuelo geopolítico que se cierne sobre los mercados.

La sesión trae consigo dos mensajes claros: el precio del crudo ha rebasado nuevamente la barrera de los 90 dólares y la inflación interanual en los EEUU se ha moderado al 3,4% en julio, una décima menos que en junio, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, que han sido recogidos por diversos medios internacionales. Este doble factor deja a los inversores en un tira y afloja entre la cautela y el deseo de arriesgarse, dado que el aumento del petróleo podría encarecer los costos, mientras que la inflación más baja le brinda un margen a la Reserva Federal para no endurecer su postura.

El Ibex 35 se mantiene sólido, aunque sin la misma velocidad

El índice español ha experimentado un notable ascenso en los últimos meses, lo que explica que la zona de 20.200 esté empezando a funcionar como un referente psicológico más que como un verdadero tope. Diferentes valores del mercado, actualizados en tiempo real, muestran al Ibex 35 todavía en cifras muy elevadas, aunque las variaciones por hora y proveedor son comunes en sesiones volátiles. Esta variación no altera el sentido general: el mercado español continúa en lo alto, pero cada vez más susceptible a sobresaltos externos.

En términos prácticos, el comportamiento de la bolsa refleja una combinación bastante reconocible: respaldo de los valores financieros, interés en empresas vinculadas a materias primas y una interpretación menos agresiva de los tipos en EEUU. No obstante, el avance ya no es tan fluido como en semanas anteriores. Cuando el petróleo sube con rapidez, el mercado comienza a prever una inflación más persistente, lo que frena el optimismo hacia los activos de riesgo.

Petróleo cerca de 90 dólares: la atención se centra en Oriente Medio

Otro factor clave en la jornada es el crudo. Recientes reportes indican que el Brent ha superado temporalmente los 90 dólares por barril, en medio de las tensiones entre Irán y EEUU, aunque posteriormente ha retrocedido ante la posibilidad de alguna forma de desescalada. El patrón es conocido: aumenta el riesgo geopolítico, se encarece el petróleo y los mercados ajustan expectativas sobre inflación, márgenes de empresas y tipos de interés.

Esto no es un detalle menor para la bolsa europea. Un petróleo más costoso suele favorecer al sector energético, pero perjudica a aerolíneas, empresas de transporte, industria y consumo discrecional. También ejerce presión sobre los bancos centrales, ya que encarece la energía y puede retrasar la disminución de la inflación en general. Por lo tanto, el repunte del crudo vuelve a plantear un escenario de crecimiento que resulta algo menos cómodo.

La inflación de EEUU ofrece un respiro a la Fed

La inflación estadounidense se redujo al 3,4% interanual en julio, descendiendo desde el 3,5% registrado en junio, de acuerdo con los datos oficiales citados por Euronews, El País, CNN y Datosmacro. En términos mensuales, el IPC apenas avanzó un 0,1%, lo que se interpreta como una señal de moderación que alivia la presión sobre la política monetaria.

Este dato no resuelve el problema en su totalidad, ya que la inflación sigue claramente por encima del objetivo del 2% marcado por la Fed, pero sí reduce la presión inmediata para adoptar un giro más restrictivo. La lectura del mercado es sencilla: si la inflación se enfría, el banco central tiene más margen para pausar; si, por otro lado, el petróleo se mantiene elevado, es probable que este alivio sea efímero. Por eso, la combinación de ambos factores resulta esencial para Europa y para la bolsa española.

El Ibex 35 permanece próximo a sus máximos, aunque con menos energía.

permanece próximo a sus máximos, aunque con menos energía. El Brent se mantiene como el termómetro principal del nerviosismo geopolítico.

se mantiene como el termómetro principal del nerviosismo geopolítico. La inflación de EEUU mejora, aunque aún no permite bajar la guardia.

mejora, aunque aún no permite bajar la guardia. El mercado sigue preferenciando energía y banca, penalizando sectores más vulnerables a costos.

En este contexto, la bolsa no se limita a observar los resultados empresariales o los tipos de interés, sino que también considera una tensión más amplia entre inflación, petróleo y geopolítica. En este juego, cualquier nuevo titular puede generar un movimiento mucho más significativo que una jornada entera de negociación.

Además, hay un matiz interesante: cuando el mercado entra en esta fase, el petróleo se convierte casi en un índice paralelo. Si sube, todos miran el IPC; si baja, la calma vuelve a reinar. Y el Ibex 35, que generalmente se mueve con más seguridad que otros índices europeos, acaba siendo un buen reflejo de esa mezcla entre el deseo de arriesgar y el temor a que el crudo vuelva a sorprender.